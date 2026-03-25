Faits Divers

Une rixe au couteau devant une école à Vaulx-en-Velin, un blessé en urgence absolue

Une rixe au couteau devant une école à Vaulx-en-Velin, un blessé en urgence absolue
Une rixe au couteau devant une école à Vaulx-en-Velin, un blessé en urgence absolue

La scène s’est déroulée en pleine journée, devant une école.

Une rixe particulièrement violente s’est produite ce mardi 24 mars, en début d’après-midi, devant l’école élémentaire Frédéric Mistral à Vaulx-en-Velin, dans la métropole de Lyon.

Selon BFM Lyon, deux hommes, tous deux parents d’élèves de l’établissement, en sont venus aux mains avant que la situation ne dégénère. L’un d’eux a été touché par un coup de couteau.

Gravement blessée, la victime a été prise en charge par les secours puis transportée à l’hôpital Édouard Herriot à Lyon. Son état était jugé sérieux au moment de son admission.

Un différend privé à l’origine des faits

D’après les premiers éléments recueillis, l’altercation trouverait son origine dans un différend d’ordre sentimental entre les deux protagonistes.

Après les faits, l’auteur présumé avait quitté les lieux avant l’arrivée des forces de l’ordre. Blessé lui aussi, il a été conduit à l’hôpital par sa compagne.

C’est sur place qu’il a finalement été interpellé par la police. Le suspect exercerait comme coach de gymnastique à Vaulx-en-Velin. Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances exactes de cette rixe survenue dans un contexte particulièrement sensible, à proximité immédiate d’un établissement scolaire.

18 commentaires
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Racailles de m... le 25/03/2026 à 14:31

Tout va bien, n'est-ce pas Doucet ?

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Coeurrouge le 25/03/2026 à 14:06
Coeurvert a écrit le 25/03/2026 à 12h14

Encore une récupération rapide… alors que tout indique un conflit strictement personnel lié à une histoire privée. Rien à voir avec les raccourcis habituels.
On mélange tout pour servir un discours, alors que là on parle simplement d’un différend entre individus dans un cadre privé. Restons factuels.
De plus ces personnes sont des papas de famille, bien français , sûrement pour ça que leur nom n'apparaît pas.

Le militant d extreme gauche a parlé

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Lloooool le 25/03/2026 à 14:05
velobobo a écrit le 25/03/2026 à 13h32

Le couteau, objet favori de l’electeur LFI!

Le clavier d’ordinateur, l’objet favori des fachos

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velobobo le 25/03/2026 à 13:32

Le couteau, objet favori de l’electeur LFI!

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caillou le 25/03/2026 à 13:26

Dialogue qui est rompu dans les zones de non droit .la peur n existe plus .la loi est un élément virtuel sans espoir ...

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NMP. le 25/03/2026 à 12:50
Coeurvert a écrit le 25/03/2026 à 12h14

Encore une récupération rapide… alors que tout indique un conflit strictement personnel lié à une histoire privée. Rien à voir avec les raccourcis habituels.
On mélange tout pour servir un discours, alors que là on parle simplement d’un différend entre individus dans un cadre privé. Restons factuels.
De plus ces personnes sont des papas de famille, bien français , sûrement pour ça que leur nom n'apparaît pas.

Ah ! Donc comme ils sont bien francais et que c'est un conflit d'ordre privé, on laisse faire ??

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Rlb le 25/03/2026 à 12:43

Police LAISSEZ les lfistes se démerder.

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Privados le 25/03/2026 à 12:39

Le nouveau maire va gérer tout cela pour une ville apaisée.

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Ouais c est ça le 25/03/2026 à 12:37
Coeurvert a écrit le 25/03/2026 à 12h14

Encore une récupération rapide… alors que tout indique un conflit strictement personnel lié à une histoire privée. Rien à voir avec les raccourcis habituels.
On mélange tout pour servir un discours, alors que là on parle simplement d’un différend entre individus dans un cadre privé. Restons factuels.
De plus ces personnes sont des papas de famille, bien français , sûrement pour ça que leur nom n'apparaît pas.

Un different ( comme c est joliment dit ) qui finit au couteau , on devine que pour vous c est normal en fait .

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Coeurvert le 25/03/2026 à 12:14

Encore une récupération rapide… alors que tout indique un conflit strictement personnel lié à une histoire privée. Rien à voir avec les raccourcis habituels.
On mélange tout pour servir un discours, alors que là on parle simplement d’un différend entre individus dans un cadre privé. Restons factuels.
De plus ces personnes sont des papas de famille, bien français , sûrement pour ça que leur nom n'apparaît pas.

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pasquoil le 25/03/2026 à 12:09

wesh, wesh wesh comment d’habitude 😡🤮

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l 'effet LFI? le 25/03/2026 à 12:02
Krater a écrit le 25/03/2026 à 11h14

Bel exemple pour les enfants qui doivent apprendre à se faire respecter, pour aller, plus tard, conspuer la maire sortante.

la police tue ou..pas?wait and see...

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On va faire simple le 25/03/2026 à 11:45

Vous avez voté LFI , dém….ez vous maintenant !

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Sami69 le 25/03/2026 à 11:32

Encore une histoire d amour qui finit mal

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Knox le 25/03/2026 à 11:26

Ca ne fait que commencer, avec lfi on a pas finit d'entendre parler de cette ville je plaint les habitants.

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Krater le 25/03/2026 à 11:14

Bel exemple pour les enfants qui doivent apprendre à se faire respecter, pour aller, plus tard, conspuer la maire sortante.

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Droit dans ses bottes le 25/03/2026 à 11:10

Voila ce qui arrive quand il n'y a plus de respect de l'autre, ni d'autorité dans un pays qui n'est plus dirigé ... et qui ne punit plus ! Bientôt de plus en plus de règlement de compte dans nos quartiers, et puis la guerre civile ?

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Ex Précisions le 25/03/2026 à 11:06

Vite Mr Lamar il faut du dialogue comme vous l'avez suggéré à Rillieux...

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phil 6 le 25/03/2026 à 10:52

encore des électeurs de LFI c est pour cela qu il faut désarmer la police , ainsi ils feront ce qu ils veulent

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