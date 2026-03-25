Une rixe au couteau devant une école à Vaulx-en-Velin, un blessé en urgence absolue

Une rixe particulièrement violente s’est produite ce mardi 24 mars, en début d’après-midi, devant l’école élémentaire Frédéric Mistral à Vaulx-en-Velin, dans la métropole de Lyon.

Selon BFM Lyon, deux hommes, tous deux parents d’élèves de l’établissement, en sont venus aux mains avant que la situation ne dégénère. L’un d’eux a été touché par un coup de couteau.

Gravement blessée, la victime a été prise en charge par les secours puis transportée à l’hôpital Édouard Herriot à Lyon. Son état était jugé sérieux au moment de son admission.

Un différend privé à l’origine des faits

D’après les premiers éléments recueillis, l’altercation trouverait son origine dans un différend d’ordre sentimental entre les deux protagonistes.

Après les faits, l’auteur présumé avait quitté les lieux avant l’arrivée des forces de l’ordre. Blessé lui aussi, il a été conduit à l’hôpital par sa compagne.

C’est sur place qu’il a finalement été interpellé par la police. Le suspect exercerait comme coach de gymnastique à Vaulx-en-Velin. Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances exactes de cette rixe survenue dans un contexte particulièrement sensible, à proximité immédiate d’un établissement scolaire.