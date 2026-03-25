Une rixe au couteau devant une école à Vaulx-en-Velin, un blessé en urgence absolue

Une rixe particulièrement violente s’est produite ce mardi 24 mars, en début d’après-midi, devant l’école élémentaire Frédéric Mistral à Vaulx-en-Velin, dans la métropole de Lyon.
Selon BFM Lyon, deux hommes, tous deux parents d’élèves de l’établissement, en sont venus aux mains avant que la situation ne dégénère. L’un d’eux a été touché par un coup de couteau.
Gravement blessée, la victime a été prise en charge par les secours puis transportée à l’hôpital Édouard Herriot à Lyon. Son état était jugé sérieux au moment de son admission.
Un différend privé à l’origine des faits
D’après les premiers éléments recueillis, l’altercation trouverait son origine dans un différend d’ordre sentimental entre les deux protagonistes.
Après les faits, l’auteur présumé avait quitté les lieux avant l’arrivée des forces de l’ordre. Blessé lui aussi, il a été conduit à l’hôpital par sa compagne.
C’est sur place qu’il a finalement été interpellé par la police. Le suspect exercerait comme coach de gymnastique à Vaulx-en-Velin. Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances exactes de cette rixe survenue dans un contexte particulièrement sensible, à proximité immédiate d’un établissement scolaire.
Tout va bien, n'est-ce pas Doucet ?Signaler Répondre
Le militant d extreme gauche a parléSignaler Répondre
Le clavier d’ordinateur, l’objet favori des fachosSignaler Répondre
Le couteau, objet favori de l’electeur LFI!Signaler Répondre
Dialogue qui est rompu dans les zones de non droit .la peur n existe plus .la loi est un élément virtuel sans espoir ...Signaler Répondre
Ah ! Donc comme ils sont bien francais et que c'est un conflit d'ordre privé, on laisse faire ??Signaler Répondre
Police LAISSEZ les lfistes se démerder.Signaler Répondre
Le nouveau maire va gérer tout cela pour une ville apaisée.Signaler Répondre
Un different ( comme c est joliment dit ) qui finit au couteau , on devine que pour vous c est normal en fait .Signaler Répondre
Encore une récupération rapide… alors que tout indique un conflit strictement personnel lié à une histoire privée. Rien à voir avec les raccourcis habituels.Signaler Répondre
On mélange tout pour servir un discours, alors que là on parle simplement d’un différend entre individus dans un cadre privé. Restons factuels.
De plus ces personnes sont des papas de famille, bien français , sûrement pour ça que leur nom n'apparaît pas.
wesh, wesh wesh comment d’habitude 😡🤮Signaler Répondre
la police tue ou..pas?wait and see...Signaler Répondre
Vous avez voté LFI , dém….ez vous maintenant !Signaler Répondre
Encore une histoire d amour qui finit malSignaler Répondre
Ca ne fait que commencer, avec lfi on a pas finit d'entendre parler de cette ville je plaint les habitants.Signaler Répondre
Bel exemple pour les enfants qui doivent apprendre à se faire respecter, pour aller, plus tard, conspuer la maire sortante.Signaler Répondre
Voila ce qui arrive quand il n'y a plus de respect de l'autre, ni d'autorité dans un pays qui n'est plus dirigé ... et qui ne punit plus ! Bientôt de plus en plus de règlement de compte dans nos quartiers, et puis la guerre civile ?Signaler Répondre
Vite Mr Lamar il faut du dialogue comme vous l'avez suggéré à Rillieux...Signaler Répondre
encore des électeurs de LFI c est pour cela qu il faut désarmer la police , ainsi ils feront ce qu ils veulentSignaler Répondre