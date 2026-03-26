Affaire Narumi : Nicolas Zepeda condamné à la perpétuité à Lyon

Le Chilien, Nicolas Zepeda, a été condamné en appel à la prison à perpétuité pour assassinat.

Il était jugé pour la troisième fois pour le meurtre de son ex-petite amie japonaise, Narumi Kurosaki, en 2016 à Besançon. Le corps de la victime n’a jamais été retrouvé.

Condamné en première instance puis en appel à 28 ans de prison, Nicolas Zepeda avait saisi la Cour de Cassation. Une procédure qui avait abouti à l’annulation de ces deux condamnations pour vice de procédure.

Pour ce troisième procès, le ressortissant chilien écope donc d’une peine plus lourde.