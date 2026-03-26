Judiciaire

Affaire Narumi : Nicolas Zepeda condamné à la perpétuité à Lyon

Affaire Narumi : Nicolas Zepeda condamné à la perpétuité à Lyon
Affaire Narumi : Nicolas Zepeda condamné à la perpétuité à Lyon - Lyon Mag

La cour d’Assises du Rhône a rendu son verdict ce jeudi dans l’affaire Narumi.

Le Chilien, Nicolas Zepeda, a été condamné en appel à la prison à perpétuité pour assassinat.

Il était jugé pour la troisième fois pour le meurtre de son ex-petite amie japonaise, Narumi Kurosaki, en 2016 à Besançon. Le corps de la victime n’a jamais été retrouvé. 

Condamné en première instance puis en appel à 28 ans de prison, Nicolas Zepeda avait saisi la Cour de Cassation. Une procédure qui avait abouti à l’annulation de ces deux condamnations pour vice de procédure.

Pour ce troisième procès, le ressortissant chilien écope donc d’une peine plus lourde.

Tags :

cour d'assises du rhône

affaire Narumi

Lyon

1 commentaire
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Ex Précisions le 26/03/2026 à 16:53

Un chilien qui assassine une japonaise en France...
Il ne devrait pas aussi être jugé au Japon ?

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