Affaire Narumi : Nicolas Zepeda condamné à la perpétuité à Lyon

Le Chilien, Nicolas Zepeda, a été condamné en appel à la prison à perpétuité pour assassinat.
Il était jugé pour la troisième fois pour le meurtre de son ex-petite amie japonaise, Narumi Kurosaki, en 2016 à Besançon. Le corps de la victime n’a jamais été retrouvé.
Condamné en première instance puis en appel à 28 ans de prison, Nicolas Zepeda avait saisi la Cour de Cassation. Une procédure qui avait abouti à l’annulation de ces deux condamnations pour vice de procédure.
Pour ce troisième procès, le ressortissant chilien écope donc d’une peine plus lourde.
Un chilien qui assassine une japonaise en France...Signaler Répondre
Il ne devrait pas aussi être jugé au Japon ?