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Lyon : des cocktails Molotov lancés contre une maison, trois mineurs arrêtés

Lyon : des cocktails Molotov lancés contre une maison, trois mineurs arrêtés
Lyon : des cocktails Molotov lancés contre une maison, trois mineurs arrêtés - LyonMag

Une enquête a été ouverte pour tentative d’homicide en bande organisée.

La scène s’est déroulée samedi 28 mars, en début de soirée, rue de la Concorde, dans le 8e arrondissement de Lyon. Les occupants d’une maison ont été surpris par le bruit de deux bouteilles brisées contre leur façade.

Selon les premiers éléments, il s’agissait de cocktails Molotov lancés en direction de l’habitation. Malgré la violence potentielle de l’acte, aucun blessé n’est à déplorer. Aucun dégât matériel n’a non plus été constaté.

Rapidement alertées, les forces de l’ordre sont intervenues sur place. Si les auteurs avaient quitté les lieux à leur arrivée, les policiers de la brigade spécialisée de terrain (BST) ont repéré, à proximité, trois mineurs.

Ces derniers étaient en train de préparer de nouveaux engins incendiaires au moment de leur interpellation. Les circonstances précises et les motivations des suspects restent à déterminer.

Tags :

cocktails molotov

5 commentaires
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eurpbo le 30/03/2026 à 15:48

circonstances et motivations : pas de cerveaux et oisiveté

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L'acier le 30/03/2026 à 12:15

Suppression des allocations familiales aux parents et faire réparer les dégâts à ces énergumènes, il y en a marre maintenant agissons !!

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phil 6 le 30/03/2026 à 12:04

ville apaisée merci Doucet et ses amis LFI

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Catalan le 30/03/2026 à 12:04

Évidemment les majeurs envoient des mineurs car ils savent que pénalement ils ne risquent rien.

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Monpays le 30/03/2026 à 11:52

Avaient-ils choisi cette rue symboliquement ..... rue de la Concorde ! " n'avez vous pas confondu avec Discorde " ? oh frère c'est pareil m'sieur !

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