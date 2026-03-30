Lyon : des cocktails Molotov lancés contre une maison, trois mineurs arrêtés

La scène s’est déroulée samedi 28 mars, en début de soirée, rue de la Concorde, dans le 8e arrondissement de Lyon. Les occupants d’une maison ont été surpris par le bruit de deux bouteilles brisées contre leur façade.

Selon les premiers éléments, il s’agissait de cocktails Molotov lancés en direction de l’habitation. Malgré la violence potentielle de l’acte, aucun blessé n’est à déplorer. Aucun dégât matériel n’a non plus été constaté.

Rapidement alertées, les forces de l’ordre sont intervenues sur place. Si les auteurs avaient quitté les lieux à leur arrivée, les policiers de la brigade spécialisée de terrain (BST) ont repéré, à proximité, trois mineurs.

Ces derniers étaient en train de préparer de nouveaux engins incendiaires au moment de leur interpellation. Les circonstances précises et les motivations des suspects restent à déterminer.