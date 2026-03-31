Rhône : la RD385 fermée une journée à Chamelet pour la fin des travaux après un glissement de terrain

La fin du chantier approche sur la RD385, au sud de Chamelet, mais elle entraînera encore des perturbations pour les automobilistes. Le Département du Rhône annonce une fermeture complète de la route le 13 avril, dans le cadre de la dernière phase des travaux engagés après un important glissement de terrain survenu début 2025.

L’incident remonte à fin janvier 2025. Un glissement de terrain avait emporté une partie de l’accotement sur environ 25 mètres, ainsi qu’un enrochement et deux poteaux télécoms.

Depuis, la circulation est réduite avec un alternat par feux sur cet axe classé "route à grande circulation", emprunté chaque jour par environ 5000 véhicules, dont de nombreux poids lourds.

Les travaux ont été rendus particulièrement délicats par la configuration du site, le talus surplombant la rivière Azergues.

Pour intervenir, les équipes ont dû créer une piste d’accès spécifique et engager des moyens lourds. Un enrochement de quatre mètres de haut a été construit pour stabiliser le talus, complété par un système de drainage en pierres afin de limiter les risques en cas de fortes pluies.

Au total, entre 500 et 600 m³ de matériaux ont été nécessaires pour consolider la zone.

Fermeture totale le 13 avril

La prochaine étape du chantier interviendra pendant les vacances scolaires. Le 13 avril, la route sera entièrement fermée à la circulation entre 7h et 19h pour permettre la réalisation de la couche de roulement. Des déviations seront mises en place via les RD98 et RD313.

Les jours suivants, d’autres interventions sont prévues le 14 avril pour le marquage au sol et les 15 et 16 avril pour l’installation des glissières de sécurité. Ces opérations se feront sous alternat.

Au total, le montant des travaux s’élève à 310 000 euros. À terme, ces aménagements doivent permettre de sécuriser durablement cet axe routier et d’améliorer la visibilité au niveau du carrefour avec la voie communale.