La soirée dérape sur fond d'alcool près de Lyon : un homme condamné pour avoir frappé sa compagne et sa belle-mère

Sur place, les gendarmes ont retrouvé plusieurs personnes légèrement blessées et un individu surexcité, armé d'une planche en bois.
Cet homme de 33 ans, sous l'empire de l'alcool et des stupéfiants, venait de frapper les convives. Pour une raison floue, il s'était d'abord disputé avec sa compagne.
Face à cette situation, la mère de la jeune femme, présente au moment des faits, lui avait demandé de partir. Mais pour seule réponse, il avait projeté sa belle-mère au sol, avant de donner des coups à sa compagne (3 jours d'ITT).
Un ami de la famille avait ensuite tenté de s'interposer, mais il avait été roué de coups par le trentenaire, perdant même connaissance à force d'être frappé à la tête (7 jours d'ITT).
Jugé à Villefranche-sur-Saône, le suspect au casier judiciaire déjà rempli a eu du mal à se faire passer pour la victime. D'autant qu'une partie de ses méfaits avaient été filmés à l'aide d'un smartphone par sa compagne.
Il a écopé d'un an de prison, dont 8 mois avec sursis. La partie ferme sera réalisée sous le régime de la semi-liberté. Il a également l'interdiction de se rendre à Chamelet et d'entrer en contact avec celle qui n'est plus sa moitié.
Ils en ont pas marre de leurs jugements, interdiction d'aller, de voir, de contacter, obligation de...Signaler Répondre
On fait dubon travail, qui ne sert à rien.
Des économies à faire dans les tribunaux.
"sous l'empire de l'alcool et des stupéfiants" Un cocktail explosif ! Les con sommateurs.trices sont les 1° responsables !Signaler Répondre
et allez encore un jugement a Villefranche particulièrement clement .8 mois avec sursis et semi liberté, auparavant un automobiliste condamné 6 fois en 5 ans chaque fois bourré et sans permis, 8 mois avec sursis, un agriculteur bourré qui attaque ses enfants a la tronçonneuse, 6 mois avec sursis, un livreur par drone a la prison, 6 mois avec sursis,,,,,,,,manifestement a Villefranche c est clemence systématiquement .Signaler Répondre
Dans le beaujolpif, what else ;-)Signaler Répondre
C'est plusieurs fois par semaine ces derniers temps, il est temps de renouveler la piquette elle commence à tourner !