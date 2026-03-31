Faits Divers

Pepe Chicken fermé par la préfecture près de Lyon : l'employé du Bangladesh était en situation irrégulière

Pepe Chicken fermé par la préfecture près de Lyon : l'employé du Bangladesh était en situation irrégulière

C'est l'une des enseignes de fast-food les plus prisées en France. Pepe Chicken, créé par le Youtubeur FastGoodCuisine, a été fermé administrativement par la préfecture à Villefranche-sur-Saône.

Coup d'arrêt pour l'empire Pepe Chicken du Youtubeur FastGoodCuisine. A Villefranche-sur-Saône, l'enseigne du 10 rue Francis Popy a fait l'objet d'un contrôle CODAF effectué par les policiers caladois le 20 novembre dernier.

Sur place, DDPP, Douanes, URSSAF et agents des Finances publiques ont constaté du travail dissimulé et l'emploi d'étrangers sans autorisation de travail en France.

Le salarié chargé de gérer les plannings des employés du restaurant spécialisé dans le poulet n'était ainsi pas déclaré. Dans le groupe WhatsApp que ce dernier administrait avec les salariés de l'enseigne caladoise, était relevée la présence de plusieurs ressortissants du Bangladesh. L'un d'entre eux était d'ailleurs sur place, en tenue de travail. Ne parlant pas français, il était en situation irrégulière dans le pays.

La décision d'une fermeture administrative de trois mois a donc été prise en janvier, mais notifiée le 27 mars.

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.