Pepe Chicken fermé par la préfecture près de Lyon : l'employé du Bangladesh était en situation irrégulière

Coup d'arrêt pour l'empire Pepe Chicken du Youtubeur FastGoodCuisine. A Villefranche-sur-Saône, l'enseigne du 10 rue Francis Popy a fait l'objet d'un contrôle CODAF effectué par les policiers caladois le 20 novembre dernier.

Sur place, DDPP, Douanes, URSSAF et agents des Finances publiques ont constaté du travail dissimulé et l'emploi d'étrangers sans autorisation de travail en France.

Le salarié chargé de gérer les plannings des employés du restaurant spécialisé dans le poulet n'était ainsi pas déclaré. Dans le groupe WhatsApp que ce dernier administrait avec les salariés de l'enseigne caladoise, était relevée la présence de plusieurs ressortissants du Bangladesh. L'un d'entre eux était d'ailleurs sur place, en tenue de travail. Ne parlant pas français, il était en situation irrégulière dans le pays.

La décision d'une fermeture administrative de trois mois a donc été prise en janvier, mais notifiée le 27 mars.