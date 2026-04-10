Près de Lyon : la gare de Crépieux-la-Pape en travaux pour accueillir des trains plus longs

Le chantier est lancé à la gare de Gare de Crépieux-la-Pape. La préfète de région Fabienne Buccio, le maire de Rillieux-la-Pape Alexandre Vincendet et les représentants de la SNCF ont visité ce jeudi 9 avril le chantier d’allongement des quais, engagé depuis le 30 mars.

Les travaux doivent se poursuivre jusqu’au 30 octobre prochain.

Le projet prévoit l’allongement de 95 mètres du quai 1 et de 93 mètres du quai 2, côté Ambérieu, ainsi que plusieurs opérations techniques : déplacement de poteaux caténaires, création d’un mur de soutènement et modernisation de l’éclairage.

Objectif : permettre l’accueil de trains plus longs sur la liaison Saint-Étienne – Lyon – Ambérieu, avec davantage de places pour les voyageurs.

Plus de 10 millions d’euros investis

Cette opération s’inscrit dans le programme MobiLYSE, vaste plan d’amélioration des mobilités entre Lyon et Saint-Étienne.

L’État finance quasiment intégralement le chantier à hauteur de plus de 10 millions d’euros, sur un investissement total de 10,295 millions d’euros selon les partenaires du projet.

"À Crépieux-la-Pape, nous finançons intégralement l’allongement des quais : c’est un investissement utile, visible, qui permettra d’accueillir plus de voyageurs dès les prochaines années", a souligné la préfète Fabienne Buccio.

Ces travaux s’inscrivent dans une stratégie plus large de renforcement du ferroviaire régional.

L’État a annoncé avoir investi 200 millions d’euros fin 2025 dans le cadre de MobiLYSE, dont 125 millions sur le ferroviaire, pour augmenter les capacités et fréquences des trains entre Lyon, Ambérieu et Saint-Étienne.

L’objectif affiché est une montée en puissance progressive du service jusqu’à Lyon-Part-Dieu à partir de 2027, puis jusqu’à Ambérieu en 2029.

"Notre objectif est clair : faire du train une évidence pour les déplacements du quotidien", a insisté Fabienne Buccio.

Avec cet aménagement, Crépieux-la-Pape devient ainsi l’une des pièces du futur renforcement de l’offre ferroviaire autour de Lyon, dans un secteur où la saturation routière pousse les collectivités à miser davantage sur le train.