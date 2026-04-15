Départ précipité pour Jermaine Ainsley, le pilier du LOU quitte Lyon plus tôt que prévu

Le LOU enregistre un départ anticipé dans son effectif. Jermaine Ainsley, pilier droit de 30 ans, ne jouera plus sous les couleurs lyonnaises après avoir obtenu la résiliation de son contrat, initialement prévu jusqu’au 30 juin.

Le joueur a annoncé en début de semaine à ses partenaires sa décision de quitter immédiatement le club. Information confirmée ce mercredi 15 avril par le club.

"Afin de répondre à son besoin de retourner chez lui, en Nouvelle-Zélande, Jermaine Ainsley est libéré de son contrat à effet immédiat. Le président et l'ensemble du club tiennent à le remercier pour son investissement et son engagement lors de ses deux saisons passées sous les couleurs du LOU", indiquent les Rouge et Noir.

Recruté à l’été 2024, l’international australien né en Nouvelle-Zélande aura disputé 36 rencontres avec Lyon, dont 26 comme titulaire, inscrivant un essai. Élément solide en mêlée et en défense, il était un joueur technique et sa perte anticipée reste une mauvaise nouvelle pour la fin de saison de Lyon.

Le joueur faisait face à des douleurs persistantes au dos depuis plus d’un mois, auxquelles se sont ajoutées des préoccupations familiales.

Ces éléments l’ont conduit à solliciter un retour anticipé dans son pays, une demande validée par les dirigeants lyonnais.

Pour rappel, le joueur est censé rejoindre les Saracens pour les deux prochaines saisons.