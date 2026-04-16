BHNS route de Genas : les écologistes dénoncent "le flou" et un manque de concertation de la nouvelle Métropole de Lyon

Ce jeudi 16 avril, la présidente de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, annonçait à Bron une modification du projet de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) sur la route de Genas afin de préserver la boulangerie Paneo, jusque-là menacée.

Un ajustement présenté comme une solution de compromis par le nouvel exécutif. Mais du côté de l’opposition écologiste, le ton est tout autre.

Dans un communiqué intitulé "BHNS route de Genas : le flou derrière la vague", le groupe Les Écologistes critique des annonces jugées précipitées : "Après les annonces soudaines et non concertées du nouvel exécutif métropolitain sur le BHNS Part-Dieu - Sept Chemins, le groupe Les Ecologistes fait aujourd’hui part de ses inquiétudes sur les méthodes d'un exécutif qui aurait la tentation de faire primer l'intérêt particulier sur l'intérêt général."

Une critique qui peut prêter à sourire : lors de la précédente mandature, dirigée par les écologistes, ce même manque de concertation était régulièrement dénoncé par leurs opposants.

Les élus rappellent également que selon eux, ce projet est "issu d’une longue concertation entamée en 2021, est déjà très avancé et les travaux pleinement engagés."

Des interrogations sur les conséquences du projet

Au cœur des critiques : le manque de précisions autour du nouvel aménagement évoqué. "On nous annonce, ce matin, un nouvel aménagement sous forme d’une 'vague'. Ce qui est vague aujourd’hui c’est surtout les contours concrets du futur aménagement et leurs conséquences. Ce revirement brutal appelle des explications et des précisions claires."

Le groupe écologiste s’interroge notamment sur les impacts possibles : "L’insertion retenue se fera-t-elle au détriment du BHNS et donc de sa performance commerciale, pourtant indispensable pour ses milliers de voyageurs au quotidien ?"

Mais aussi sur les autres usages de l’espace public : "Se fera-t-elle au détriment de trottoirs déjà trop étroits pour les piétons, de la Voie Lyonnaise et donc de la sécurité des cyclistes, ou d’une végétalisation pourtant indispensable à l’heure de l’emballement climatique ?"

Au-delà du cas de la boulangerie Paneo, les écologistes défendent une vision globale du projet : "Ce projet d’intérêt général, pensé de manière équilibrée pour répondre aux besoins de cadre de vie, de sécurité et de mobilité de tous les usagers ne doit pas être sacrifié pour satisfaire un intérêt particulier."

Ils alertent également sur les conséquences financières d’un tel changement : "Nous voulons également alerter sur le coût potentiel d’un tel revirement, avec le risque de retards, de surcoûts et d'impacts financiers lourds."