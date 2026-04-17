Lyon : braquage nocturne dans une épicerie, deux individus armés font main basse sur la caisse

Aucun blessé n'est à déplorer. Mais pour le gérant de cette épicerie du quartier Garibaldi, à la frontière entre les 3e et 7e arrondissements de Lyon, ce fut une grosse frayeur.
Dans la nuit de mardi à mercredi, vers minuit, deux individus armés et encagoulés sont entrés dans son commerce et l'ont menacé. L'arme à feu de l'un des braqueurs a été seulement exhibée, mais pas dirigée contre l'épicier.
Ce dernier s'est exécuté, remettant son fonds de caisse au duo, soit un peu plus de 350 euros.
La police a été prévenue et a ouvert une enquête pour tenter d'identifier les braqueurs, qui ont pris la fuite.
Comme un sentiment de braquage d'une nourrice d'un point de deal...Signaler Répondre
Garibaldi a toujours été une zone tranquille, et là deux sentiments d'insécurité dans la même semaine... des machettes, des braquages, que font toutes ces chances pour la France dans ce quartier?Signaler Répondre
Le braquage du siècle. Des pieds nikeles qui cherchais de l'argent pour acheter de la drogue certainement.Signaler Répondre
Sauf erreur de ma part, vue les horaires, il doit s'agir d’une épicerie qui ravitaille les noctambules en boissons alcoolisées et participe à la quiétude de notre ville. Vraiment aucune compassion.Signaler Répondre