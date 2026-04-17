Faits Divers

Lyon : braquage nocturne dans une épicerie, deux individus armés font main basse sur la caisse

Lyon : braquage nocturne dans une épicerie, deux individus armés font main basse sur la caisse

Dans la nuit de mardi 14 à mercredi 15 avril, un braquage s'est produit dans une épicerie du 3e arrondissement de Lyon. Les malfaiteurs sont repartis avec le fonds de caisse.

Aucun blessé n'est à déplorer. Mais pour le gérant de cette épicerie du quartier Garibaldi, à la frontière entre les 3e et 7e arrondissements de Lyon, ce fut une grosse frayeur.

Dans la nuit de mardi à mercredi, vers minuit, deux individus armés et encagoulés sont entrés dans son commerce et l'ont menacé. L'arme à feu de l'un des braqueurs a été seulement exhibée, mais pas dirigée contre l'épicier.

Ce dernier s'est exécuté, remettant son fonds de caisse au duo, soit un peu plus de 350 euros.

La police a été prévenue et a ouvert une enquête pour tenter d'identifier les braqueurs, qui ont pris la fuite.

1 commentaire
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Chris6969699 le 17/04/2026 à 10:10

Comme un sentiment de braquage d'une nourrice d'un point de deal...

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racaillou le 17/04/2026 à 10:01

Garibaldi a toujours été une zone tranquille, et là deux sentiments d'insécurité dans la même semaine... des machettes, des braquages, que font toutes ces chances pour la France dans ce quartier?

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P38 6 le 17/04/2026 à 09:45

Le braquage du siècle. Des pieds nikeles qui cherchais de l'argent pour acheter de la drogue certainement.

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SAUF ERREUR le 17/04/2026 à 09:26

Sauf erreur de ma part, vue les horaires, il doit s'agir d’une épicerie qui ravitaille les noctambules en boissons alcoolisées et participe à la quiétude de notre ville. Vraiment aucune compassion.

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