Lyon : braquage nocturne dans une épicerie, deux individus armés font main basse sur la caisse

Aucun blessé n'est à déplorer. Mais pour le gérant de cette épicerie du quartier Garibaldi, à la frontière entre les 3e et 7e arrondissements de Lyon, ce fut une grosse frayeur.

Dans la nuit de mardi à mercredi, vers minuit, deux individus armés et encagoulés sont entrés dans son commerce et l'ont menacé. L'arme à feu de l'un des braqueurs a été seulement exhibée, mais pas dirigée contre l'épicier.

Ce dernier s'est exécuté, remettant son fonds de caisse au duo, soit un peu plus de 350 euros.

La police a été prévenue et a ouvert une enquête pour tenter d'identifier les braqueurs, qui ont pris la fuite.