Faits Divers

Près de Lyon : il meurt happé par un laminoir à pâte géant dans une usine Lustucru

Près de Lyon : il meurt happé par un laminoir à pâte géant dans une usine Lustucru

Ce vendredi 17 avril, un employé a trouvé la mort dans une usine Lustucru à Saint-Genis-Laval. Il nettoyait un laminoir à pâte lorsque ce dernier s'est mis en route.

Les secours ont convergé vers l'usine Lustucru Frais de Saint-Genis-Laval ce vendredi soir. Vers 23h, un employé est décédé alors qu'il nettoyait un laminoir à pâte géant.

Dans des circonstances encore floues, la machine qui permet d'aplatir et découper les pâtes s'est activée. Le jeune homme âgé d'une vingtaine d'années a alors été happé et n'a pu se dégager à temps.

Selon le Progrès, cet accident du travail dramatique a placé 150 salariés de l'usine du chemin des Moulins au chômage technique.

Une enquête de gendarmerie est ouverte.

Tags :

Lustucru

12 commentaires
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Scart le 18/04/2026 à 18:01
Comment c'est possible... a écrit le 18/04/2026 à 16h14

Il n'y a pas des sécurités (mécaniques et procédurales) pour empêcher qu'un employé situé dans l'espace des outils de la machine permette la mise en action de celle-ci ?

En théorie un ou des intervenants doivent verrouiller le bouton d arrêt de la machine si dangereuse, chacun avec son cadenas dont ils gardent la clé . Les intervenants sont formés en conséquence. Dans ce cas il serait important de comprendre ou a eut la défaillance dans la procédure

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CQQFD69! le 18/04/2026 à 17:44
FV a écrit le 18/04/2026 à 17h18

Inadmissible en 2026 qu’un tel accident puisse arriver !! J’espère que toute la lumière sera faite sur les circonstances et responsabilités de cet accident intolérable.
Douleur partagée avec la famille de ce jeune de 23 ans, sérieux, travailleur, apprécié de tous, qui avait la vie devant lui.

Idem, je partage votre analyse.
A l'heure du tout caméra (meme sur les lunettes de vue) il est inadmissible qu'il n'y a pas encore un système de sécurité fiable.
Mon soutien aux proches.

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Horrible le 18/04/2026 à 17:41

Paix à son âme, ça n'aurait jamais dû arriver. Pensées pour la famille, apprendre que son enfant est décédé de cette façon est une abomination, je n'ose imaginer la douleur qui est la leur...

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FV le 18/04/2026 à 17:18

Inadmissible en 2026 qu’un tel accident puisse arriver !! J’espère que toute la lumière sera faite sur les circonstances et responsabilités de cet accident intolérable.
Douleur partagée avec la famille de ce jeune de 23 ans, sérieux, travailleur, apprécié de tous, qui avait la vie devant lui.

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DÉFINITION le 18/04/2026 à 17:12
Bertrand kanta a écrit le 18/04/2026 à 16h45

Paix à son âme , faite attention c’est dangereux de travailler pour le smic et c’est pas le premier

Voir la définition du mot " LUSTUCRU "

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aie aie le 18/04/2026 à 17:07

quelle mort horrible ! le pauvre

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Bertrand kanta le 18/04/2026 à 16:45

Paix à son âme , faite attention c’est dangereux de travailler pour le smic et c’est pas le premier

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Ritchie le 18/04/2026 à 16:30

La France détient le triste record d'accidents du travail en Europe ...

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Comment c'est possible... le 18/04/2026 à 16:14

Il n'y a pas des sécurités (mécaniques et procédurales) pour empêcher qu'un employé situé dans l'espace des outils de la machine permette la mise en action de celle-ci ?

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Ex Précisions le 18/04/2026 à 16:05

Là c'est impardonnable cet accident, ça ne devrait pas arriver.

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Catalan le 18/04/2026 à 16:04

le drame c est le jeune décédé,pas 150 personnes au chômage technique.Ce qui va être le plus dur pour eux outre le drame, c est de devoir bosser sur cette machine.La vie et le bien être au travail c est le plus important.A certains moments changer la machine peu importe le prix permet d être mieux psychologique et l entreprise a tout a y gagner..Si je dis ça c est parceque un accident dramatique similaire a été vécu par un ami . plus personne ne voulait voir ou approcher la machine.heureusement , le temps de l enquête nécessaire la direction a eu l intelligence de changer la cause du drame et même transformer une partie des locaux.

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Chris6969699 le 18/04/2026 à 15:49

Paix à son âme.

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