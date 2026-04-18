Près de Lyon : il meurt happé par un laminoir à pâte géant dans une usine Lustucru

Les secours ont convergé vers l'usine Lustucru Frais de Saint-Genis-Laval ce vendredi soir. Vers 23h, un employé est décédé alors qu'il nettoyait un laminoir à pâte géant.

Dans des circonstances encore floues, la machine qui permet d'aplatir et découper les pâtes s'est activée. Le jeune homme âgé d'une vingtaine d'années a alors été happé et n'a pu se dégager à temps.

Selon le Progrès, cet accident du travail dramatique a placé 150 salariés de l'usine du chemin des Moulins au chômage technique.

Une enquête de gendarmerie est ouverte.