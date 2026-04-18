Il écrase un chien à Malibu : l'acteur lyonnais David Charvet finalement blanchi par la police

Que s'est-il passé ce jeudi matin vers 5h30 à Malibu ? Alors que le soleil ne s'était pas encore totalement levé sur la Californie, l'acteur David Charvet a renversé un chien.

Selon le Lyonnais qui vit aux Etats-Unis depuis des décennies, une femme promenait trois canidés sans laisse sur la route. Malgré sa faible vitesse et sa manoeuvre, l'un des chiens se serait jeté sous ses roues.

David Charvet s'est alors arrêté et a composé le 911. Emmené chez le vétérinaire, le chien a été euthanasié.

Selon TMZ, la maîtresse du chien a accusé l'acteur d'Alerte à Malibu de ne pas avoir ralenti et a démenti le fait que ses animaux n'étaient pas en laisse.

Une version que n'a pas pu confirmer la police, qui n'a retenu aucune charge contre David Charvet.