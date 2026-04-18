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Il écrase un chien à Malibu : l'acteur lyonnais David Charvet finalement blanchi par la police

Il écrase un chien à Malibu : l'acteur lyonnais David Charvet finalement blanchi par la police
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La star lyonnaise d'Alerte à Malibu David Charvet a fait la Une des tabloïds ce jeudi 16 avril. Après avoir percuté un chien, il a finalement été mis hors de cause par la police américaine malgré le témoignage à charge de la maîtresse de l'animal.

Que s'est-il passé ce jeudi matin vers 5h30 à Malibu ? Alors que le soleil ne s'était pas encore totalement levé sur la Californie, l'acteur David Charvet a renversé un chien.

Selon le Lyonnais qui vit aux Etats-Unis depuis des décennies, une femme promenait trois canidés sans laisse sur la route. Malgré sa faible vitesse et sa manoeuvre, l'un des chiens se serait jeté sous ses roues.

David Charvet s'est alors arrêté et a composé le 911. Emmené chez le vétérinaire, le chien a été euthanasié.

Selon TMZ, la maîtresse du chien a accusé l'acteur d'Alerte à Malibu de ne pas avoir ralenti et a démenti le fait que ses animaux n'étaient pas en laisse.

Une version que n'a pas pu confirmer la police, qui n'a retenu aucune charge contre David Charvet.

Tags :

David Charvet

6 commentaires
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Balec le 18/04/2026 à 12:43

Vend clio 3 20000 km bonne état 8500€

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Ex Précisions le 18/04/2026 à 11:55
rubrique a écrit le 18/04/2026 à 09h44

C'est ce qu'on appelle la rubrique des chiens écrasés...

J'allais le dire, j'ai lu un article là-dessus ailleurs en me disant qu'on est tombé bien bas.
Au moins ça fait parler !

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Bertrand kanta le 18/04/2026 à 11:32

Nous sommes face à un travail d'investigation d'une rare finesse , bravo les gars

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U esse Avec le 18/04/2026 à 10:43

Typiquement américain
Se faire du fric sous n importe quel prétexte

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rubrique le 18/04/2026 à 09:44

C'est ce qu'on appelle la rubrique des chiens écrasés...

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Bribri2 le 18/04/2026 à 09:17

Ça c'est de l'info !!!

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