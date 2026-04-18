Un 6-7 géant place Bellecour à Lyon : le duo Marrant Club repousse encore les limites du possible

Si vous avez des enfants dans votre entourage, vous avez probablement eu vent de cette trend. Pourquoi faire ce mouvement de sous-peser avec ses mains en criant "six seven" ? Personne ou presque ne le sait, mais c'est le nouveau "quoicoubeh" en vogue. Et c'est OK.

Les influenceurs les plus drôles de Lyon s'en sont emparés ce vendredi 17 avril.

Sur la place Bellecour, au pied de la statue de Louis XIV, le duo Marrant Club composé de Tom Liogier et Théo Sabadel ont rassemblé une centaine de personnes pour un 6-7 géant.

Ca ne fait de mal à personne, ça ne règle pas la faim dans le monde, ça ne rentre même pas dans le livre des records, mais la vidéo fait des prouesses sur les réseaux sociaux. Plus d'un million de vues sur Instagram en moins de 24 heures et près de 500 000 sur TikTok ont été recensées.

Le tout avec beaucoup d'autodérision puisque Tom Liogier a commenté sa propre vidéo en la dénigrant : "C’est tellement pas drôle mdr, c’est juste un chiffre et tout le monde en fait une histoire… ma pauvre génération, le dev perso ça vous dis rien ? Vous ferrez mieux d’aller travailler plutôt que d’être sur insta a scroll tout est nimp. À bon entendeur".

Marrant quoi.