 Près de Lyon : flashés à des vitesses folles, ces deux chauffards ont tout perdu ce week-end

La RD 517, axe reliant le département du Rhône à la commune de Janneyrias, continue d’attirer l’attention des forces de l’ordre. Limitée à 90 km/h, cette route est régulièrement le théâtre de vitesses largement excessives.

Ce week-end des 17 et 18 avril, les gendarmes du peloton motorisé de La Verpillière ont procédé à deux opérations de contrôle, mettant en lumière des comportements dangereux, rapporte le Dauphiné Libéré.

Vendredi 17 avril, entre 15h et 19h, une vingtaine d’automobilistes ont été verbalisés pour excès de vitesse. Parmi eux, un motard de 32 ans, originaire de Bourgoin-Jallieu, a été contrôlé à 167 km/h au guidon de sa Kawasaki Z900.

Après application de la marge technique, la vitesse retenue s’élève à 158 km/h, soit un dépassement de 68 km/h au-dessus de la limite autorisée. Son permis a été immédiatement retenu et sa moto placée en fourrière.

Le lendemain matin, samedi 18 avril, une nouvelle opération menée entre 8h et 12h a permis de relever plus d’une quinzaine d’infractions. Un automobiliste de 34 ans, domicilié à Lyon, a été intercepté à 154 km/h au volant d’une BMW série 1. La vitesse retenue après correction s’établit à 146 km/h.

Lors du contrôle, le conducteur a également été testé positif au cannabis et était en possession d’un couteau. Son permis a été retiré sur-le-champ et son véhicule placé en fourrière, comme pour le motard contrôlé la veille.