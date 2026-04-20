La préfète du Rhône Fabienne Buccio devrait être remplacée par Etienne Guyot, préfet de Gironde

Après trois ans à Lyon, Fabienne Buccio, préfète du Rhône et de région, s'apprête à entrer dans la valse des haut-fonctionnaires.

A 67 ans, elle serait remplacée par Etienne Guyot selon La Lettre.

L'actuel préfet de Gironde et de la Nouvelle-Aquitaine, qui fut également directeur général de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris Ile-de-France, est le grand favori pour succéder à nouveau à Fabienne Buccio. A nouveau car il avait déjà pris sa suite à Bordeaux en 2023. Etienne Guyot n'arriverait pas dans la capitale des Gaules en territoire inconnu. De 1992 à 1994, il fut sous-préfet du Rhône.

Si le départ de Fabienne Buccio se confirme mercredi, la Gapençaise aura connu un passage mouvementé à Lyon.

Son calme et son aplomb ont été très appréciés de ses interlocuteurs politiques, associatifs et économiques, mais elle a fait face aux manifestations des agriculteurs, aux manifestations infestées d'antifas, à la mort de Quentin Deranque mais aussi aux difficultés de collaborer avec la Ville de Lyon de Grégory Doucet sur les volets sécurité et hébergement d'urgence... On se souvient également qu'elle était montée au créneau contre les maires de l'agglomération, essentiellement de droite, qui rechignaient à construire des logements sociaux en leur reprenant les compétences en matière d'autorisation d'urbanisme.