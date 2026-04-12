Rave party à Saint-Genis-Laval : tirs de mortiers et 7 interpellations

La nuit a été agitée dans le secteur de La Mouche, à Saint-Genis-Laval. Aux alentours de minuit, les forces de l’ordre sont intervenues pour mettre fin à une rave party non autorisée, organisée dans une zone industrielle.

Ce rassemblement pourrait s’expliquer par un report depuis l’Isère, où plusieurs free parties avaient été interdites tout le week-end par arrêté préfectoral.

Alertées en amont par des annonces circulant sur les réseaux sociaux, police et gendarmerie ont été déployées en nombre afin d’anticiper ce rassemblement festif illégal. Sur place, les effectifs ont rapidement été confrontés à une foule jugée hostile.

Des participants ont tiré des mortiers d’artifice en direction des forces de l’ordre et lancé divers projectiles. Après les sommations d’usage, ces dernières ont fait usage de moyens de dispersion pour tenter de reprendre le contrôle de la situation.

Au total, sept personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Des procédures judiciaires doivent être engagées, notamment contre les organisateurs de l’événement ainsi que les auteurs de violences.

L’intervention a permis de freiner l’installation de la rave party et d’en limiter l’ampleur. Jusqu’à 300 personnes étaient présentes ce dimanche matin, avant que leur nombre ne redescende entre 100 et 200 participants en milieu de journée.

Un dispositif de surveillance reste en place afin d’empêcher de nouvelles arrivées et encadrer les départs des participants. Ce sont 71 infractions pour aide ou assistance à l'émission de bruit qui ont été émises, ainsi que 7 pour des affaires de stupéfiants et 2 pour conduite sous l'empire de stupéfiants. Un véhicule a été mis en fourrière, une quinzaine d'enceintes et trois groupes électrogènes ont été saisis.