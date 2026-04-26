150 maires réunis à Lyon, la préfète Fabienne Buccio prône le "travail en commun" avec l’État

Ce samedi 25 avril, 150 maires récemment élus dans le Rhône et la métropole de Lyon ont été accueillis en préfecture par Fabienne Buccio, à l’issue des élections municipales des 15 et 22 mars 2026. Un moment présenté comme "fort de la vie démocratique" par la préfecture du Rhône, marquant le renouvellement des conseils municipaux et communautaires.

De nombreux représentants institutionnels étaient présents aux côtés de la préfète, parmi lesquels les membres du corps préfectoral, les forces de sécurité, les services de secours, de santé ou encore de l’éducation nationale.

Lors de cette rencontre, organisée dans un cadre républicain, la préfète a souhaité instaurer un premier contact direct entre les élus locaux et les représentants de l’État, afin de les accompagner dans la prise en main de leurs fonctions et de leur rappeler leurs droits, obligations et compétences.

"Je vois dans ce rendez-vous notre volonté commune de créer, dès le début de ce mandat, les liens qui nous serviront […] tout au long de la période qui s’ouvre", a déclaré Fabienne Buccio, insistant sur la nécessité de donner "des visages" aux interlocuteurs administratifs avec lesquels les maires seront amenés à travailler.

"Une seule boussole : l’intérêt général"

Dans son discours, celle qui laissera sa place à Étienne Guyot à compter du 18 mai, a rappelé le rôle central du maire dans l’organisation territoriale, soulignant qu’il ne s’agit pas "d’un mandat parmi d’autres", mais d’une fonction directement confrontée aux réalités du quotidien. Elle a notamment évoqué les responsabilités exercées au nom de l’État, comme l’état civil, l’organisation des élections ou certaines missions de police et de sécurité.

"Être maire, c’est être immédiatement confronté aux enjeux les plus quotidiens", a-t-elle affirmé, avant d’ajouter : "La commune et l’État ne peuvent pas s’opposer, ils se rejoignent. […] Vous êtes, d’une certaine manière, les préfets de vos communes !"

Au-delà de cette dimension institutionnelle, la préfète a également insisté sur la nécessité d’un travail conjoint entre les collectivités et l’État. Dans un contexte marqué par des attentes fortes des citoyens, elle a défendu une action publique coordonnée et lisible.

"Nous n’avons qu’une seule voie à emprunter : celle du travail en commun […] avec une seule boussole : l’intérêt général", a martelé la représentante de l'État dans le Rhône, appelant à une coopération "dans le respect de chacun" et "la clarté des responsabilités."

Cette rencontre a aussi été l’occasion d’évoquer plusieurs orientations nationales, notamment en matière de sécurité et de simplification administrative. Fabienne Buccio a ainsi fait référence aux mesures visant à renforcer la sécurité du quotidien, en citant le durcissement de l’arsenal contre les rodéos urbains, le protoxyde d’azote ou encore les mortiers d’artifice, tout en rappelant la volonté gouvernementale de réduire les normes pesant sur les collectivités et de renforcer le rôle du préfet dans la coordination des services de l’État.