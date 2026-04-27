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"Des conditions qui rendent malades" : des lycées en grève ce lundi devant le rectorat de Lyon

"Des conditions qui rendent malades" : des lycées en grève ce lundi devant le rectorat de Lyon

Plusieurs établissements de l’agglomération lyonnaise appellent à la mobilisation ce 27 avril pour dénoncer un manque de moyens dans les lycées des quartiers populaires.

La mobilisation reprend. À Lyon, des personnels de plusieurs lycées seront en grève ce lundi 27 avril et se rassembleront devant le rectorat à 13 heures pour dénoncer leurs conditions de travail et d’enseignement.

À l’origine de cet appel, le CLEP ! 69, qui regroupe notamment les lycées Doisneau (Vaulx-en-Velin), Brel et Sembat-Seguin (Vénissieux), Brossolette (Villeurbanne) ou encore Camus-Sermenaz (Rillieux-la-Pape).

Les enseignants et personnels dénoncent un manque de moyens chronique dans des établissements accueillant majoritairement des élèves issus de quartiers populaires. Ils réclament notamment une augmentation des dotations horaires, des effectifs réduits par classe et davantage de personnels éducatifs et médico-sociaux.

"Il n’est pas question de faire la rentrée 2026 dans des conditions qui rendent malades les personnels", écrivent-ils.  

Les représentants évoquent également une "extrême souffrance au travail", marquée par une hausse des arrêts maladie et des situations de tension dans les établissements.

Autre revendication : l’intégration des lycées dans la carte de l’éducation prioritaire, aujourd’hui limitée aux collèges. Une demande portée au niveau national par le collectif.

Mais les discussions avec le rectorat n’ont pas convaincu. Les personnels dénoncent une réponse jugée insuffisante : "Mépris pour la souffrance des personnels et pour la réussite de nos élèves", estiment-ils après une récente audience.

En parallèle de la grève, des parents d’élèves du lycée Doisneau organisent une opération "lycée vide" pour soutenir le mouvement.

Avec cette mobilisation, les établissements concernés espèrent obtenir des réponses rapides, alors que la question des moyens alloués à l’éducation prioritaire reste au cœur des tensions dans l’académie de Lyon.

12 commentaires
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wauquiez le 27/04/2026 à 12:35
Watson nous avons un indice a écrit le 27/04/2026 à 11h26

C'est amusant jamais les lycées de l'ouest lyonnais ou de campagne font grève, on se demande bien pourquoi?

Quels critères caractéristiques coïncident entre Rillieux la Pape, Vaulx en Velin, Vénissieux et Villeurbanne?

les différents moyens alloués par la région aux différents lycées.

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Plus on.... le 27/04/2026 à 12:29
maarrianne a écrit le 27/04/2026 à 08h01

Toujours plus d'argent pour une éducation qui nivelle tout par le bas et à de très gros biais idéologiques.... non merci!

.....y met d' argent moins ça marche.

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Le rectum de Lyon le 27/04/2026 à 12:19

L’éducation nationale forme ses étudiants à vivre en marche arrière et dans un monde qui n’existe pas .

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papyrebel le 27/04/2026 à 12:01

Belles fautes d'orthographe , oubli des traits d'union ou de virgules ; Pauvre France !

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Watson nous avons un indice le 27/04/2026 à 11:26

C'est amusant jamais les lycées de l'ouest lyonnais ou de campagne font grève, on se demande bien pourquoi?

Quels critères caractéristiques coïncident entre Rillieux la Pape, Vaulx en Velin, Vénissieux et Villeurbanne?

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Max le 27/04/2026 à 10:40

C'est surtout le manque de discipline le problème, mettez pour encadrer les énergumènes un régiment de parachutistes ou de légionnaire et l'ordre revient

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Rlb le 27/04/2026 à 08:59

Remettez vous en question, c'est toujours la faute aux autres.

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Ex Précisions le 27/04/2026 à 08:56

Rien avant au moins l'été 2027, et tout dépendra qui sera élu...
.
Ce n'est pas compliqué tout le monde en bave, ce qui est étonnant c'est qu'il n'y a pas encore de relance d'un mouvement type gilets jaunes, on a largement dépassé les bornes d'acceptabilité de la vie en France.

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Histoire le 27/04/2026 à 08:37

L'eternelle histoire du tonneau des danaïdes à la Française

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oui-oui le 27/04/2026 à 08:23

.
" Les enseignants et personnels dénoncent un manque de moyens chronique dans des établissements accueillant majoritairement des élèves issus de quartiers populaires. ".

Il n' y a pas manque de moyens mais absence de discipline.

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Cobaye69 le 27/04/2026 à 08:05

Laissez nos enfants tranquilles ! Le médico-social pour les autres mais oh que dieu puissant de l'univers, jamais pour mes proches.

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maarrianne le 27/04/2026 à 08:01

Toujours plus d'argent pour une éducation qui nivelle tout par le bas et à de très gros biais idéologiques.... non merci!

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