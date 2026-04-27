Agression à la prison de Lyon-Corbas : une surveillante violemment prise à partie par un détenu

Une surveillante a été attaquée par un détenu alors qu’elle assurait la distribution des repas, à l’heure du déjeuner. Selon les éléments rapportés par le syndicat Ufap-Unsa ce dimanche 26 avril, l’agente aurait surpris le prisonnier en train d’utiliser un téléphone portable. Avant toute intervention, l’individu se serait précipité sur elle. La surveillante a été violemment saisie, tirée au sol puis frappée à plusieurs reprises, notamment au niveau du torse.
Toujours d’après les informations communiquées par l'organisation syndicale, le détenu détenait également un couteau à beurre au moment des faits, sans qu’il ne cause de blessure avec cet objet.
Prise en charge après l’agression, la victime souffre d’un choc psychologique important. Deux jours d’incapacité totale de travail (ITT) lui ont été prescrits.
Cet incident suscite une nouvelle vague d’inquiétude parmi les représentants du personnel pénitentiaire. Plusieurs syndicats dénoncent une dégradation des conditions de travail et pointent un climat de plus en plus tendu au sein de l’établissement. En cause notamment : une surpopulation carcérale persistante, évoquée depuis plusieurs semaines, qui accentuerait les risques d’incidents.
Il était certainement en colère car son activité karting était annulée (ou bien était-ce peut-être sortie à l'aqua piscine, au poney éducatif, au musée des jeux-vidéos)Signaler Répondre
N'oublions pas qu'elle a signé pour travailler en milieu carcéral donc on appelle ça les risques du métier donc rien de graveSignaler Répondre
alors toujours ramener ça sur le dos de la surpopulation carcérale, je vois pas trop le rapport, il avait un téléphone, je vois pas quel est le rapport avec le surpeuplement de la prisonSignaler Répondre
lui mettre 3 ans pour agressionSignaler Répondre
ben alors Socrate je savais pas que tu avais fait de la prison aux USASignaler Répondre
Quelqu'un avait regardé la série américaine "OZ" à l'époque? très bonne sérieSignaler Répondre
Pas loin de la réalité en plus, en même temps on voit régulièrement les immersions dans certaines prisons américaines et l'hyperviolence des détenus.
Vous ajoutez à cela qu'on a fermé énormément d'hôpitaux psy et qu'on met les malades avec les détenus normaux, sans parler des trafics de drogues en tout genre dans ses prisons.
Puis nos politiques et associations aiment passionnément se préoccuper des conditions des détenus ... mais par contre ne disent pas grand chose que les conditions de travail des surveillants souvent difficiles et risquées. Ils aiment les détenus mais ils détestent les surveillants.
Bientôt pour les jeux des enfants, on les poussera à être le voleur plus valorisant que le policier... c'est la tendance de notre époque.
Quel courage de s'en prendre à une femme qui ne faisait que son travail . Travaux forcés ça lui ferait du bien.Signaler Répondre
GUYANESSignaler Répondre
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