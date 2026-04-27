Agression à la prison de Lyon-Corbas : une surveillante violemment prise à partie par un détenu

Une surveillante a été attaquée par un détenu alors qu’elle assurait la distribution des repas, à l’heure du déjeuner. Selon les éléments rapportés par le syndicat Ufap-Unsa ce dimanche 26 avril, l’agente aurait surpris le prisonnier en train d’utiliser un téléphone portable. Avant toute intervention, l’individu se serait précipité sur elle. La surveillante a été violemment saisie, tirée au sol puis frappée à plusieurs reprises, notamment au niveau du torse.

Toujours d’après les informations communiquées par l'organisation syndicale, le détenu détenait également un couteau à beurre au moment des faits, sans qu’il ne cause de blessure avec cet objet.

Prise en charge après l’agression, la victime souffre d’un choc psychologique important. Deux jours d’incapacité totale de travail (ITT) lui ont été prescrits.

Cet incident suscite une nouvelle vague d’inquiétude parmi les représentants du personnel pénitentiaire. Plusieurs syndicats dénoncent une dégradation des conditions de travail et pointent un climat de plus en plus tendu au sein de l’établissement. En cause notamment : une surpopulation carcérale persistante, évoquée depuis plusieurs semaines, qui accentuerait les risques d’incidents.