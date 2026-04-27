Lyon : une adolescente de 14 ans grièvement blessée après un accident à vélo dans le 5e

Un grave accident s’est produit ce dimanche 26 avril en fin de journée à Lyon. Une adolescente de 14 ans a été grièvement blessée après avoir violemment percuté un mur, en bas de la montée du Chemin-Neuf, dans le 5e arrondissement.

Selon les premiers éléments, la jeune cycliste circulait à vive allure, probablement engagée dans la descente, lorsqu’elle n’est pas parvenue à freiner à l’approche du mur. Le choc a été particulièrement violent.

La victime ne portait pas de casque au moment de l’accident. Les circonstances exactes restent toutefois à confirmer, même si la présence d'un tiers semble peu probable.

Rapidement pris en charge par les secours, l'ado a été transportée en urgence absolue vers l’Hôpital Femme Mère Enfant. Son pronostic vital était engagé.

Une enquête a été ouverte afin de préciser les circonstances de cet accident, survenu dans un secteur en pente connu pour sa dangerosité pour les cyclistes malgré le retrait de la circulation automobile.