Faits Divers

Lyon : une adolescente de 14 ans grièvement blessée après un accident à vélo dans le 5e

Lyon : une adolescente de 14 ans grièvement blessée après un accident à vélo dans le 5e

Une jeune cycliste a été hospitalisée en urgence absolue après avoir percuté un mur dans le 5e arrondissement de Lyon. Son pronostic vital est engagé.

Un grave accident s’est produit ce dimanche 26 avril en fin de journée à Lyon. Une adolescente de 14 ans a été grièvement blessée après avoir violemment percuté un mur, en bas de la montée du Chemin-Neuf, dans le 5e arrondissement.

Selon les premiers éléments, la jeune cycliste circulait à vive allure, probablement engagée dans la descente, lorsqu’elle n’est pas parvenue à freiner à l’approche du mur. Le choc a été particulièrement violent.

La victime ne portait pas de casque au moment de l’accident. Les circonstances exactes restent toutefois à confirmer, même si la présence d'un tiers semble peu probable.

Rapidement pris en charge par les secours, l'ado a été transportée en urgence absolue vers l’Hôpital Femme Mère Enfant. Son pronostic vital était engagé.

Une enquête a été ouverte afin de préciser les circonstances de cet accident, survenu dans un secteur en pente connu pour sa dangerosité pour les cyclistes malgré le retrait de la circulation automobile.

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