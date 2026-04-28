Villefranche-sur-Saône : on lui refuse un remboursement de 68 euros, il doit verser 1600 euros au vendeur qu'il menaçait de décapitation

Les calculs ne sont pas bons pour ce septuagénaire habitant le Beaujolais. Le 10 septembre dernier, dans un magasin de Villefranche-sur-Saône, il était sorti de ses gonds alors que le vendeur refusait de le rembourser à hauteur de 68 euros, pour un achat dont il n'avait finalement plus besoin.

Après avoir collé son front contre celui de son opposant et lui avoir donné un léger coup de tête, l'homme avait menacé de le décapiter. Des propos confirmés par des collègues de la victime.

Le septuagénaire s'est donc retrouvé convoqué au tribunal caladois pour répondre de faits de violence et menace de crime.

Face aux juges, le prévenu a nié les menaces, expliquant qu'il se savait en infériorité numérique et qu'à son âge, il n'aurait pas tenu de tels propos.

Une version que n'a pas entendu le tribunal, qui lui a infligé une amende de 300 euros. Il devra également verser 1300 euros à la victime au titre du préjudice et des frais de justice. Soit 1600 euros à débourser, alors qu'il voulait initialement récupérer 68 euros…