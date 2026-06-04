Rhône : le ministre de l’Industrie Sébastien Martin attendu à Pusignan, Saint-Symphorien-d’Ozon et Eurexpo

Nouvelle visite ministérielle dans le Rhône.

Le ministre délégué chargé de l’Industrie, Sébastien Martin, se rendra ce jeudi 4 juin dans le département pour une journée consacrée aux enjeux industriels, logistiques et manufacturiers.

Trois séquences sont prévues, entre Pusignan, Saint-Symphorien-d’Ozon et Chassieu, avec un focus particulier sur la filière industrielle française dans un contexte marqué par les tensions internationales sur les matières premières.

Le déplacement débutera à 13h15 sur le site de Téréva, à Pusignan, une plateforme logistique spécialisée dans la distribution d’équipements pour le bâtiment.

Le ministre visitera les installations aux côtés de Patrick Martin, président du Medef et actionnaire principal du groupe Martin Belaysoud, maison mère de l’entreprise.

À 14h35, Sébastien Martin est attendu à Saint-Symphorien-d’Ozon sur le site de Nidec, groupe industriel spécialisé dans la fabrication de moteurs électriques industriels.

Après un accueil républicain, le ministre doit visiter les installations de cette entreprise positionnée sur les technologies industrielles et l’électrification, un secteur considéré comme stratégique dans les politiques de réindustrialisation.

Dernière étape de la journée : Eurexpo Lyon, à Chassieu, où le ministre participera à partir de 16h20 au Salon France Innovation Plasturgie (FIP).

Ce rendez-vous annuel réunit les acteurs français de la plasturgie et des composites, une filière confrontée ces derniers mois à la hausse des coûts des matières premières et du transport, notamment dans le contexte des tensions persistantes au Moyen-Orient.