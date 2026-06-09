Judiciaire

Déjà condamné pour meurtre, il écope de 25 ans après la mort de son cousin à Villefranche

Déjà condamné pour meurtre, il écope de 25 ans après la mort de son cousin à Villefranche

Jugé devant la cour d’assises du Rhône pour le meurtre particulièrement violent de son cousin à Villefranche-sur-Saône en 2023, un homme a été condamné ce lundi 8 juin à 25 ans de prison criminelle. Malgré ses dénégations, les jurés l’ont reconnu coupable de ce crime commis en récidive.

Le verdict est tombé après trois jours d’audience à Lyon. La cour d’assises du Rhône a condamné, lundi soir, un quadragénaire à 25 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son cousin, retrouvé mort le 4 janvier 2023 dans son appartement de Villefranche-sur-Saône.

L’accusé, qui était hébergé par la victime au moment des faits, a toujours nié être l’auteur des coups mortels. Il soutenait la thèse d’un autre individu qu’il présentait comme le véritable meurtrier. Une version que l’accusation comme les parties civiles ont jugée invraisemblable.

Une peine de 30 ans de réclusion avait été requise contre cette scène d’une rare brutalité. La victime avait été rouée de coups, notamment au visage, qui présentait une cinquantaine de lésions. Son corps portait également de multiples blessures, tandis que de l’ammoniac avait été versé sur lui.

Les avocats de l'accusé ont plaidé l’acquittement, dénonçant des lacunes dans les investigations.

La défense a également mis en garde les jurés contre le poids du passé judiciaire de l’accusé, fort de 26 condamnations, dont un premier meurtre commis en 2001 à Villefranche-sur-Saône. À l’époque âgé de 18 ans, il avait mortellement poignardé un adolescent de 15 ans lors d’une altercation.

La condamnation prononcée lundi prolonge ainsi le parcours judiciaire d’un homme désormais reconnu coupable, pour la seconde fois de sa vie, d’un homicide volontaire.

4 commentaires
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GAD le 09/06/2026 à 09:07
Bl74 a écrit le 09/06/2026 à 07h20

Oh, pas de nom. Comme c est bizarre...

Effectivement ; il y a eu moins de pudibonderie pour révéler l'identité de Quentin Deranque ...

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Dupondt le 09/06/2026 à 08:51

L'extrême droite, encore et toujours ! Nauséabond, malaisant, aberrant... et hors sol !

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neutre04 le 09/06/2026 à 07:58

ce mec dans parler ne vaut pas le coup, rien à dire..

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Sinistre le 09/06/2026 à 07:42
Le Parti de Loi et d'Ordre a écrit le 09/06/2026 à 07h11

Et les Français ont foutu Badinter au Panthéon ? Plus rien à ajouter.

Et tout le monde sait maintenant que c'était une sinistre erreur!

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Bl74 le 09/06/2026 à 07:20

Oh, pas de nom. Comme c est bizarre...

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Le Parti de Loi et d'Ordre le 09/06/2026 à 07:11

Et les Français ont foutu Badinter au Panthéon ? Plus rien à ajouter.

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