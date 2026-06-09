Rillieux-la-Pape : une caméra de vidéosurveillance arrachée à l’aide d’une pelleteuse en pleine nuit

Les faits se sont produits aux alentours de 4 heures du matin dans la nuit du lundi 8 au mardi 9 juin, avenue des Nations, dans le quartier des Semailles à Rillieux-la-Pape. Selon le Progrès, plusieurs individus se seraient emparés d'une pelleteuse présente sur un chantier voisin avant de l'utiliser pour faire tomber un mât de vidéosurveillance.
Le poteau, supportant une caméra municipale, a été arraché de son emplacement puis projeté au sol dans un important fracas qui a réveillé plusieurs riverains. Une vidéo de la scène aurait circulé sur les réseaux sociaux avant de disparaître peu après.
Au lendemain des faits, des agents municipaux sont intervenus afin de dégager le mât tombé sur la chaussée et de sécuriser le secteur. Contactée, la municipalité a confirmé l'ouverture d'une enquête afin d'identifier les auteurs de cette dégradation.
Ce n'est pas la première fois que des équipements de vidéosurveillance sont pris pour cible dans ce secteur de Rillieux-la-Pape. Au cours de l'année 2025, plusieurs actes similaires avaient déjà été recensés avenue des Nations. Un mât avait notamment été incendié au printemps, tandis que des départs de feu avaient également été constatés au pied d'autres installations quelques mois plus tard.
La Ville prévoit de remettre en service l'équipement dégradé.
Un nid de racailles qui se reproduisent a une vitesse vertigineuse.Signaler Répondre
Les chances pour la France y nichent, c'est un élevage.
Il faut fermer ces élevages clandestins.
quelle merde ce paysSignaler Répondre
La nouvelle France by LFI.Signaler Répondre
Sans ces énergumènes, les policiers, les assureurs, les magistrats, les assistantes sociales, etc... n'auraient quasiment plus de boulots.Signaler Répondre
Ce sont finalement à juste titre des chances pour la France.
Tant qu'à faire, en attendant qu'ils récupèrent des bazookas du traffic d'armes de la guerre en Ukraine...Signaler Répondre
il savent qui c'est, mais il ne ferons rien.Signaler Répondre
Ville apaisée...Signaler Répondre
Si ils pouvaient faire de la France 🇫🇷 un paradis je voterai sans hésiter pour Eux ! Malheureusement avec ma Grande expérience politique personnelle , ils ne peuvent Rien faire sinon de s’en mettre plein les poches comme les autres comédiens 🎭 de l’extrême gauche à l’extrême droite, des ventilateurs de paroles pour dire aux français se qu’ils ont envie d’entendre.Signaler Répondre
la France de lepen et zemmour qui attends sa livraisonSignaler Répondre
Faut leur faire payer les frais à ces abrutisSignaler Répondre
La nouvelle France en action. La révolte des jeunes ingénieurs.Signaler Répondre
J'espère que la pelleteuse n'a rien !Signaler Répondre