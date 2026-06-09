Faits Divers

Rillieux-la-Pape : une caméra de vidéosurveillance arrachée à l’aide d’une pelleteuse en pleine nuit

Rillieux-la-Pape : une caméra de vidéosurveillance arrachée à l’aide d’une pelleteuse en pleine nuit
Rillieux-la-Pape : une caméra de vidéosurveillance arrachée à l’aide d’une pelleteuse en pleine nuit - LyonMag

Un vacarme en pleine nuit a alerté les habitants des Semailles.

Les faits se sont produits aux alentours de 4 heures du matin dans la nuit du lundi 8 au mardi 9 juin, avenue des Nations, dans le quartier des Semailles à Rillieux-la-Pape. Selon le Progrès, plusieurs individus se seraient emparés d'une pelleteuse présente sur un chantier voisin avant de l'utiliser pour faire tomber un mât de vidéosurveillance.

Le poteau, supportant une caméra municipale, a été arraché de son emplacement puis projeté au sol dans un important fracas qui a réveillé plusieurs riverains. Une vidéo de la scène aurait circulé sur les réseaux sociaux avant de disparaître peu après.

Au lendemain des faits, des agents municipaux sont intervenus afin de dégager le mât tombé sur la chaussée et de sécuriser le secteur. Contactée, la municipalité a confirmé l'ouverture d'une enquête afin d'identifier les auteurs de cette dégradation.

Ce n'est pas la première fois que des équipements de vidéosurveillance sont pris pour cible dans ce secteur de Rillieux-la-Pape. Au cours de l'année 2025, plusieurs actes similaires avaient déjà été recensés avenue des Nations. Un mât avait notamment été incendié au printemps, tandis que des départs de feu avaient également été constatés au pied d'autres installations quelques mois plus tard.

La Ville prévoit de remettre en service l'équipement dégradé.

8 commentaires
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Effectivement le 09/06/2026 à 19:06

Un nid de racailles qui se reproduisent a une vitesse vertigineuse.
Les chances pour la France y nichent, c'est un élevage.
Il faut fermer ces élevages clandestins.

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Traveler le 09/06/2026 à 19:02

quelle merde ce pays

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Solidarité 69 le 09/06/2026 à 18:57

La nouvelle France by LFI.

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Arthur le 09/06/2026 à 18:51

Sans ces énergumènes, les policiers, les assureurs, les magistrats, les assistantes sociales, etc... n'auraient quasiment plus de boulots.
Ce sont finalement à juste titre des chances pour la France.

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Ex Précisions le 09/06/2026 à 18:28

Tant qu'à faire, en attendant qu'ils récupèrent des bazookas du traffic d'armes de la guerre en Ukraine...

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neutre04 le 09/06/2026 à 17:58

il savent qui c'est, mais il ne ferons rien.

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Chris25 le 09/06/2026 à 17:43

Ville apaisée...

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Société en faillite. le 09/06/2026 à 17:39
la france de qui a écrit le 09/06/2026 à 17h29

la France de lepen et zemmour qui attends sa livraison

Si ils pouvaient faire de la France 🇫🇷 un paradis je voterai sans hésiter pour Eux ! Malheureusement avec ma Grande expérience politique personnelle , ils ne peuvent Rien faire sinon de s’en mettre plein les poches comme les autres comédiens 🎭 de l’extrême gauche à l’extrême droite, des ventilateurs de paroles pour dire aux français se qu’ils ont envie d’entendre.

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la france de qui le 09/06/2026 à 17:29
mllk a écrit le 09/06/2026 à 17h10

La nouvelle France en action. La révolte des jeunes ingénieurs.

la France de lepen et zemmour qui attends sa livraison

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Dupon le 09/06/2026 à 17:22

Faut leur faire payer les frais à ces abrutis

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mllk le 09/06/2026 à 17:10

La nouvelle France en action. La révolte des jeunes ingénieurs.

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Calahann le 09/06/2026 à 17:02

J'espère que la pelleteuse n'a rien !

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