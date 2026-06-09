Rillieux-la-Pape : une caméra de vidéosurveillance arrachée à l’aide d’une pelleteuse en pleine nuit

Les faits se sont produits aux alentours de 4 heures du matin dans la nuit du lundi 8 au mardi 9 juin, avenue des Nations, dans le quartier des Semailles à Rillieux-la-Pape. Selon le Progrès, plusieurs individus se seraient emparés d'une pelleteuse présente sur un chantier voisin avant de l'utiliser pour faire tomber un mât de vidéosurveillance.

Le poteau, supportant une caméra municipale, a été arraché de son emplacement puis projeté au sol dans un important fracas qui a réveillé plusieurs riverains. Une vidéo de la scène aurait circulé sur les réseaux sociaux avant de disparaître peu après.

Au lendemain des faits, des agents municipaux sont intervenus afin de dégager le mât tombé sur la chaussée et de sécuriser le secteur. Contactée, la municipalité a confirmé l'ouverture d'une enquête afin d'identifier les auteurs de cette dégradation.

Ce n'est pas la première fois que des équipements de vidéosurveillance sont pris pour cible dans ce secteur de Rillieux-la-Pape. Au cours de l'année 2025, plusieurs actes similaires avaient déjà été recensés avenue des Nations. Un mât avait notamment été incendié au printemps, tandis que des départs de feu avaient également été constatés au pied d'autres installations quelques mois plus tard.

La Ville prévoit de remettre en service l'équipement dégradé.