Fort de Vaise : un lieu incontournable à Lyon pour tous vos évènements

Entre les salles impersonnelles et les espaces trop classiques, de nombreuses sociétés recherchent aujourd’hui des lieux événementiels capables d’offrir une véritable expérience à leurs collaborateurs et invités.

C’est précisément ce qui fait le succès du Fort de Vaise, situé dans le 9e arrondissement de Lyon. Ce site historique entièrement réhabilité séduit de plus en plus d’entreprises pour l’organisation de leurs séminaires, team building, conférences, événements professionnels et soirées festives.

Un lieu événementiel historique au cœur de Lyon

Construit en 1835, le Fort de Vaise faisait autrefois partie du système défensif de la ville de Lyon. Fermé pendant de nombreuses années, ce patrimoine remarquable a été entièrement rénové par la Fondation Renaud afin de devenir un espace événementiel moderne tout en conservant son identité architecturale unique.

Aujourd’hui, le Fort de Vaise s’impose comme l’un des lieux les plus atypiques pour organiser un événement à Lyon.

Situé à seulement quelques minutes du centre-ville et à proximité du métro Valmy, le site bénéficie d’un emplacement stratégique tout en offrant un environnement calme, verdoyant et totalement dépaysant.

L’un de ses plus grands atouts reste sa terrasse panoramique avec vue imprenable sur Lyon, la Saône et la Basilique de Fourvière, un cadre particulièrement apprécié.

L’espace Tony Garnier : le lieu idéal pour les grands séminaires et événements à Lyon

Pensé pour accueillir des événements de grande ampleur, l’espace Tony Garnier dispose de 310 m² entièrement modulables et de salles de sous-commission. Cet espace constitue le cœur événementiel du Fort de Vaise pour les entreprises recherchant un lieu capable d’accueillir conférences, conventions, congrès, soirées corporate, plénières ou team building à Lyon.

Grâce à sa modularité et à ses équipements, il s’adapte parfaitement à différents formats, jusqu’à 300 personnes en cocktail et 250 personnes en conférence.

Son architecture contemporaine intégrée dans un bâtiment historique apporte une identité forte et différenciante aux événements professionnels.

Une terrasse panoramique unique pour vos cocktails, afterworks et team building

Véritable signature du Fort de Vaise, la terrasse extérieure de 400 m² est l’un des espaces les plus recherchés par les entreprises lyonnaises.

Avec sa vue exceptionnelle sur Lyon, la Saône et la Basilique de Fourvière, elle offre un cadre spectaculaire. Cet espace extérieur apporte une véritable dimension expérientielle aux événements professionnels et permet de créer des moments conviviaux et mémorables pour les collaborateurs et invités.

L’espace Combet-Descombes : un cadre intimiste pour réunions et séminaires

Répartis sur 5 salles baignées de lumière naturelle, l’espace Combet-Descombes constitue un cadre idéal pour les réunions, formations, journées d’étude et séminaires plus confidentiels.

L’atmosphère chaleureuse et élégante du lieu favorise les échanges, la réflexion et la cohésion d’équipe. Cet espace est particulièrement apprécié pour les comités de direction, workshops, formations et événements corporate nécessitant un environnement plus calme et immersif.

Une offre complète pour vos événements professionnels et team building

Au-delà de la simple location de salle à Lyon, le Fort de Vaise propose une véritable offre événementielle clé en main grâce à un accompagnement global.

Le lieu s’appuie sur un réseau de partenaires spécialisés pour gérer l’ensemble des prestations nécessaires à la réussite de votre événement : restauration traiteur, live cooking et brasero géant, technique audiovisuelle, animation, coordination, accueil, sécurité, scénographie.

Le Fort de Vaise est également particulièrement apprécié pour l’organisation de team building à Lyon avec une large variété d’animations :

Escape game thématisé sur le Fort de Vaise

Murder party

Olympiades inspirées de Fort Boyard

Ateliers culinaires

Défis high-tech

Concerts live et candlelight

Animations musicales

Expériences immersives et scénographies

L’objectif : créer des événements fédérateurs et mémorables pour renforcer la cohésion des équipes.

Pourquoi les entreprises choisissent le Fort de Vaise ?

Le Fort de Vaise répond parfaitement aux nouvelles attentes des entreprises recherchant des lieux expérientiels, inspirants et flexibles.

Les principaux atouts du site :

Un lieu chargé d’histoire

Une forte identité visuelle

Des espaces modulables

Une terrasse panoramique unique à Lyon

Une accessibilité simple

Une offre complète clé en main

Des prestations sur mesure pour séminaires et team building

Des centaines d’entreprises et institutions font déjà confiance au Fort de Vaise pour leurs événements : Porsche, EDF, Capgemini, Carrefour, l’Université de Lyon ou encore la CCI Lyon Métropole.

GEM : créateur de lieux et d’expériences événementielles à Lyon

Le Fort de Vaise fait partie des lieux événementiels détenus par GEM – Générateur d’événements mémorables, spécialiste de l’organisation d’événements professionnels à Lyon, au sein de son catalogue de lieux pensés pour tous vos évènements (professionnels et particuliers).

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Plus d’informations

- 🏰 Fort de Vaise

- 📍 27 boulevard Antoine-de-Saint-Exupéry – Lyon 9e

- 🚗 Parking sur place • accès PMR • métro Valmy à 10 minutes à pied

- 🔗 Site : www.fortdevaise.fr

- ✉️ Email : contact@fortdevaise.fr

- 📞 Téléphone : 04 28 29 60 25

👉 Pour plus d’informations vous pouvez consulter le Fort de Vaise.