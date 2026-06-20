Judiciaire

Lyon : un vendeur défiguré après avoir surpris un Tunisien sous OQTF en train de voler dans un magasin

Lyon : un vendeur défiguré après avoir surpris un Tunisien sous OQTF en train de voler dans un magasin

Un employé d’un magasin de bricolage lyonnais a été grièvement blessé après avoir été agressé avec un morceau de carrelage. Le suspect, déjà connu de la justice et sous le coup d’une OQTF, a été condamné à quatre ans de prison ferme.

Une tentative de vol a viré à une violente agression dans un commerce du centre-ville de Lyon.

Le vendredi 12 juin, un homme a été surpris en train de dérober un pied-de-biche d’une valeur de 35 euros dans un magasin de bricolage. L’objet avait été dissimulé dans son pantalon lorsqu’il a été intercepté par le personnel.

Selon les éléments rapportés par Valeurs Actuelles, le suspect aurait alors tenté de négocier avec les employés en proposant de payer une partie de la somme. Il aurait expliqué être sans domicile et vouloir utiliser l’outil pour commettre des cambriolages.

Face au refus du magasin, l’homme est revenu quelques instants plus tard muni d’un morceau de carrelage brisé. Il avait alors frappé un vendeur en plein visage.

La victime a subi de lourdes blessures. Son nez a été fracturé et une importante plaie au visage a nécessité quatorze points de suture, puis il a obtenu 15 jours d’ITT.

Le suspect, un ressortissant tunisien âgé d’une trentaine d’années, était déjà connu des services de police et de la justice pour divers délits, notamment des vols, des affaires liées aux stupéfiants et des agressions sexuelles. Il faisait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) non exécutée.

Présenté en comparution immédiate devant le tribunal judiciaire de Lyon le 15 juin, il a été condamné à 4 ans d’emprisonnement ferme. Une interdiction définitive du territoire français a également été prononcée à son encontre.

18 commentaires
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Trop drôle le 20/06/2026 à 15:57

J'aime beaucoup cette phrase dans l'article ... " Il faisait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) non exécutée. "...

Le jour où une OQTF sera exécutée, merci de nous prévenir parce que le champagne est au frais depuis bien longtemps ...

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Joltrembleur le 20/06/2026 à 15:48

comme quoi l’important, c’est de faire barrage à l’extrême droite

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Bob Eponge le 20/06/2026 à 15:37

on se demande à quoi ça sert de juger des OQTF si ce n'est de gaver avec nos impôts des avocats spécialisés dans cette chance pour la France ...

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Solidarité 69 le 20/06/2026 à 15:24

Vu le nombre de faits tout aussi violent les uns que les autres et quotidiens, la complicité de l'état ne fait plus aucun doute.

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tout fou le camp le 20/06/2026 à 15:22

Zut, Mozart va pas être content!!!! D'habitude c'est un Algérien 🤣🤣🤣🤣🤣

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faux le 20/06/2026 à 15:21

Impossible puisqu'on vous répète qu'il n'y a aucun lien entre délinquance et immigration .Vous pouvez même être condamné pour dire ça

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citoyennormal le 20/06/2026 à 15:21

après avoir surpris un Tunisien sous OQTF en train de voler, ENCORE un fait divers qui n'est pas acceptable et qu'il y a de plus en plus. mais que fait le gouvernement et les élus, c'est grave.

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AGC le 20/06/2026 à 15:20

Mes pensées pour le pauvre blessé, sa famille, ses collègues. Il bossait pour certainement pas de 1000 et des 100...

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Catalan le 20/06/2026 à 15:06

il cumule tout, vol, stupéfiants, agression s, agression sexuelle, OQTF , ,,,,,un beau spécimen toujours là.

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Seb le Malin le 20/06/2026 à 15:02

L'essentiel c'est que la police n'ait pas violenté cette chance pour la France...

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Entretenu le 20/06/2026 à 15:01

Il va être entretenu 4 ans aux frais de la princesse (en réalité 2 ans), et à l'issue il continuera à se promener et à agresser en France.

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Rlb le 20/06/2026 à 14:55

C'est le justice qui doit rembourser les préjudices victime et sécurité sociale.
Trop de jugements laxistes, ils ne risquent rien alors on fait du social.
Va t on en finir avec son indépendance.
Vite un collectif actif

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bien entendu le 20/06/2026 à 14:54

Il va rester en France nourri et logé aux frais du contribuable !

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Citoyen1 le 20/06/2026 à 14:53

On attend une réaction de Doucet, Garin, Dubot, Bouagga, Runel et autres.....

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HardRockeuse le 20/06/2026 à 14:19

encore merci pour cette insécurité dans Lyon intra-muros. Et merci à notre beau gouvernement qui laisse les OQTF libres d’agresser, blesser et peut être même tuer. Dans quel monde de malade vivons-nous?

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Mariannes le 20/06/2026 à 14:13

Grâce à la justice française il restera bien tranquillement en France et il pourra recommencer à défigurer des honnête citoyens des sa sortie de prison.... votez bien et degageons ces juges gauchistes.....

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Joelle12 le 20/06/2026 à 14:13

Une chance pour la France.

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Vivement Jordan B le 20/06/2026 à 14:11

Interdiction définitive du territoire ? Je me marre. Qui va contrôler ? La France est devenue une passoire. On parie qu'il est sur notre sol dans 4 mois ? 9 mois ? Un an ? A vie ? Perso j'en ai marre d'entretenir des parasites comme lui !

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