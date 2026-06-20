Lyon : un vendeur défiguré après avoir surpris un Tunisien sous OQTF en train de voler dans un magasin

Une tentative de vol a viré à une violente agression dans un commerce du centre-ville de Lyon.
Le vendredi 12 juin, un homme a été surpris en train de dérober un pied-de-biche d’une valeur de 35 euros dans un magasin de bricolage. L’objet avait été dissimulé dans son pantalon lorsqu’il a été intercepté par le personnel.
Selon les éléments rapportés par Valeurs Actuelles, le suspect aurait alors tenté de négocier avec les employés en proposant de payer une partie de la somme. Il aurait expliqué être sans domicile et vouloir utiliser l’outil pour commettre des cambriolages.
Face au refus du magasin, l’homme est revenu quelques instants plus tard muni d’un morceau de carrelage brisé. Il avait alors frappé un vendeur en plein visage.
La victime a subi de lourdes blessures. Son nez a été fracturé et une importante plaie au visage a nécessité quatorze points de suture, puis il a obtenu 15 jours d’ITT.
Le suspect, un ressortissant tunisien âgé d’une trentaine d’années, était déjà connu des services de police et de la justice pour divers délits, notamment des vols, des affaires liées aux stupéfiants et des agressions sexuelles. Il faisait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) non exécutée.
Présenté en comparution immédiate devant le tribunal judiciaire de Lyon le 15 juin, il a été condamné à 4 ans d’emprisonnement ferme. Une interdiction définitive du territoire français a également été prononcée à son encontre.
J'aime beaucoup cette phrase dans l'article ... " Il faisait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) non exécutée. "...Signaler Répondre
Le jour où une OQTF sera exécutée, merci de nous prévenir parce que le champagne est au frais depuis bien longtemps ...
comme quoi l’important, c’est de faire barrage à l’extrême droiteSignaler Répondre
on se demande à quoi ça sert de juger des OQTF si ce n'est de gaver avec nos impôts des avocats spécialisés dans cette chance pour la France ...Signaler Répondre
Vu le nombre de faits tout aussi violent les uns que les autres et quotidiens, la complicité de l'état ne fait plus aucun doute.Signaler Répondre
Zut, Mozart va pas être content!!!! D'habitude c'est un Algérien 🤣🤣🤣🤣🤣Signaler Répondre
Impossible puisqu'on vous répète qu'il n'y a aucun lien entre délinquance et immigration .Vous pouvez même être condamné pour dire çaSignaler Répondre
après avoir surpris un Tunisien sous OQTF en train de voler, ENCORE un fait divers qui n'est pas acceptable et qu'il y a de plus en plus. mais que fait le gouvernement et les élus, c'est grave.Signaler Répondre
Mes pensées pour le pauvre blessé, sa famille, ses collègues. Il bossait pour certainement pas de 1000 et des 100...Signaler Répondre
il cumule tout, vol, stupéfiants, agression s, agression sexuelle, OQTF , ,,,,,un beau spécimen toujours là.Signaler Répondre
L'essentiel c'est que la police n'ait pas violenté cette chance pour la France...Signaler Répondre
Il va être entretenu 4 ans aux frais de la princesse (en réalité 2 ans), et à l'issue il continuera à se promener et à agresser en France.Signaler Répondre
C'est le justice qui doit rembourser les préjudices victime et sécurité sociale.Signaler Répondre
Trop de jugements laxistes, ils ne risquent rien alors on fait du social.
Va t on en finir avec son indépendance.
Vite un collectif actif
Il va rester en France nourri et logé aux frais du contribuable !Signaler Répondre
On attend une réaction de Doucet, Garin, Dubot, Bouagga, Runel et autres.....Signaler Répondre
encore merci pour cette insécurité dans Lyon intra-muros. Et merci à notre beau gouvernement qui laisse les OQTF libres d’agresser, blesser et peut être même tuer. Dans quel monde de malade vivons-nous?Signaler Répondre
Grâce à la justice française il restera bien tranquillement en France et il pourra recommencer à défigurer des honnête citoyens des sa sortie de prison.... votez bien et degageons ces juges gauchistes.....Signaler Répondre
Une chance pour la France.Signaler Répondre
Interdiction définitive du territoire ? Je me marre. Qui va contrôler ? La France est devenue une passoire. On parie qu'il est sur notre sol dans 4 mois ? 9 mois ? Un an ? A vie ? Perso j'en ai marre d'entretenir des parasites comme lui !Signaler Répondre