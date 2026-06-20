Lyon : un vendeur défiguré après avoir surpris un Tunisien sous OQTF en train de voler dans un magasin

Une tentative de vol a viré à une violente agression dans un commerce du centre-ville de Lyon.

Le vendredi 12 juin, un homme a été surpris en train de dérober un pied-de-biche d’une valeur de 35 euros dans un magasin de bricolage. L’objet avait été dissimulé dans son pantalon lorsqu’il a été intercepté par le personnel.

Selon les éléments rapportés par Valeurs Actuelles, le suspect aurait alors tenté de négocier avec les employés en proposant de payer une partie de la somme. Il aurait expliqué être sans domicile et vouloir utiliser l’outil pour commettre des cambriolages.

Face au refus du magasin, l’homme est revenu quelques instants plus tard muni d’un morceau de carrelage brisé. Il avait alors frappé un vendeur en plein visage.

La victime a subi de lourdes blessures. Son nez a été fracturé et une importante plaie au visage a nécessité quatorze points de suture, puis il a obtenu 15 jours d’ITT.

Le suspect, un ressortissant tunisien âgé d’une trentaine d’années, était déjà connu des services de police et de la justice pour divers délits, notamment des vols, des affaires liées aux stupéfiants et des agressions sexuelles. Il faisait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) non exécutée.

Présenté en comparution immédiate devant le tribunal judiciaire de Lyon le 15 juin, il a été condamné à 4 ans d’emprisonnement ferme. Une interdiction définitive du territoire français a également été prononcée à son encontre.