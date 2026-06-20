Bagarre au plan d’eau du Colombier : un homme écroué, deux autres relaxés pour les violences

La bagarre qui avait éclaté dimanche 14 juin sur la plage du plan d’eau du Colombier à Anse a trouvé son épilogue judiciaire dès jeudi en comparution immédiate.

Trois hommes originaires de la région lyonnaise étaient poursuivis après les faits survenus en fin d’après-midi, au cours desquels deux jeunes hommes avaient été violemment frappés.

Selon l’enquête, un groupe de cinq ou six jeunes écoutait de la musique sur la plage. Après une première intervention de la gendarmerie pour faire respecter l’interdiction de fumer, les forces de l’ordre ont été rappelées moins d’une heure plus tard par les agents de sécurité du site.

Les vigiles ont décrit une scène particulièrement violente, affirmant que deux hommes au sol avaient reçu plusieurs coups de pied à la tête. À l’arrivée des gendarmes, un suspect de 26 ans a tenté de prendre la fuite avant d’être maîtrisé. Lors de son interpellation, il aurait insulté et menacé les militaires tout en se débattant violemment.

Une gendarme a été blessée lors de l’intervention. Souffrant notamment d’une entorse à un doigt et de multiples abrasions, elle s’est vu prescrire 10 jours d’ITT.

Les deux victimes de la rixe, quant à elles, ont refusé d’être entendues par les enquêteurs et n’ont pas déposé plainte.

À l’audience, le prévenu principal a reconnu les faits, s'excusant d'avoir agi de la sorte sous l'effet de l'alcool, et dédouanant ses deux amis.

Le tribunal caladois l’a condamné à 14 mois de prison ferme avec mandat de dépôt, auxquels s’ajoutent quatre mois de sursis révoqués. Il lui est également interdit de paraître au plan d’eau du Colombier pendant trois ans.

Les deux autres hommes ont été relaxés concernant les violences. L’un d’eux a toutefois été condamné à six mois de prison ferme pour conduite sans permis et sous l’emprise de l’alcool lors de son interpellation à l’entrée de Lyon.