Lyon : un homme poignardé devant la gare de la Part-Dieu, les agresseurs en fuite

Nouvelle scène de violence en plein cœur du quartier de la Part-Dieu.

Les policiers sont intervenus ce samedi 20 juin vers 16h30 sur la place Charles-Béraudier, située devant la gare SNCF de la Part-Dieu, après le signalement d’une agression à l’arme blanche.

Selon les premiers éléments, un homme a reçu un coup de couteau porté par deux individus. Après l’agression, les auteurs ont immédiatement pris la fuite avant l’arrivée des forces de l’ordre.

La victime a été prise en charge par les secours puis évacuée vers un établissement hospitalier. Son état a été jugé compatible avec une urgence relative et ses jours ne seraient pas en danger.

Une enquête a été ouverte afin d’identifier les auteurs et d’établir précisément les circonstances de cette agression survenue dans l’un des secteurs les plus fréquentés de l’agglomération lyonnaise.