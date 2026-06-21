Faits Divers

Lyon : un homme poignardé devant la gare de la Part-Dieu, les agresseurs en fuite

Lyon : un homme poignardé devant la gare de la Part-Dieu, les agresseurs en fuite

Un homme a été blessé à l’arme blanche ce samedi 20 juin sur la place Charles-Béraudier, devant la gare de la Part-Dieu. Pris en charge par les secours, il a été transporté à l’hôpital sans que son pronostic vital ne soit engagé.

Nouvelle scène de violence en plein cœur du quartier de la Part-Dieu.

Les policiers sont intervenus ce samedi 20 juin vers 16h30 sur la place Charles-Béraudier, située devant la gare SNCF de la Part-Dieu, après le signalement d’une agression à l’arme blanche.

Selon les premiers éléments, un homme a reçu un coup de couteau porté par deux individus. Après l’agression, les auteurs ont immédiatement pris la fuite avant l’arrivée des forces de l’ordre.

La victime a été prise en charge par les secours puis évacuée vers un établissement hospitalier. Son état a été jugé compatible avec une urgence relative et ses jours ne seraient pas en danger.

Une enquête a été ouverte afin d’identifier les auteurs et d’établir précisément les circonstances de cette agression survenue dans l’un des secteurs les plus fréquentés de l’agglomération lyonnaise.

9 commentaires
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neutre04 le 21/06/2026 à 11:15

quesque l'état attend , que les poules ont portés pour faire quelque choses.

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ghu le 21/06/2026 à 11:05

LFI dirait : il faut plus de fresque murale pour apaiser cette situation.
(fresque murale mise en place par des OQTF bien entendu)

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Chris25 le 21/06/2026 à 10:52

La routine quoi...

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Hino le 21/06/2026 à 10:39

Un jour il faudra que tous ces juges, politiciens et autres énarques rendent des comptes au peuple français pour tout ce qu’ils leur ont fait. Une justice populaire arrive, les gens n’en peuvent plus de se faire voler et casser, prendre des coups de couteau, de voir leurs enfants violes et tues pendant qu’on accuse un ennemi invisible alors que le coupable est évident et protégé.

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oh dites donc le 21/06/2026 à 10:28
MarcLyon a écrit le 21/06/2026 à 10h13

C'est quoi ce gloubi-boulga ? Quel rapport avec le sujet ?

Il faudrait vous réveiller pour comprendre !

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MarcLyon le 21/06/2026 à 10:13
saco697 a écrit le 21/06/2026 à 09h40

Doycet a proclamé faire le maximum pour la sécurité à Lyon … mais il peut peu visiblement et sans ses « partenaires privilégiés » de la nouvelle garde il a même arrêté il préfère officiellement s en mettre plein les poches avec sa bande et faire un bras d honneur aux vrais écologistes qui ont voté pour lui en promouvant les JO à Lyon après en avoir dit plein de mal l’année dernière… c est le vrai visage des VERTS alliées de LFI … juste des politicards qui s en mettent plein les poches par tous les moyens c est ça les bobos pseudos écolos des VERTS

C'est quoi ce gloubi-boulga ? Quel rapport avec le sujet ?

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saco697 le 21/06/2026 à 09:40

Doycet a proclamé faire le maximum pour la sécurité à Lyon … mais il peut peu visiblement et sans ses « partenaires privilégiés » de la nouvelle garde il a même arrêté il préfère officiellement s en mettre plein les poches avec sa bande et faire un bras d honneur aux vrais écologistes qui ont voté pour lui en promouvant les JO à Lyon après en avoir dit plein de mal l’année dernière… c est le vrai visage des VERTS alliées de LFI … juste des politicards qui s en mettent plein les poches par tous les moyens c est ça les bobos pseudos écolos des VERTS

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maarrianne le 21/06/2026 à 09:14

N'oubliez pas que la priorité de doucet c'est la sécurité, et depuis la toute première heure de son mandat.... c’est lui qui l'a dit !

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reponse le 21/06/2026 à 09:13
Moi a écrit le 21/06/2026 à 08h15

La drogue a t'elle fait devenir les gens fous à ce point ?? Tous les jours ce même genre d'histoire, pour une broutille on tue c'est effrayant.

pas que la drogue , surtout l'impunité totale pour certaines personnes

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Le Parti de Loi et d'Ordre le 21/06/2026 à 08:27

Une telle scène fera partie d'un passé sombre et décadent après notre élection. Des troupes de l'armée de la terre seront toujours présentes pour empêcher ces atrocités.

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Moi le 21/06/2026 à 08:15

La drogue a t'elle fait devenir les gens fous à ce point ?? Tous les jours ce même genre d'histoire, pour une broutille on tue c'est effrayant.

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Réponse des petits pois le 21/06/2026 à 08:13

Vite, il faut vegetaliser, et pourquoi pas une voie lyonnaise ?

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