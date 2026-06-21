Lyon : un homme poignardé devant la gare de la Part-Dieu, les agresseurs en fuite

Nouvelle scène de violence en plein cœur du quartier de la Part-Dieu.
Les policiers sont intervenus ce samedi 20 juin vers 16h30 sur la place Charles-Béraudier, située devant la gare SNCF de la Part-Dieu, après le signalement d’une agression à l’arme blanche.
Selon les premiers éléments, un homme a reçu un coup de couteau porté par deux individus. Après l’agression, les auteurs ont immédiatement pris la fuite avant l’arrivée des forces de l’ordre.
La victime a été prise en charge par les secours puis évacuée vers un établissement hospitalier. Son état a été jugé compatible avec une urgence relative et ses jours ne seraient pas en danger.
Une enquête a été ouverte afin d’identifier les auteurs et d’établir précisément les circonstances de cette agression survenue dans l’un des secteurs les plus fréquentés de l’agglomération lyonnaise.
quesque l'état attend , que les poules ont portés pour faire quelque choses.Signaler Répondre
LFI dirait : il faut plus de fresque murale pour apaiser cette situation.Signaler Répondre
(fresque murale mise en place par des OQTF bien entendu)
La routine quoi...Signaler Répondre
Un jour il faudra que tous ces juges, politiciens et autres énarques rendent des comptes au peuple français pour tout ce qu’ils leur ont fait. Une justice populaire arrive, les gens n’en peuvent plus de se faire voler et casser, prendre des coups de couteau, de voir leurs enfants violes et tues pendant qu’on accuse un ennemi invisible alors que le coupable est évident et protégé.Signaler Répondre
Il faudrait vous réveiller pour comprendre !Signaler Répondre
C'est quoi ce gloubi-boulga ? Quel rapport avec le sujet ?Signaler Répondre
Doycet a proclamé faire le maximum pour la sécurité à Lyon … mais il peut peu visiblement et sans ses « partenaires privilégiés » de la nouvelle garde il a même arrêté il préfère officiellement s en mettre plein les poches avec sa bande et faire un bras d honneur aux vrais écologistes qui ont voté pour lui en promouvant les JO à Lyon après en avoir dit plein de mal l’année dernière… c est le vrai visage des VERTS alliées de LFI … juste des politicards qui s en mettent plein les poches par tous les moyens c est ça les bobos pseudos écolos des VERTSSignaler Répondre
N'oubliez pas que la priorité de doucet c'est la sécurité, et depuis la toute première heure de son mandat.... c’est lui qui l'a dit !Signaler Répondre
pas que la drogue , surtout l'impunité totale pour certaines personnesSignaler Répondre
Une telle scène fera partie d'un passé sombre et décadent après notre élection. Des troupes de l'armée de la terre seront toujours présentes pour empêcher ces atrocités.Signaler Répondre
La drogue a t'elle fait devenir les gens fous à ce point ?? Tous les jours ce même genre d'histoire, pour une broutille on tue c'est effrayant.Signaler Répondre
Vite, il faut vegetaliser, et pourquoi pas une voie lyonnaise ?Signaler Répondre