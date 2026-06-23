Marc Bloch au Panthéon : le destin exceptionnel d’un résistant lyonnais

La République s’apprête à rendre hommage à l’un de ses plus grands serviteurs.
Ce mardi 23 juin, l’historien et résistant Marc Bloch entrera au Panthéon aux côtés de son épouse Simonne.
Décidée par le président de la République, cette panthéonisation vient saluer "l’œuvre, l’enseignement et le courage" d’un homme qui a profondément marqué l’histoire intellectuelle française tout en payant de sa vie son engagement contre l’occupant nazi.
Né en 1886 dans une famille alsacienne attachée aux valeurs républicaines, Marc Bloch s’impose comme l’un des historiens les plus influents du XXe siècle. Ancien élève de l’École normale supérieure, il contribue à renouveler la discipline historique en privilégiant l’étude des sociétés, des mentalités et des phénomènes économiques.
Avec Lucien Febvre, il fonde en 1929 la revue Les Annales d’histoire économique et sociale, qui révolutionnera durablement la recherche historique.
Mais Marc Bloch ne fut pas seulement un savant. Mobilisé lors des deux conflits mondiaux, il rejoint la Résistance à Lyon en 1943. Arrêté par la Gestapo, il est fusillé par les nazis le 16 juin 1944 à Saint-Didier-de-Formans.
Un héritage toujours vivant
Parmi ses œuvres les plus marquantes figure L’Étrange Défaite, rédigée en 1940 après l’effondrement militaire français. L’ouvrage demeure aujourd’hui une référence incontournable pour comprendre les causes de la défaite face à l’Allemagne nazie.
Son texte de 1921 sur les fausses nouvelles en temps de guerre reste également d’une étonnante modernité à l’heure des réseaux sociaux et de la désinformation.
Pour la première fois de son histoire, le Panthéon accueillera un historien dont l’engagement intellectuel et civique est indissociable de son œuvre.
Cette cérémonie, à laquelle participera le maire de Lyon Grégory Doucet, permettra également de mettre en lumière le rôle de son épouse Simonne Bloch, collaboratrice de l’ombre et soutien essentiel de son travail, qui reposera désormais à ses côtés.
Originaire de Lyon, Marc Bloch rejoint ainsi les grandes figures lyonnaises déjà honorées au Panthéon, parmi lesquelles Jean Moulin et Antoine de Saint-Exupéry, consacrant définitivement sa place dans la mémoire nationale.
Si le censeur de ce matin est en pause, je peux republer mon message.Signaler Répondre
Effectivement, il va falloir agrandir la puisque Micron 1er a réservé sa place pour être sûr de passer à la postérité.
hier il était vent débout contre les fondateurs du RNSignaler Répondre
par respect pour l'histoire et la mémoire de tous nos résistants il faut mener le combat contre ces collabos destructeurs de la République Française: LFISignaler Répondre
du pain et des jeuxSignaler Répondre
Ne faites pas dire aux morts des trucs dont vous n'avez aucune idée, au moins par respect pour eux, et sinon par respect pour l'Histoire.Signaler Répondre
Il doit se retourner dans sa tombe devant tant de traitres,lâches,neocollabos..Signaler Répondre
Aujourd'hui, les gens ne résistent plus. Ils se laissent vivre. Ils ne veulent plus croire au mal ni voir le côté sombre de l'âme humaine. C'est la bamboche perpétuelle qui permet de manipuler les masses. Hitler utilisait bien "le pouvoir de la joie" dans les années 30 pour manipuler l'opinion.Signaler Répondre
Le Pantheon est loin d etre saturé...Signaler Répondre
Et comme il attire beaucoup de touristes il faut augmenter le nombre de heros enterrés.
Facon Disney..
C est moche.
Ce qui me choque : la présence de l’intrus Doucet à cette cérémonieSignaler Répondre
Et sinon qu’est devenue la promesse faite par Macron au fort Montluc de reconstruire la baraque aux juifs ?
Paroles, paroles, paroles
Aujourd'hui, il serait vent debout contre LFI...Signaler Répondre
va falloir agrandir....déja qu'ils veulent y mettre Bocuse........Signaler Répondre