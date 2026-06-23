Marc Bloch au Panthéon : le destin exceptionnel d’un résistant lyonnais

La République s’apprête à rendre hommage à l’un de ses plus grands serviteurs.

Ce mardi 23 juin, l’historien et résistant Marc Bloch entrera au Panthéon aux côtés de son épouse Simonne.

Décidée par le président de la République, cette panthéonisation vient saluer "l’œuvre, l’enseignement et le courage" d’un homme qui a profondément marqué l’histoire intellectuelle française tout en payant de sa vie son engagement contre l’occupant nazi.

Né en 1886 dans une famille alsacienne attachée aux valeurs républicaines, Marc Bloch s’impose comme l’un des historiens les plus influents du XXe siècle. Ancien élève de l’École normale supérieure, il contribue à renouveler la discipline historique en privilégiant l’étude des sociétés, des mentalités et des phénomènes économiques.

Avec Lucien Febvre, il fonde en 1929 la revue Les Annales d’histoire économique et sociale, qui révolutionnera durablement la recherche historique.

Mais Marc Bloch ne fut pas seulement un savant. Mobilisé lors des deux conflits mondiaux, il rejoint la Résistance à Lyon en 1943. Arrêté par la Gestapo, il est fusillé par les nazis le 16 juin 1944 à Saint-Didier-de-Formans.

Un héritage toujours vivant

Parmi ses œuvres les plus marquantes figure L’Étrange Défaite, rédigée en 1940 après l’effondrement militaire français. L’ouvrage demeure aujourd’hui une référence incontournable pour comprendre les causes de la défaite face à l’Allemagne nazie.

Son texte de 1921 sur les fausses nouvelles en temps de guerre reste également d’une étonnante modernité à l’heure des réseaux sociaux et de la désinformation.

Pour la première fois de son histoire, le Panthéon accueillera un historien dont l’engagement intellectuel et civique est indissociable de son œuvre.

Cette cérémonie, à laquelle participera le maire de Lyon Grégory Doucet, permettra également de mettre en lumière le rôle de son épouse Simonne Bloch, collaboratrice de l’ombre et soutien essentiel de son travail, qui reposera désormais à ses côtés.

Originaire de Lyon, Marc Bloch rejoint ainsi les grandes figures lyonnaises déjà honorées au Panthéon, parmi lesquelles Jean Moulin et Antoine de Saint-Exupéry, consacrant définitivement sa place dans la mémoire nationale.