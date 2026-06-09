Lyon rend hommage à Marc Bloch et Simonne Vidal avant leur entrée au Panthéon

Lyon se prépare à honorer l’un de ses plus illustres enfants.

À l’approche de l’entrée au Panthéon, prévue le 23 juin prochain, de l’historien et résistant Marc Bloch et de son épouse Simonne Vidal, la Ville de Lyon a dévoilé ce mardi 9 juin une bâche commémorative sur les grilles de l’Hôtel de Ville, retraçant le parcours croisé du couple.

Né à Lyon en 1886, au 66 rue de la Charité, Marc Bloch est considéré comme l’un des grands historiens du XXe siècle. Cofondateur de la revue Les Annales, spécialiste du Moyen Âge, il fut aussi combattant lors des deux guerres mondiales puis résistant engagé au sein du mouvement Franc-Tireur et des Mouvements unis de Résistance en région Rhône-Alpes.

Arrêté à Lyon par la Gestapo en mars 1944, emprisonné à Montluc puis torturé, il est exécuté le 16 juin 1944 à Saint-Didier-de-Formans, dans l’Ain.

À ses côtés, Simonne Vidal, infirmière volontaire pendant la Première Guerre mondiale, musicienne et linguiste, a participé activement aux travaux intellectuels de son mari tout en partageant son destin dans la clandestinité. Elle meurt à Lyon le 2 juillet 1944, quelques semaines après l’exécution de Marc Bloch.

Le 23 juin, soit 82 ans après leur mort, le couple fera son entrée au Panthéon. La Ville souligne que Marc Bloch deviendra le premier historien à rejoindre le monument parisien et le deuxième Lyonnais à y entrer.

Le maire de Lyon, Grégory Doucet, salue "une juste reconnaissance de leur engagement commun", rappelant que Lyon fut pour Marc Bloch "deux fois une ville d’origine", à sa naissance puis durant la Résistance.

Plaques, conférence et podcasts

La municipalité annonce plusieurs rendez-vous mémoriels jusqu’à la fin du mois.

Après le dévoilement d’une plaque commémorative à l’école Marc-Bloch (Lyon 7e) le 21 mai, une nouvelle plaque sera inaugurée le 15 juin au 66 rue de la Charité, lieu de naissance de l’historien, en présence du maire.

Le même jour, une table ronde consacrée à Marc Bloch historien et résistant sera organisée à l’Hôtel de Ville à partir de 18 heures, avec plusieurs historiens, universitaires et membres de sa famille, sur inscription.

Enfin, le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation (CHRD) proposera plusieurs podcasts dédiés à Marc Bloch et à son engagement dans la Résistance.