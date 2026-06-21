Il vole une tablette géolocalisée et conduit les enquêteurs jusqu’à son domicile : 18 mois de prison ferme

Le multirécidiviste n’a même pas assisté à son procès.

Détenu à la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône, cet homme de 36 ans a refusé de quitter sa cellule pour comparaître devant le tribunal correctionnel, expliquant ne pas disposer d’avocat. Une absence qui n’a pas empêché la juridiction de statuer sur un dossier particulièrement chargé.

Déjà connu de la justice avec 17 mentions à son casier judiciaire, le prévenu était poursuivi pour une série de faits commis entre 2022 et 2026.

L’affaire la plus marquante remonte au 13 novembre 2025. Une habitante de Gleizé signale un cambriolage à son domicile. Parmi les objets dérobés figurent une tablette numérique et un sac de sport.

La géolocalisation de l’appareil va rapidement orienter les enquêteurs vers le domicile du suspect. Les investigations sont renforcées par des images de vidéosurveillance le montrant circulant à trottinette avec le sac appartenant à la victime. Malgré ces éléments, l’homme nie toute implication lors de sa garde à vue.

Menaces et conduites sans permis

Le dossier comprend également plusieurs infractions routières, ainsi qu'un dérapage survenu en février 2025, près de la gare de Villefranche-sur-Saône. Il s’en était pris à des agents de la SNCF et à des policiers, proférant des insultes, des menaces de mort et effectuant des gestes obscènes.

Le 11 mai dernier, à Gleizé, il est repéré après avoir forcé une fenêtre de cuisine. L’alarme du logement se déclenche immédiatement. Filmé par un système de vidéosurveillance, il est finalement retrouvé caché dans des buissons par les enquêteurs. Mais là encore, il conteste les faits.

Au regard de l’ensemble du dossier et de ses antécédents judiciaires, le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône l’a condamné à 18 mois de prison ferme avec maintien en détention.