"Nous les Gaulois, on n'a droit à rien" : laissé à la porte du foyer Notre-Dame des Sans-Abri de Villefranche, il menace d'y mettre le feu

La colère lui a coûté un retour immédiat en détention.
Le 10 juin dernier, un homme de 52 ans s’en est pris verbalement à une responsable du foyer Notre-Dame des Sans-Abri de Villefranche-sur-Saône. Sous le régime de la semi-liberté après une condamnation pour violences aggravées, il venait d’apprendre qu’aucune solution d’hébergement ne lui était proposée pour sa prochaine sortie de détention.
Visiblement alcoolisé, il s’est alors montré particulièrement agressif envers le personnel de la structure.
"Je vais revenir tous vous allumer et brûler votre foyer. Il n’y en a que pour les immigrés, et nous les Gaulois, on n'a droit à rien", s'est-il exclamé, menaçant directement une responsable de la "brûler, (elle) et son foyer".
À la barre, l’intéressé a reconnu avoir agi sous le coup de la colère et a présenté ses excuses, assurant ne pas être raciste.
La procureure de la République a toutefois insisté sur le parcours judiciaire du quinquagénaire, déjà condamné à 15 ans de réclusion criminelle par une cour d’assises.
Estimant le risque de récidive important, le ministère public a requis six mois de prison ferme avec maintien en détention. Le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône a ainsi condamné l’homme à six mois de prison ferme avec mandat de dépôt.
À sa sortie de détention, il lui sera également interdit de paraître à Villefranche-sur-Saône pendant trois ans.
Ah bon? les étrangers qui arrivent en France ont tout gratuits! bizarre ton commentaire! ah zut, il est Gaulois le Monsieur!!!!!!!Signaler Répondre
Il a raison sur le fond, un taulard c'est trop mainstream docn pas question de solidarité envers lui.Signaler Répondre
La justice implacable ! ! !Signaler Répondre
Il a finalement trouvé une solution d'hébergementSignaler Répondre
Encore une racaille, et pas de possibilité d'OQTF pour lui !Signaler Répondre
Ici c'est le pays des Francs, les gaulois ont été vaincus et envahis, qu'ils restent soumis et qu'ils la ferment !
Le gaulois est tombé dans la potion..Signaler Répondre
Quand les gens parlent du feu, ça sent la grande violence. Avec l'été caniculaire...Signaler Répondre
Regardez les mineurs isolés qui arrivent par wagons d'Afrique! Logés, nourris, soignés, blanchis! Avec en prime un chèque du Trésor public!Signaler Répondre
Pendant ce temps des Français qui bossent , cotisent, paient des impôts, une mutuelle hors de prix!
Continuez a nous prendre pour des cons les politiques!
L'année prochaine, vous allez avoir mal au cul!
C'est pour les chiens l'hôtel.Signaler Répondre
La seule solution c'est le travail mon ami.
Les Gaulois en prison et les OQTF à la plage. En même temps c’est mieux pour lui qu’il reste à l’ombre…Signaler Répondre
Il a dit une vérité qui dérange le système.Signaler Répondre
Le système le met en prison.
Tout va bien...