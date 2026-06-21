Judiciaire

"Nous les Gaulois, on n'a droit à rien" : laissé à la porte du foyer Notre-Dame des Sans-Abri de Villefranche, il menace d'y mettre le feu

"Nous les Gaulois, on n'a droit à rien" : laissé à la porte du foyer Notre-Dame des Sans-Abri de Villefranche, il menace d'y mettre le feu

Mécontent de ne pas obtenir de solution d’hébergement à sa sortie de prison, un homme de 52 ans a menacé de mettre le feu au foyer Notre-Dame des Sans-Abri de Villefranche-sur-Saône. Jugé en comparution immédiate, il a été condamné à six mois de prison ferme avec mandat de dépôt.

La colère lui a coûté un retour immédiat en détention.

Le 10 juin dernier, un homme de 52 ans s’en est pris verbalement à une responsable du foyer Notre-Dame des Sans-Abri de Villefranche-sur-Saône. Sous le régime de la semi-liberté après une condamnation pour violences aggravées, il venait d’apprendre qu’aucune solution d’hébergement ne lui était proposée pour sa prochaine sortie de détention.

Visiblement alcoolisé, il s’est alors montré particulièrement agressif envers le personnel de la structure.

"Je vais revenir tous vous allumer et brûler votre foyer. Il n’y en a que pour les immigrés, et nous les Gaulois, on n'a droit à rien", s'est-il exclamé, menaçant directement une responsable de la "brûler, (elle) et son foyer".

À la barre, l’intéressé a reconnu avoir agi sous le coup de la colère et a présenté ses excuses, assurant ne pas être raciste.

La procureure de la République a toutefois insisté sur le parcours judiciaire du quinquagénaire, déjà condamné à 15 ans de réclusion criminelle par une cour d’assises.

Estimant le risque de récidive important, le ministère public a requis six mois de prison ferme avec maintien en détention. Le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône a ainsi condamné l’homme à six mois de prison ferme avec mandat de dépôt.

À sa sortie de détention, il lui sera également interdit de paraître à Villefranche-sur-Saône pendant trois ans.

11 commentaires
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Cloviiss le 21/06/2026 à 17:02
rien de gratuit dans la vie a écrit le 21/06/2026 à 15h35

C'est pour les chiens l'hôtel.
La seule solution c'est le travail mon ami.

Ah bon? les étrangers qui arrivent en France ont tout gratuits! bizarre ton commentaire! ah zut, il est Gaulois le Monsieur!!!!!!!

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bah le 21/06/2026 à 16:58

Il a raison sur le fond, un taulard c'est trop mainstream docn pas question de solidarité envers lui.

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oh là là le 21/06/2026 à 16:08

La justice implacable ! ! !

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SuperTonton le 21/06/2026 à 16:01

Il a finalement trouvé une solution d'hébergement

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le voyageur du temps le 21/06/2026 à 15:57

Encore une racaille, et pas de possibilité d'OQTF pour lui !
Ici c'est le pays des Francs, les gaulois ont été vaincus et envahis, qu'ils restent soumis et qu'ils la ferment !

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Panneaux ramix le 21/06/2026 à 15:56

Le gaulois est tombé dans la potion..

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PSB 1846 le 21/06/2026 à 15:47

Quand les gens parlent du feu, ça sent la grande violence. Avec l'été caniculaire...

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ça arrive le 21/06/2026 à 15:43

Regardez les mineurs isolés qui arrivent par wagons d'Afrique! Logés, nourris, soignés, blanchis! Avec en prime un chèque du Trésor public!
Pendant ce temps des Français qui bossent , cotisent, paient des impôts, une mutuelle hors de prix!
Continuez a nous prendre pour des cons les politiques!
L'année prochaine, vous allez avoir mal au cul!

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rien de gratuit dans la vie le 21/06/2026 à 15:35

C'est pour les chiens l'hôtel.
La seule solution c'est le travail mon ami.

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Sciences le 21/06/2026 à 15:31

Les Gaulois en prison et les OQTF à la plage. En même temps c’est mieux pour lui qu’il reste à l’ombre…

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Edgar le 21/06/2026 à 15:15

Il a dit une vérité qui dérange le système.

Le système le met en prison.

Tout va bien...

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