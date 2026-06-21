"Nous les Gaulois, on n'a droit à rien" : laissé à la porte du foyer Notre-Dame des Sans-Abri de Villefranche, il menace d'y mettre le feu

La colère lui a coûté un retour immédiat en détention.

Le 10 juin dernier, un homme de 52 ans s’en est pris verbalement à une responsable du foyer Notre-Dame des Sans-Abri de Villefranche-sur-Saône. Sous le régime de la semi-liberté après une condamnation pour violences aggravées, il venait d’apprendre qu’aucune solution d’hébergement ne lui était proposée pour sa prochaine sortie de détention.

Visiblement alcoolisé, il s’est alors montré particulièrement agressif envers le personnel de la structure.

"Je vais revenir tous vous allumer et brûler votre foyer. Il n’y en a que pour les immigrés, et nous les Gaulois, on n'a droit à rien", s'est-il exclamé, menaçant directement une responsable de la "brûler, (elle) et son foyer".

À la barre, l’intéressé a reconnu avoir agi sous le coup de la colère et a présenté ses excuses, assurant ne pas être raciste.

La procureure de la République a toutefois insisté sur le parcours judiciaire du quinquagénaire, déjà condamné à 15 ans de réclusion criminelle par une cour d’assises.

Estimant le risque de récidive important, le ministère public a requis six mois de prison ferme avec maintien en détention. Le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône a ainsi condamné l’homme à six mois de prison ferme avec mandat de dépôt.

À sa sortie de détention, il lui sera également interdit de paraître à Villefranche-sur-Saône pendant trois ans.