Rochetaillée-sur-Saône : une fillette de 10 ans entre la vie et la mort après avoir été percutée par une voiture

Un dramatique accident de la circulation s’est produit ce dimanche 21 juin à Rochetaillée-sur-Saône, au nord de la métropole de Lyon.

Peu avant 18 heures, une voiture a percuté une fillette de 10 ans sur la route de Lyon, dans des circonstances qui restent encore à déterminer. L'enfant a été très grièvement blessée lors du choc. Son pronostic vital était engagé au moment de sa prise en charge par les secours.

Un hélicoptère a été mobilisé afin de l’évacuer vers un centre hospitalier voisin.

Au total, huit personnes seraient impliquées dans l’accident. Outre la fillette de 10 ans, une adolescente âgée de 15 ans a également été blessée.

Cette dernière a été prise en charge en état d’urgence relative. Les six autres personnes impliquées, dont le conducteur du véhicule, sont indemnes.

Les circonstances exactes de la collision demeurent inconnues à ce stade. Les gendarmes ont ouvert une enquête afin de déterminer le déroulement précis des faits et les éventuelles responsabilités.