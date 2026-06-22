Rochetaillée-sur-Saône : une fillette de 10 ans entre la vie et la mort après avoir été percutée par une voiture

Un dramatique accident de la circulation s’est produit ce dimanche 21 juin à Rochetaillée-sur-Saône, au nord de la métropole de Lyon.
Peu avant 18 heures, une voiture a percuté une fillette de 10 ans sur la route de Lyon, dans des circonstances qui restent encore à déterminer. L'enfant a été très grièvement blessée lors du choc. Son pronostic vital était engagé au moment de sa prise en charge par les secours.
Un hélicoptère a été mobilisé afin de l’évacuer vers un centre hospitalier voisin.
Au total, huit personnes seraient impliquées dans l’accident. Outre la fillette de 10 ans, une adolescente âgée de 15 ans a également été blessée.
Cette dernière a été prise en charge en état d’urgence relative. Les six autres personnes impliquées, dont le conducteur du véhicule, sont indemnes.
Les circonstances exactes de la collision demeurent inconnues à ce stade. Les gendarmes ont ouvert une enquête afin de déterminer le déroulement précis des faits et les éventuelles responsabilités.
Le quotidien malheureusement..Signaler Répondre
Mais ici tout le monde nous dit que le danger ce sont les velos qui pèse 20kg et qui vont à 25kmh..
Pensée à cette pauvre petite, courage à sa famille en espérant qu'elle s'en sortent vivante et sans trop de dommage..