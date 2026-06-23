Urbanisme

Corrosion, infiltrations… ce pont emblématique de Lyon doit être sécurisé en urgence cet été

Corrosion, infiltrations… ce pont emblématique de Lyon doit être sécurisé en urgence cet été
©Thierry Fournier - Métropole de Lyon

La Métropole de Lyon a engagé des travaux de maintenance sur le pont de la Feuillée pour traiter des problèmes d’étanchéité et de corrosion identifiés sur cet ouvrage construit en 1950. Des restrictions de circulation sont prévues tout au long du chantier estival.

Les automobilistes lyonnais devront composer avec de nouvelles perturbations cet été.

La Métropole de Lyon a démarré des travaux de sécurisation sur le Pont de la Feuillée, axe stratégique reliant les quais de Saône entre le Vieux Lyon et les pentes de la Croix-Rousse.

Les inspections réalisées sur l’ouvrage ont révélé des défauts d’étanchéité au niveau des joints de chaussée et des trottoirs. Ces infiltrations ont provoqué une corrosion de la charpente métallique située sous le pont, nécessitant une intervention afin de garantir la pérennité et la sécurité de cet ouvrage mis en service en 1950.

La collectivité souligne plusieurs contraintes techniques liées au site. Le pont supporte notamment des lignes aériennes de trolleybus ainsi que de nombreux réseaux (eau, gaz, électricité et télécommunications). La navigation sur la Saône impose également des précautions particulières pendant les travaux.

Par ailleurs, la présence de plomb dans d’anciennes couches de peinture nécessite un protocole sanitaire spécifique. Un échafaudage suspendu et bâché a ainsi été installé pour confiner les interventions.

Durant le mois de juillet, les équipes procéderont à la démolition puis au remplacement des joints de chaussée et de trottoir, la reprise de l’étanchéité, la pose d’un nouvel enrobé et le traitement anticorrosion de certaines parties de la charpente métallique.

La circulation sera maintenue dans le sens Saint-Paul vers Hôtel de Ville pendant toute la durée du chantier. En revanche, le sens Hôtel de Ville vers Saint-Paul sera fermé, avec des déviations mises en place via les ponts Pont Koenig et Pont Maréchal Juin.

Des fermetures totales du pont sont également programmées de nuit, entre 22 heures et 5 heures, les 2, 21, 22, 23, 27, 28, 29 et 30 juillet.

Les accès piétons et cyclistes resteront toutefois ouverts pendant toute la durée des travaux.

Le pont de la Feuillée est utilisé quotidiennement par environ 11 000 usagers, tous modes de déplacement confondus. Long de 97 mètres et large de 16 mètres, il constitue l’un des principaux franchissements de la Saône dans le centre de Lyon.

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Pont de la Feuillée

7 commentaires
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Ma tante est mon oncle le 23/06/2026 à 20:26
Vélotaf a écrit le 23/06/2026 à 18h51

"Les accès piétons et cyclistes resteront toutefois ouverts pendant toute la durée des travaux." On croirait entendre les écolos, finalement il n'y a pas d'alternance !

C'est souvent le cas quand des travaux de maintenance sont engagés pour un pont, le rapport avec la politique ?

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Vélotaf le 23/06/2026 à 18:51

"Les accès piétons et cyclistes resteront toutefois ouverts pendant toute la durée des travaux." On croirait entendre les écolos, finalement il n'y a pas d'alternance !

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grandiose le 23/06/2026 à 18:43

on le fait sauter sinon, juste pour le spectacle

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tuyaux ! le 23/06/2026 à 16:33
C'est le sel .. a écrit le 23/06/2026 à 16h11

Avec toute l'eau de mer qui remonte de la Camargue forcément que c'est oxydé .. 😜

76 ans le pont. Toi à cet âge tu aura des durites bouchées !

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FEELV le 23/06/2026 à 16:28

Voilà la Nouvelle France

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C'est le sel .. le 23/06/2026 à 16:11

Avec toute l'eau de mer qui remonte de la Camargue forcément que c'est oxydé .. 😜

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moi le 23/06/2026 à 16:02

bon courage...

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