Corrosion, infiltrations… ce pont emblématique de Lyon doit être sécurisé en urgence cet été

Les automobilistes lyonnais devront composer avec de nouvelles perturbations cet été.

La Métropole de Lyon a démarré des travaux de sécurisation sur le Pont de la Feuillée, axe stratégique reliant les quais de Saône entre le Vieux Lyon et les pentes de la Croix-Rousse.

Les inspections réalisées sur l’ouvrage ont révélé des défauts d’étanchéité au niveau des joints de chaussée et des trottoirs. Ces infiltrations ont provoqué une corrosion de la charpente métallique située sous le pont, nécessitant une intervention afin de garantir la pérennité et la sécurité de cet ouvrage mis en service en 1950.

La collectivité souligne plusieurs contraintes techniques liées au site. Le pont supporte notamment des lignes aériennes de trolleybus ainsi que de nombreux réseaux (eau, gaz, électricité et télécommunications). La navigation sur la Saône impose également des précautions particulières pendant les travaux.

Par ailleurs, la présence de plomb dans d’anciennes couches de peinture nécessite un protocole sanitaire spécifique. Un échafaudage suspendu et bâché a ainsi été installé pour confiner les interventions.

Durant le mois de juillet, les équipes procéderont à la démolition puis au remplacement des joints de chaussée et de trottoir, la reprise de l’étanchéité, la pose d’un nouvel enrobé et le traitement anticorrosion de certaines parties de la charpente métallique.

La circulation sera maintenue dans le sens Saint-Paul vers Hôtel de Ville pendant toute la durée du chantier. En revanche, le sens Hôtel de Ville vers Saint-Paul sera fermé, avec des déviations mises en place via les ponts Pont Koenig et Pont Maréchal Juin.

Des fermetures totales du pont sont également programmées de nuit, entre 22 heures et 5 heures, les 2, 21, 22, 23, 27, 28, 29 et 30 juillet.

Les accès piétons et cyclistes resteront toutefois ouverts pendant toute la durée des travaux.

Le pont de la Feuillée est utilisé quotidiennement par environ 11 000 usagers, tous modes de déplacement confondus. Long de 97 mètres et large de 16 mètres, il constitue l’un des principaux franchissements de la Saône dans le centre de Lyon.