Chazay-d’Azergues : il utilise sa fille de 10 ans pour voler dans un supermarché, huit mois de prison aménagés

La justice a sévèrement sanctionné un père de famille qui avait utilisé sa propre fille pour commettre un vol dans un supermarché du Beaujolais.
La semaine dernière, cet homme d’origine roumaine comparaissait devant le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône pour des faits remontant au 13 août 2025 à l’Intermarché de Chazay-d’Azergues.
Vers 11h30 ce jour-là, le prévenu et sa fille de 10 ans parcourent les rayons du supermarché. Selon les images de vidéosurveillance, ils remplissent ensemble un sac contenant divers produits alimentaires ainsi que des articles de parfumerie.
Une fois le sac plein, l’homme se dirige vers les caisses avec un simple paquet de farine qu’il règle normalement. Pendant ce temps, l’enfant reste à proximité du portique de sécurité en conservant le sac contenant la marchandise non payée.
Le préjudice a été évalué à environ 200 euros.
Interpellé par la suite, le prévenu a reconnu le vol devant le tribunal mais a tenté de minimiser le rôle de sa fille.
Une version rapidement contestée par le président de l’audience, qui s’est appuyé sur les images de vidéosurveillance démontrant l’implication de l’enfant dans le dispositif mis en place.
Le casier judiciaire du prévenu a toutefois pesé lourd dans la décision du tribunal. La procureure de la République a requis 8 mois d’emprisonnement ferme.
Le tribunal caladois a partiellement suivi ces réquisitions car la peine sera toutefois exécutée sous la forme d’un aménagement avec placement sous surveillance électronique.
Neuf autres pays (l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine du Nord, la Moldavie, le Monténégro, la Serbie, la Turquie, l'Ukraine et la Géorgie) ont le statut de pays candidats à l'intégration européenne.Signaler Répondre
Et si on les mettaient dans l avion direction Bucarest avec obligation a leur gouvernement de s'en occuper? Entre Européens cela devrait etre possible .Signaler Répondre
culturellement pour sa communauté les 2 étaient au boulotSignaler Répondre
Non,c’est surtout qu’il y avdes gens comme vous pour les défendre !Signaler Répondre
UNE CHANCE INOUÏE POUR LA FRANCE !Signaler Répondre
il n est jamais arrivé à ce toxique l 'idée de bosser pour nourrir sa famille?Signaler Répondre
Probablement parce que l'Etat n'en a rien à faire des gamins exploités par les Rom, votre "jalousie" est étrange et mal venue.Signaler Répondre
Quand on les voit faire la manche devant les supermarchés ou sorties de métro avec leurs gamins..Signaler Répondre
Un français ferait ça il aurait droit direct à l'aide à l'enfance, eux ont l'impunité
quelquefois on ne veut pas croire aux "caricatures" mais parfois elles sont vraies...Signaler Répondre
Un matin en allant faire courses à l'hyper. En entrant je vois famille surement roms (gens du voyage) père mère petite fille je dirais 7/8ans.
je fais mes courses trankill, je les croise régulièrement la fillette court dans tous les rayons.
Au bout d'un moment je cherche un cadeau dans le rayon bébé et en me retournant qu'est ce que je vois ? la mère et la petite fille bien plaquées contre le rayon et la mère faisant le geste à la petite de "glisser le produit sous le teeshirt".
Je me suis dis que j'étais vraiment tombé sur la "caricature" mais en réalité les vendeurs en magasin auront toujours la même version quand ils voient arriver des gens du voyages.
sa fille était en formation professionnelleSignaler Répondre
Je ne vois en quoi un papa inquiet du devenir professionnel de ses enfants doit être sanctionné !!! 🤣🤣😂 En plus il va devoir rester à la maison donc bien obligé de continuer la formation 🤣😂😂Signaler Répondre
LE SÉJOUR DES RESSORTISSANTS DE L’UNION EUROPÉENNE ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE:Signaler Répondre
Extraits:
Il ne doit pas représenter de menace à l’ordre public.
Son droit au séjour est acquis si :
Il exerce une activité professionnelle ;
Il est inactif ( retraité par exemple) MAIS il doit disposer pour lui et les membres de sa famille de « ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ainsi que d’une assurance maladie » ;
Il est étudiant à condition de disposer de ressources et d’une assurance maladie ;
Retour au pays immédiatement, là bas aussi il y a des supermarchés .Signaler Répondre
Vive l'espace Schengen , ça a vraiment été un vrai plus pour la France.Signaler Répondre