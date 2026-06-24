Chazay-d’Azergues : il utilise sa fille de 10 ans pour voler dans un supermarché, huit mois de prison aménagés

La justice a sévèrement sanctionné un père de famille qui avait utilisé sa propre fille pour commettre un vol dans un supermarché du Beaujolais.

La semaine dernière, cet homme d’origine roumaine comparaissait devant le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône pour des faits remontant au 13 août 2025 à l’Intermarché de Chazay-d’Azergues.

Vers 11h30 ce jour-là, le prévenu et sa fille de 10 ans parcourent les rayons du supermarché. Selon les images de vidéosurveillance, ils remplissent ensemble un sac contenant divers produits alimentaires ainsi que des articles de parfumerie.

Une fois le sac plein, l’homme se dirige vers les caisses avec un simple paquet de farine qu’il règle normalement. Pendant ce temps, l’enfant reste à proximité du portique de sécurité en conservant le sac contenant la marchandise non payée.

Le préjudice a été évalué à environ 200 euros.

Interpellé par la suite, le prévenu a reconnu le vol devant le tribunal mais a tenté de minimiser le rôle de sa fille.

Une version rapidement contestée par le président de l’audience, qui s’est appuyé sur les images de vidéosurveillance démontrant l’implication de l’enfant dans le dispositif mis en place.

Le casier judiciaire du prévenu a toutefois pesé lourd dans la décision du tribunal. La procureure de la République a requis 8 mois d’emprisonnement ferme.

Le tribunal caladois a partiellement suivi ces réquisitions car la peine sera toutefois exécutée sous la forme d’un aménagement avec placement sous surveillance électronique.