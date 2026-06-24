Judiciaire

Chazay-d’Azergues : il utilise sa fille de 10 ans pour voler dans un supermarché, huit mois de prison aménagés

Chazay-d’Azergues : il utilise sa fille de 10 ans pour voler dans un supermarché, huit mois de prison aménagés

Un homme a été condamné par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône après avoir impliqué sa fille de 10 ans dans un vol à l’Intermarché de Chazay-d’Azergues. Les faits remontent à l’été 2025.

La justice a sévèrement sanctionné un père de famille qui avait utilisé sa propre fille pour commettre un vol dans un supermarché du Beaujolais.

La semaine dernière, cet homme d’origine roumaine comparaissait devant le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône pour des faits remontant au 13 août 2025 à l’Intermarché de Chazay-d’Azergues.

Vers 11h30 ce jour-là, le prévenu et sa fille de 10 ans parcourent les rayons du supermarché. Selon les images de vidéosurveillance, ils remplissent ensemble un sac contenant divers produits alimentaires ainsi que des articles de parfumerie.

Une fois le sac plein, l’homme se dirige vers les caisses avec un simple paquet de farine qu’il règle normalement. Pendant ce temps, l’enfant reste à proximité du portique de sécurité en conservant le sac contenant la marchandise non payée.

Le préjudice a été évalué à environ 200 euros.

Interpellé par la suite, le prévenu a reconnu le vol devant le tribunal mais a tenté de minimiser le rôle de sa fille.

Une version rapidement contestée par le président de l’audience, qui s’est appuyé sur les images de vidéosurveillance démontrant l’implication de l’enfant dans le dispositif mis en place.

Le casier judiciaire du prévenu a toutefois pesé lourd dans la décision du tribunal. La procureure de la République a requis 8 mois d’emprisonnement ferme.

Le tribunal caladois a partiellement suivi ces réquisitions car la peine sera toutefois exécutée sous la forme d’un aménagement avec placement sous surveillance électronique.

12 commentaires
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Gaulois , tremblez pour votre avenir prochain le 24/06/2026 à 13:33

Neuf autres pays (l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine du Nord, la Moldavie, le Monténégro, la Serbie, la Turquie, l'Ukraine et la Géorgie) ont le statut de pays candidats à l'intégration européenne.

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Et pourquoi pas? le 24/06/2026 à 13:29

Et si on les mettaient dans l avion direction Bucarest avec obligation a leur gouvernement de s'en occuper? Entre Européens cela devrait etre possible .

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Catalan le 24/06/2026 à 13:10
au lieu de voler a écrit le 24/06/2026 à 11h40

il n est jamais arrivé à ce toxique l 'idée de bosser pour nourrir sa famille?

culturellement pour sa communauté les 2 étaient au boulot

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Cmoi le 24/06/2026 à 12:34
Lyonnaisedu6 a écrit le 24/06/2026 à 10h29

Probablement parce que l'Etat n'en a rien à faire des gamins exploités par les Rom, votre "jalousie" est étrange et mal venue.

Non,c’est surtout qu’il y avdes gens comme vous pour les défendre !

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Sil vou pli le 24/06/2026 à 12:20

UNE CHANCE INOUÏE POUR LA FRANCE !

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au lieu de voler le 24/06/2026 à 11:40

il n est jamais arrivé à ce toxique l 'idée de bosser pour nourrir sa famille?

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Lyonnaisedu6 le 24/06/2026 à 10:29
Justice pourrie a écrit le 24/06/2026 à 09h57

Quand on les voit faire la manche devant les supermarchés ou sorties de métro avec leurs gamins..
Un français ferait ça il aurait droit direct à l'aide à l'enfance, eux ont l'impunité

Probablement parce que l'Etat n'en a rien à faire des gamins exploités par les Rom, votre "jalousie" est étrange et mal venue.

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Justice pourrie le 24/06/2026 à 09:57

Quand on les voit faire la manche devant les supermarchés ou sorties de métro avec leurs gamins..
Un français ferait ça il aurait droit direct à l'aide à l'enfance, eux ont l'impunité

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Ironie le 24/06/2026 à 09:42

quelquefois on ne veut pas croire aux "caricatures" mais parfois elles sont vraies...
Un matin en allant faire courses à l'hyper. En entrant je vois famille surement roms (gens du voyage) père mère petite fille je dirais 7/8ans.
je fais mes courses trankill, je les croise régulièrement la fillette court dans tous les rayons.
Au bout d'un moment je cherche un cadeau dans le rayon bébé et en me retournant qu'est ce que je vois ? la mère et la petite fille bien plaquées contre le rayon et la mère faisant le geste à la petite de "glisser le produit sous le teeshirt".
Je me suis dis que j'étais vraiment tombé sur la "caricature" mais en réalité les vendeurs en magasin auront toujours la même version quand ils voient arriver des gens du voyages.

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Catalan le 24/06/2026 à 09:33

sa fille était en formation professionnelle

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france22 le 24/06/2026 à 09:23

Je ne vois en quoi un papa inquiet du devenir professionnel de ses enfants doit être sanctionné !!! 🤣🤣😂 En plus il va devoir rester à la maison donc bien obligé de continuer la formation 🤣😂😂

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1789 le 24/06/2026 à 08:32

LE SÉJOUR DES RESSORTISSANTS DE L’UNION EUROPÉENNE ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE:
Extraits:
Il ne doit pas représenter de menace à l’ordre public.
Son droit au séjour est acquis si :
Il exerce une activité professionnelle ;
Il est inactif ( retraité par exemple) MAIS il doit disposer pour lui et les membres de sa famille de « ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ainsi que d’une assurance maladie » ;
Il est étudiant à condition de disposer de ressources et d’une assurance maladie ;

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Rob le 24/06/2026 à 08:01

Retour au pays immédiatement, là bas aussi il y a des supermarchés .

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Moi le 24/06/2026 à 07:53

Vive l'espace Schengen , ça a vraiment été un vrai plus pour la France.

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