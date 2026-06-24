Détention d'une vidéo de tortures et de viols sur un bébé : des interpellations menées dans le Rhône et dans l'Ain

Une vaste opération de lutte contre la pédocriminalité en ligne s’est déroulée cette semaine sur l’ensemble du territoire français.
Selon les informations de RTL, confirmées par une source policière, une trentaine d’hommes ont été interpellés entre le 22 et le 24 juin dans plusieurs départements français à l’issue d’une enquête menée depuis plusieurs semaines par l’Office des mineurs de la police judiciaire.
Les investigations visaient des internautes soupçonnés d’avoir téléchargé et consulté des contenus pédopornographiques sur des plateformes illégales du darkweb.
Les enquêteurs ont notamment surveillé les utilisateurs ayant accédé à une vidéo criminelle connue sous le nom de "Daisy’s Destruction", réalisée aux Philippines en 2012. Cette vidéo met en scène des violences sexuelles et actes de torture commis sur plusieurs enfants.
Au fil des mois, les policiers ont identifié et localisé les profils considérés comme les plus préoccupants, en privilégiant les individus déjà condamnés ou connus pour des infractions à caractère pédocriminel ainsi que ceux détenant d’importants volumes d’images et vidéos pédopornographiques.
Au total, 33 personnes avaient été ciblées dans le cadre de cette opération. Les arrestations ont eu lieu dans de nombreux départements, notamment dans le Rhône, l’Ain, la Drôme, le Haut-Rhin, le Nord, le Calvados ou encore la Charente-Maritime.
Selon RTL, les personnes interpellées présentent des profils très variés. Parmi elles figurent notamment un professeur de musique, un paysagiste, un consultant, un technicien supérieur ou encore un vendeur.
Les personnes interpellées doivent désormais être entendues dans le cadre des procédures judiciaires ouvertes. Les enquêteurs poursuivent par ailleurs l’exploitation des matériels informatiques saisis lors des perquisitions.
Badinter ne voulait pas qu'on les garde enfermés après l'exécution de leur peine !Signaler Répondre
Bravo aux services d’enquêteSignaler Répondre
Ça ne changera pas le passé mais ce sont encore et toujours des hommes !!!
Jérôme nordhal Marc FrancisSignaler Répondre
Il y a un fait avec effectivement une pourriture...Signaler Répondre
Mais à la vue de ta réaction sur tes quelques lignes, pas difficile de comprendre que l'on est face à un autre genre de pourriture.... Un lâche un prétentieux avec ses potes de cabane.... Un lâche....
Et tout seul, tu t'en serais occupé....
Ne te donne pas bonne conscience en croyant qu'il y a plus mauvais et baltringue que toi.... Tous dans le même panier, à des degrés différents, mais une pourriture quand même... Dis moi pourquoi tu as connu le centre de détention de vacance?
Gamin...
T’es parti faire des recherches pour nous trouver ça? Si on pèse ton article avec les autres articles,tu vas vite t’épuiser !!MDRR!Signaler Répondre
C’est peut-être boualem bouchiba mais désolé c’est pas un pur gauloisSignaler Répondre
https://france3-regions.franceinfo.fr/nouvelle-aquitaine/charente/angouleme/je-demandais-aux-mamans-d-ecarter-les-jambes-de-leur-enfant-retour-sur-le-proces-extraordinaire-du-pedocriminel-bouhalem-bouchiba-3054436.html
Il y a quand même un sacré paquet de vrais tarés en liberté..Signaler Répondre
À vomir 🤮
Des noms svpSignaler Répondre
Alors les gauchistes on ne s étonne pas que ces faits ne soient jamais condamnés à la hauteur par vos potes les magistrats de gaucheSignaler Répondre
incroyable le nombre de tarés que l on découvre chaque jour, rien d étonnant avec officiellement 70000 dossiers en attente ce qui est déjà difficilement croyableSignaler Répondre
On va s'en occuper de ces pourritures. Qu'ils prennent cher en taule et subissent les mêmes sévices.Signaler Répondre
Va-t-on exterminer ces détraqués ?Signaler Répondre
je veux des noms!Signaler Répondre
Alors les fachos on demande pas les identités quand c'est du pure gaulois mdr vos congés sont bon qu'à çaSignaler Répondre
La barbarie devient monnaie courante dans ce pays...Signaler Répondre
Félicitations et soutien inconditionnel à nos forces de l'ordre et nos forces armées.Signaler Répondre
Question pour LFI : "La police tue ?"
Très bien la police. Continuez.Signaler Répondre