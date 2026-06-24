Détention d'une vidéo de tortures et de viols sur un bébé : des interpellations menées dans le Rhône et dans l'Ain

Une vaste opération de lutte contre la pédocriminalité en ligne s’est déroulée cette semaine sur l’ensemble du territoire français.

Selon les informations de RTL, confirmées par une source policière, une trentaine d’hommes ont été interpellés entre le 22 et le 24 juin dans plusieurs départements français à l’issue d’une enquête menée depuis plusieurs semaines par l’Office des mineurs de la police judiciaire.

Les investigations visaient des internautes soupçonnés d’avoir téléchargé et consulté des contenus pédopornographiques sur des plateformes illégales du darkweb.

Les enquêteurs ont notamment surveillé les utilisateurs ayant accédé à une vidéo criminelle connue sous le nom de "Daisy’s Destruction", réalisée aux Philippines en 2012. Cette vidéo met en scène des violences sexuelles et actes de torture commis sur plusieurs enfants.

Au fil des mois, les policiers ont identifié et localisé les profils considérés comme les plus préoccupants, en privilégiant les individus déjà condamnés ou connus pour des infractions à caractère pédocriminel ainsi que ceux détenant d’importants volumes d’images et vidéos pédopornographiques.

Au total, 33 personnes avaient été ciblées dans le cadre de cette opération. Les arrestations ont eu lieu dans de nombreux départements, notamment dans le Rhône, l’Ain, la Drôme, le Haut-Rhin, le Nord, le Calvados ou encore la Charente-Maritime.

Selon RTL, les personnes interpellées présentent des profils très variés. Parmi elles figurent notamment un professeur de musique, un paysagiste, un consultant, un technicien supérieur ou encore un vendeur.

Les personnes interpellées doivent désormais être entendues dans le cadre des procédures judiciaires ouvertes. Les enquêteurs poursuivent par ailleurs l’exploitation des matériels informatiques saisis lors des perquisitions.