Epaulés par la mairie de Lyon, huit jeunes embarquent pour découvrir l’Europe entre Lyon et Barcelone

L’Europe à hauteur de jeunes citoyens.

Après une première édition organisée en 2025, la Ville de Lyon renouvelle son programme "L’Europe au cœur (de ma ville !)", destiné à sensibiliser des jeunes peu familiers des questions européennes aux enjeux de l’Union européenne.

Du 22 au 26 juin à Lyon puis du 29 juin au 3 juillet à Barcelone, huit jeunes Lyonnaises et Lyonnais participent à un parcours mêlant rencontres, ateliers, visites et découvertes autour de la citoyenneté européenne.

L’objectif du dispositif est de permettre aux participants de mieux appréhender l’impact concret de l’Union européenne dans leur quotidien.

Au programme : découverte du fonctionnement des institutions européennes, projets financés par l’UE, mobilité internationale, espace Schengen, diversité culturelle et linguistique ou encore engagement citoyen.

Pour cette deuxième édition, la Ville s’appuie notamment sur la Maison des Européens de Lyon, labellisée Europe Direct, ainsi que sur plusieurs associations et centres sociaux du territoire.

Direction Barcelone

Après une première semaine lyonnaise, les huit participants rejoindront Barcelone pour poursuivre leur immersion européenne.

Ils y rencontreront des acteurs institutionnels, associatifs et culturels engagés dans la construction européenne et participeront à différents ateliers autour de la mobilité et de l’ouverture internationale.

Des ateliers médias encadrés par une journaliste professionnelle sont également prévus afin d’initier les jeunes à la réalisation de podcasts et au décryptage de l’information.

Parmi les participants figure Lina, 18 ans, qui souhaite mieux comprendre l’impact de l’Union européenne sur la vie quotidienne et approfondir son intérêt pour les relations internationales. Elios, 20 ans, voit dans cette immersion une occasion de découvrir concrètement ce que l’Europe apporte aux villes et à leurs habitants. Quant à Rahma, 18 ans, elle espère enrichir sa compréhension des enjeux internationaux grâce à cette expérience.

À travers cette initiative, la Ville de Lyon affirme sa volonté de rapprocher l’Europe des jeunes générations en valorisant les opportunités offertes par l’Union européenne en matière de mobilité, d’interculturalité et d’engagement citoyen.