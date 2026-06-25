Epaulés par la mairie de Lyon, huit jeunes embarquent pour découvrir l’Europe entre Lyon et Barcelone

L’Europe à hauteur de jeunes citoyens.
Après une première édition organisée en 2025, la Ville de Lyon renouvelle son programme "L’Europe au cœur (de ma ville !)", destiné à sensibiliser des jeunes peu familiers des questions européennes aux enjeux de l’Union européenne.
Du 22 au 26 juin à Lyon puis du 29 juin au 3 juillet à Barcelone, huit jeunes Lyonnaises et Lyonnais participent à un parcours mêlant rencontres, ateliers, visites et découvertes autour de la citoyenneté européenne.
L’objectif du dispositif est de permettre aux participants de mieux appréhender l’impact concret de l’Union européenne dans leur quotidien.
Au programme : découverte du fonctionnement des institutions européennes, projets financés par l’UE, mobilité internationale, espace Schengen, diversité culturelle et linguistique ou encore engagement citoyen.
Pour cette deuxième édition, la Ville s’appuie notamment sur la Maison des Européens de Lyon, labellisée Europe Direct, ainsi que sur plusieurs associations et centres sociaux du territoire.
Direction Barcelone
Après une première semaine lyonnaise, les huit participants rejoindront Barcelone pour poursuivre leur immersion européenne.
Ils y rencontreront des acteurs institutionnels, associatifs et culturels engagés dans la construction européenne et participeront à différents ateliers autour de la mobilité et de l’ouverture internationale.
Des ateliers médias encadrés par une journaliste professionnelle sont également prévus afin d’initier les jeunes à la réalisation de podcasts et au décryptage de l’information.
Parmi les participants figure Lina, 18 ans, qui souhaite mieux comprendre l’impact de l’Union européenne sur la vie quotidienne et approfondir son intérêt pour les relations internationales. Elios, 20 ans, voit dans cette immersion une occasion de découvrir concrètement ce que l’Europe apporte aux villes et à leurs habitants. Quant à Rahma, 18 ans, elle espère enrichir sa compréhension des enjeux internationaux grâce à cette expérience.
À travers cette initiative, la Ville de Lyon affirme sa volonté de rapprocher l’Europe des jeunes générations en valorisant les opportunités offertes par l’Union européenne en matière de mobilité, d’interculturalité et d’engagement citoyen.
Encore faut il qu'elle existe la sélection !Signaler Répondre
C est sur qu on s accroche au poste ..comment ils les a sélectionnés encore des p’tits privilégiés y en a vraiment marre ..il s augmente son salaire ..fait partir des gamins en vacances continuez pendant ce temps y en qui bossent faut surtout pas que ça s arrêteSignaler Répondre
sûrement des copains de la bande du maire ou des anciens de la jeune garde les fameux partenaires privilégiés de la mairie … avec les bobos pseudos écolos des VERTS et LFI le système mafieux à haute dose rappelez vous que le maire a été en garde à vue pour ses pratiques claniques et mafieusesSignaler Répondre
d'accord avec vous sur le fond, mais pour une fois je suis rassuré quand je vois les prénoms. ça ne profite pas toujours aux mêmes.Signaler Répondre
Comment faire pour claquer du pognon inutilement et fabriquer 8 crétins supplémentaires ? Comme s'il n'y en avait pas assez.Signaler Répondre
vacances payées par nos impôts ! curieux de savoir comment est faite la sélection ??Signaler Répondre