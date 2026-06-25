Faits Divers

Une femme violée alors qu’elle rentrait chez elle près de Lyon : un suspect écroué

Une femme violée alors qu’elle rentrait chez elle près de Lyon : un suspect écroué

Une habitante de Marennes, dans le sud-est lyonnais, a été victime d’un viol dans la nuit de vendredi à samedi alors qu’elle regagnait son domicile. Un homme d’une trentaine d’années a été mis en examen et placé en détention provisoire.

Une agression sexuelle d’une rare violence a bouleversé la commune de Marennes, à l’est de Lyon.

Selon les informations du Progrès, une femme d’une cinquantaine d’années a été victime d’un viol dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20 juin, alors qu’elle rentrait seule à son domicile.

Les faits se sont produits en début de nuit dans les rues de ce village d’environ 2 000 habitants. Des riverains, réveillés par des cris, ont alerté les secours.

Une enquête a été immédiatement ouverte par le parquet de Lyon.

Les investigations menées par les gendarmes de Corbas et de la brigade de recherches de Mions ont permis d’interpeller, dès le lendemain matin sur son lieu de travail, un homme âgé d’une trentaine d’années, déjà connu des services de police.

Placé en garde à vue, il a ensuite été présenté à un juge d’instruction.

Une information judiciaire a été ouverte du chef de viol, avec la circonstance aggravante d’un état d’ivresse manifeste.

À l’issue de sa présentation devant le magistrat instructeur, le suspect a été mis en examen puis placé en détention provisoire.

L’enquête se poursuit désormais afin de déterminer précisément le déroulement des faits.

8 commentaires
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Solidarité 69 le 25/06/2026 à 13:49
Arthur a écrit le 25/06/2026 à 09h09

On sait que ce n'est pas un électeur LFI car ils ont interpellé le suspect sur son lieu de travail.

C'est peut être un juge du tribunal de Villefranche.

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maxPTT le 25/06/2026 à 12:49
La Meute a écrit le 25/06/2026 à 10h21

Pas sûr : il peut travailler dans une association de kassos subventionnée par nos impôts, dans laquelle il ne branle rien à part militer pour LFI.

Faut vraiment aller vous faire soigner les papis, hein

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Ex Précisions le 25/06/2026 à 12:44
Arthur a écrit le 25/06/2026 à 09h09

On sait que ce n'est pas un électeur LFI car ils ont interpellé le suspect sur son lieu de travail.

Il est peut-être salarié de LFI ?

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écroué??? le 25/06/2026 à 11:12

on le prefererait écroui...

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CQQFD69! le 25/06/2026 à 11:04

"un homme âgé d’une trentaine d’années, déjà connu des services de police."
Ne soyez pas sur vos gardes, dormez tranquille, la justice s'occupe de vous protéger !

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La Meute le 25/06/2026 à 10:21
Arthur a écrit le 25/06/2026 à 09h09

On sait que ce n'est pas un électeur LFI car ils ont interpellé le suspect sur son lieu de travail.

Pas sûr : il peut travailler dans une association de kassos subventionnée par nos impôts, dans laquelle il ne branle rien à part militer pour LFI.

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Black Star le 25/06/2026 à 10:19

Il va marcher libre Max avec 'une oblitération' du jugement à cause de la neurotoxine notoire l'alcool.

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Alak le 25/06/2026 à 10:12
Arthur a écrit le 25/06/2026 à 09h09

On sait que ce n'est pas un électeur LFI car ils ont interpellé le suspect sur son lieu de travail.

Son lieu de travail est peut-être un point de deal ? :-)

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Arthur le 25/06/2026 à 09:09

On sait que ce n'est pas un électeur LFI car ils ont interpellé le suspect sur son lieu de travail.

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