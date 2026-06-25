Une femme violée alors qu’elle rentrait chez elle près de Lyon : un suspect écroué

Une agression sexuelle d’une rare violence a bouleversé la commune de Marennes, à l’est de Lyon.

Selon les informations du Progrès, une femme d’une cinquantaine d’années a été victime d’un viol dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20 juin, alors qu’elle rentrait seule à son domicile.

Les faits se sont produits en début de nuit dans les rues de ce village d’environ 2 000 habitants. Des riverains, réveillés par des cris, ont alerté les secours.

Une enquête a été immédiatement ouverte par le parquet de Lyon.

Les investigations menées par les gendarmes de Corbas et de la brigade de recherches de Mions ont permis d’interpeller, dès le lendemain matin sur son lieu de travail, un homme âgé d’une trentaine d’années, déjà connu des services de police.

Placé en garde à vue, il a ensuite été présenté à un juge d’instruction.

Une information judiciaire a été ouverte du chef de viol, avec la circonstance aggravante d’un état d’ivresse manifeste.

À l’issue de sa présentation devant le magistrat instructeur, le suspect a été mis en examen puis placé en détention provisoire.

L’enquête se poursuit désormais afin de déterminer précisément le déroulement des faits.