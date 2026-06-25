Une femme violée alors qu’elle rentrait chez elle près de Lyon : un suspect écroué

Une agression sexuelle d’une rare violence a bouleversé la commune de Marennes, à l’est de Lyon.
Selon les informations du Progrès, une femme d’une cinquantaine d’années a été victime d’un viol dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20 juin, alors qu’elle rentrait seule à son domicile.
Les faits se sont produits en début de nuit dans les rues de ce village d’environ 2 000 habitants. Des riverains, réveillés par des cris, ont alerté les secours.
Une enquête a été immédiatement ouverte par le parquet de Lyon.
Les investigations menées par les gendarmes de Corbas et de la brigade de recherches de Mions ont permis d’interpeller, dès le lendemain matin sur son lieu de travail, un homme âgé d’une trentaine d’années, déjà connu des services de police.
Placé en garde à vue, il a ensuite été présenté à un juge d’instruction.
Une information judiciaire a été ouverte du chef de viol, avec la circonstance aggravante d’un état d’ivresse manifeste.
À l’issue de sa présentation devant le magistrat instructeur, le suspect a été mis en examen puis placé en détention provisoire.
L’enquête se poursuit désormais afin de déterminer précisément le déroulement des faits.
C'est peut être un juge du tribunal de Villefranche.Signaler Répondre
Faut vraiment aller vous faire soigner les papis, heinSignaler Répondre
Il est peut-être salarié de LFI ?Signaler Répondre
on le prefererait écroui...Signaler Répondre
"un homme âgé d’une trentaine d’années, déjà connu des services de police."Signaler Répondre
Ne soyez pas sur vos gardes, dormez tranquille, la justice s'occupe de vous protéger !
Pas sûr : il peut travailler dans une association de kassos subventionnée par nos impôts, dans laquelle il ne branle rien à part militer pour LFI.Signaler Répondre
Il va marcher libre Max avec 'une oblitération' du jugement à cause de la neurotoxine notoire l'alcool.Signaler Répondre
Son lieu de travail est peut-être un point de deal ? :-)Signaler Répondre
On sait que ce n'est pas un électeur LFI car ils ont interpellé le suspect sur son lieu de travail.Signaler Répondre