Faits Divers

Près de Lyon : un enfant de 6 ans grièvement blessé après avoir été percuté par un cycliste sur un passage piéton

Près de Lyon : un enfant de 6 ans grièvement blessé après avoir été percuté par un cycliste sur un passage piéton

Un garçon de 6 ans a été grièvement blessé mercredi matin à Tarare après avoir été renversé par un cycliste alors qu’il traversait un passage piéton avec sa grand-mère. Victime d’un traumatisme crânien, il a été héliporté vers l’hôpital Femme Mère Enfant de Bron.

Un grave accident s’est produit mercredi 24 juin en fin de matinée à Tarare, dans le Rhône.

Vers 11h15, avenue Édouard-Herriot, à proximité du supermarché Auchan, un enfant de 6 ans a été percuté par un cycliste alors qu’il traversait un passage piéton aux côtés de sa grand-mère.

Selon le Progrès, le vélo aurait poursuivi sa route alors que le feu piéton était vert.

Le choc a été particulièrement violent. Le garçon a souffert d’un traumatisme crânien ainsi que d’une blessure au coude. Si son pronostic vital n’était pas engagé, les secours ont décidé de l’évacuer par hélicoptère vers l’hôpital Femme Mère Enfant de Bron, par mesure de précaution.

Le cycliste également blessé

Le cycliste, un homme d’une cinquantaine d’années domicilié à Tarare, a lui aussi été pris en charge par les secours pour des contusions et une douleur à l’épaule. Il a été transporté à l’hôpital de Tarare.

Les dépistages d’alcool et de stupéfiants pratiqués sur le quinquagénaire se sont révélés négatifs.

Les circonstances exactes de l’accident devront désormais être précisées par l’enquête.

0-50 sur 59 commentaires
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et sans oublier le 25/06/2026 à 14:19
Ethan a écrit le 25/06/2026 à 13h35

Vous faites les mêmes statistiques sur les vélos et les stop et feux rouges?

les sens interdits

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pieton2 le 25/06/2026 à 13:57
Moi j'aime bien quand les bagnolards parlent du code de la route a écrit le 25/06/2026 à 12h47

Encore plus quand ils parlent de "respecter" le code. IL suffit de se poster à un carrefour et de voir combien de bagnolards s'arrêtent au feu orange, comme le stipule ledit code. Un sur cent, et je suis gentil ! Idem, si le carrefour est bloqué, le bagnolard s'engage malgré tout alors qu'il n'y a pas de dégagement possible.
Pourtant il cause le bagnolard, il cause, et surtout donne des leçons. Faut oser. Au secours, Oncle Fernand !

peut-être mais les cyclistes c'est encore pire : bien peu s'arrêtent même au feu rouge

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Mon pauvre ami le 25/06/2026 à 13:53
Moi j'aime bien quand les bagnolards parlent du code de la route a écrit le 25/06/2026 à 12h47

Encore plus quand ils parlent de "respecter" le code. IL suffit de se poster à un carrefour et de voir combien de bagnolards s'arrêtent au feu orange, comme le stipule ledit code. Un sur cent, et je suis gentil ! Idem, si le carrefour est bloqué, le bagnolard s'engage malgré tout alors qu'il n'y a pas de dégagement possible.
Pourtant il cause le bagnolard, il cause, et surtout donne des leçons. Faut oser. Au secours, Oncle Fernand !

Tu as oublié droitardé, c est bagnolard-droitardé la réduction at nominem préférée des intellectuels de ton genre . Et pi un sur cent tu es gentil, je dirai un sur cent mille, qui dit mieux ?

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ex chauffard le 25/06/2026 à 13:47

cet accident démontre qu'il faut interdire les autos,ce chauffard en vélo,en voiture ,aurait tué le gosse
rappel casi tous les piétons tués le sont par des voitures

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Ecolo-Insoumis-provélo le 25/06/2026 à 13:37
Tour de France a écrit le 25/06/2026 à 13h05

Et voilà, ce qu'on redoutait....Cours Émile Zola à Villeurbanne les cyclistes se sentent aussi exempté de s'arrêter au feu rouge...

Le code de la route, c'est pour les voitures uniquement.

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Ethan le 25/06/2026 à 13:35
Moi j'aime bien quand les bagnolards parlent du code de la route a écrit le 25/06/2026 à 12h47

Encore plus quand ils parlent de "respecter" le code. IL suffit de se poster à un carrefour et de voir combien de bagnolards s'arrêtent au feu orange, comme le stipule ledit code. Un sur cent, et je suis gentil ! Idem, si le carrefour est bloqué, le bagnolard s'engage malgré tout alors qu'il n'y a pas de dégagement possible.
Pourtant il cause le bagnolard, il cause, et surtout donne des leçons. Faut oser. Au secours, Oncle Fernand !

Vous faites les mêmes statistiques sur les vélos et les stop et feux rouges?

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Libriste Tetdefion le 25/06/2026 à 13:31
Tour de France a écrit le 25/06/2026 à 13h05

Et voilà, ce qu'on redoutait....Cours Émile Zola à Villeurbanne les cyclistes se sentent aussi exempté de s'arrêter au feu rouge...

il faut que l'état prenne en charge ces jeunes sauvageons qui ne respectent plus rien

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Chris25 le 25/06/2026 à 13:16

Un cycliste qui ne respecte pas les feux ?
La routine, quoi...

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GLOUGLOU 1er le 25/06/2026 à 13:13
CQQFD69! a écrit le 25/06/2026 à 11h07

"Les circonstances exactes de l’accident devront désormais être précisées par l’enquête."
Simplement : le cycliste s'est affranchi d'une des règles du code de la route qui stipule que les PIETONS sont PRIORITAIRES.

Le problème est que le code de la route n'est pas obligatoire pour les vélos !

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Tour de France le 25/06/2026 à 13:05

Et voilà, ce qu'on redoutait....Cours Émile Zola à Villeurbanne les cyclistes se sentent aussi exempté de s'arrêter au feu rouge...

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dahu69800 le 25/06/2026 à 13:02

Un piéton des qu il s engage sur la chaussée est prioritaire même en dehors du passage piéton,je suis piéton cycliste motard automobiliste,je respecte le plus vulnérable.

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bien d'accord le 25/06/2026 à 13:02

Démission du maire écolo immédiate.
On veut des pistes cyclables, on assume !

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Exact le 25/06/2026 à 12:51
C’est simple a écrit le 25/06/2026 à 11h58

Puisque les cyclistes ne respectent pas le panneau M12 (qui est un céder le passage et non un droit prioritaire ! ) et en font une libre interprétation le plus simple est de le supprimer !!
On leur a proposé une alternative, ils ne respectent pas le code de la route et bien on l’enlève et ils devront s’arrêter à tout les feux !!

Votre proposition est très pertinente et de bon sens . Revenons aux règles de base et universelles du code de la route et point barre

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Moi j'aime bien quand les bagnolards parlent du code de la route le 25/06/2026 à 12:47

Encore plus quand ils parlent de "respecter" le code. IL suffit de se poster à un carrefour et de voir combien de bagnolards s'arrêtent au feu orange, comme le stipule ledit code. Un sur cent, et je suis gentil ! Idem, si le carrefour est bloqué, le bagnolard s'engage malgré tout alors qu'il n'y a pas de dégagement possible.
Pourtant il cause le bagnolard, il cause, et surtout donne des leçons. Faut oser. Au secours, Oncle Fernand !

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Jacques20 le 25/06/2026 à 12:38
Joubs67 a écrit le 25/06/2026 à 09h29

Les piétons sont de véritables danger.
Idem à Lyon. Ils emmer…dent le monde à vélo

Le nombre de fois où j'ai vu un vélo couper la route à un piéton. Un vélo, ça ne veut pas s'arrêter, trop fatiguant.

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C’est simple le 25/06/2026 à 11:58
Exact a écrit le 25/06/2026 à 11h26

Alors ça les cyclopathes ne veulent jamais l entendre

Puisque les cyclistes ne respectent pas le panneau M12 (qui est un céder le passage et non un droit prioritaire ! ) et en font une libre interprétation le plus simple est de le supprimer !!
On leur a proposé une alternative, ils ne respectent pas le code de la route et bien on l’enlève et ils devront s’arrêter à tout les feux !!

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Exact le 25/06/2026 à 11:26
Lyyyyyoooonnnnnnn a écrit le 25/06/2026 à 10h56

sauf que le panneau M12 ne donne pas la priorité, c’est un céder le passage au contraire

Alors ça les cyclopathes ne veulent jamais l entendre

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Préfecture impliquée le 25/06/2026 à 11:11
saco697 a écrit le 25/06/2026 à 09h07

quand est ce que le préfet donnera consigne à la police de verbaliser les deux roue en infraction partout il suffit de sortir sur les trottoirs lyonnais pour comprendre que le nouveau danger urbains et les délinquants sont les bobos pseudos écolos en deux roues sur les trottoirs

Tous les ans la Prefecture declenche un journée de sensibilisation (le plus souvent dans le 6eme arrondissement)afin que les cyclistes prennent conscience de leurs erreurs.
Tres peu de verbalisation ,(il faut rester pédagogique ) et le soir venu on replie tout jusqu a l année d apres . A fond à fond !

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CQQFD69! le 25/06/2026 à 11:07

"Les circonstances exactes de l’accident devront désormais être précisées par l’enquête."
Simplement : le cycliste s'est affranchi d'une des règles du code de la route qui stipule que les PIETONS sont PRIORITAIRES.

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et 250 000 blessés à cause des automobilistes le 25/06/2026 à 10:56
Imaginez a écrit le 25/06/2026 à 08h13

Si le cycliste avait été un automobiliste, le pauvre garçon serait mort

Triste fait divers à ... Tarare

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Lyyyyyoooonnnnnnn le 25/06/2026 à 10:56
Exact a écrit le 25/06/2026 à 08h56

Voiture : feu rouge ou stop, je m arrête vs vélo : intersection égale je passe quoiqu il arrive avec panneau M12 dans ma tête

sauf que le panneau M12 ne donne pas la priorité, c’est un céder le passage au contraire

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C'est moi le 25/06/2026 à 10:51
Sarah Connor a écrit le 25/06/2026 à 08h40

Toutes ces pistes cyclabe finissent par créer des assassins !

Toute les routes aussi du coup alors?

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piéton2 le 25/06/2026 à 10:45

les cyclistes foncent, sûrs d'eux-mêmes, avec un regard d'halluciné, ne respectent aucune signalisation, aucun feu, se foutent royalement des piétons, et s'enfuient, lorsqu'ils le peuvent, après avoir percuté des piétons. Je suis sûr que ce type, s'il ne s'était pas cassé la figure, se serait enfui. Le cycliste, nouveau roi de la société bobo-écolo, réussit l'exploit d'être devenu plus dangereux pour les piétons que les automobilistes. Et il n'est jamais sanctionné.

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Moi le 25/06/2026 à 10:42
lisez ou relisez a écrit le 25/06/2026 à 09h46

c'est sur un passage piéton protégé par un feu qui était au vert pour le gamin et sa grand mère

D'accord je n'avais pas fait attention à cet élément.
Dans ce cas effectivement ça change tout.
En voiture comme à pied il faut toujours faire attention aux autres, avec les incivilités qu'il y a normalement on regarde avant de traverser mais ça n'engage que moi.

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Exact le 25/06/2026 à 10:27
Joubs67 a écrit le 25/06/2026 à 09h29

Les piétons sont de véritables danger.
Idem à Lyon. Ils emmer…dent le monde à vélo

On devine que dans l éducation de l enfant il manque l apprentissage avant tout des règles du panneau M12 qui donne tous les droits aux vélos !

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Kassos le 25/06/2026 à 10:23

Certainement un de ces cyclistes qui respectent les limitations, les feux, les stop et les autres usagers. Bref un cycliste modèle.

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lululaberlue le 25/06/2026 à 10:13
Libriste Estuncon a écrit le 25/06/2026 à 08h56

Par contre , des radasses comme toi , il y en à toujours eu a LYON, on les reconnais facilement , elles sont toujours en train de beugler CAR ELLES NE SONT JAMAIS CONTENTES et il écrivent certains mots en MAJUSCULES, parce qu'ils sont névrosées

Apparemment comme vous avec vos majuscules 😉

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Vélobobo inconscient le 25/06/2026 à 10:12

Tous les jours, je vois des cyclistes passés au feu rouge qui frolent la catastrophe. Parfois ces vélos qui ne respectent pas le code de la route sont des vélos cargos chargés d’enfants...

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lululaberlue le 25/06/2026 à 10:10
Moi a écrit le 25/06/2026 à 08h46

Avant de passer sur un passage piéton,on s'arrête normalement,ce que certains ne font pas,ce petit garçon ne s'est peut être pas arrêté et est passé au même moment que le cycliste, ce qui a été inévitable.

On rêve c'était à l'enfant de s'arrêter au passage piéton ? Il n'a pas vu le vélo et le cycliste lui il a vu le piéton sur le passage protégé. Les cyclistes ont pour la plupart un petit vélo à la place du cerveau.

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warmred le 25/06/2026 à 10:10
5, 4, 3, 2, 1 a écrit le 25/06/2026 à 08h23

C'est parti pour le grand défoulement des bagnolards qui vont vite oublier le nombre de morts, de blessés et de handicapés qu'on doit à Sainte Bagnole. Bien évidemment que cet abruti en vélo doit être sanctionné, ce qui ne dédouane en rien les bagnolards, contrairement à ce qu'ils vont écrire.

Moi, bagnolard, je ne roule pas sur les trottoirs et je m’arrête quand le feu est rouge

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ludevinez le 25/06/2026 à 10:07
3 500 tués par des bagnolards a écrit le 25/06/2026 à 09h04

Votre commentaire est malheureusement vrai

Pas sûr, là l'enfant s'en sort bien mais aurait aussi bien pu être tué. Les cyclistes le nez dans le guidon, ne respecte aucun code de la route pas même un passage piétons. Ce tout permissif aux trottinettes et vélos voilà ce que cela donne.

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ordrejuste le 25/06/2026 à 09:53
3 500 tués par des bagnolards a écrit le 25/06/2026 à 09h04

Votre commentaire est malheureusement vrai

Il faut être complêtement con pour faire un commentaire tel que le votre.
Oui il y a 3500 morts et c'est terrible pour les personnes concernées et leurs familles.
Ceci dit, la voiture a été un progrès et il y en a des millions sur la route contrairement aux vélos et elles parcourent plus de KM.
De plus, dans les 3500 morts, il faut analyser les diverses responsabilités, par exemple ceux concernés par les camions qui transportent vos produits achetés sur internet.
J'ajoute que je reviens de florence ou il n'y a pratiquement pas de vélos ni de trottinettes et je peux vous dire qu'en tant que pièton c'est appréciable.

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lisez ou relisez le 25/06/2026 à 09:46
Moi a écrit le 25/06/2026 à 08h46

Avant de passer sur un passage piéton,on s'arrête normalement,ce que certains ne font pas,ce petit garçon ne s'est peut être pas arrêté et est passé au même moment que le cycliste, ce qui a été inévitable.

c'est sur un passage piéton protégé par un feu qui était au vert pour le gamin et sa grand mère

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Grave .... le 25/06/2026 à 09:41
Imaginez a écrit le 25/06/2026 à 08h13

Si le cycliste avait été un automobiliste, le pauvre garçon serait mort

Oh ! Mme Irma est de retour !
Tu as les numéros du loto aussi ?
Plus sérieusement et sans remettre en question les risques liés aux voitures, pour l'instant il y a peu de cyclistes mais plus leur nombre augmentera et plus il y aura d'accidents car malheureusement nous constatons tous les jours qu'une grande partie d'entre eux roulent en ne respectant strictement rien ni personne.
Tous mes voeux de rétablissement à cet enfant.

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lululaberlue le 25/06/2026 à 09:30

Le vélo tue.

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Joubs67 le 25/06/2026 à 09:29

Les piétons sont de véritables danger.
Idem à Lyon. Ils emmer…dent le monde à vélo

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Infernal le 25/06/2026 à 09:28

Il y en a marre de ces abrutis de cyclistes qui se croient tout permis et qui ne respectent pas le code de la route.
Pauvre pays incapable de faire respecter la loi même avec avec de simples gugusse en vélo.

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Triste le 25/06/2026 à 09:21
Imaginez a écrit le 25/06/2026 à 08h13

Si le cycliste avait été un automobiliste, le pauvre garçon serait mort

Tellement

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inconscience le 25/06/2026 à 09:11
Imaginez a écrit le 25/06/2026 à 08h13

Si le cycliste avait été un automobiliste, le pauvre garçon serait mort

Si le cycliste avait respecté le code, il n'y aurait pas eu d'article dans le journal.

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saco697 le 25/06/2026 à 09:07

quand est ce que le préfet donnera consigne à la police de verbaliser les deux roue en infraction partout il suffit de sortir sur les trottoirs lyonnais pour comprendre que le nouveau danger urbains et les délinquants sont les bobos pseudos écolos en deux roues sur les trottoirs

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3 500 tués par des bagnolards le 25/06/2026 à 09:04
Imaginez a écrit le 25/06/2026 à 08h13

Si le cycliste avait été un automobiliste, le pauvre garçon serait mort

Votre commentaire est malheureusement vrai

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Jacques20 le 25/06/2026 à 09:03
Achiuard a écrit le 25/06/2026 à 08h32

C’est encore un homme

Pourquoi, vous vous attendiez à une vache ou à un cochon sur un vélo ?

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David Cro le 25/06/2026 à 08:59
5, 4, 3, 2, 1 a écrit le 25/06/2026 à 08h23

C'est parti pour le grand défoulement des bagnolards qui vont vite oublier le nombre de morts, de blessés et de handicapés qu'on doit à Sainte Bagnole. Bien évidemment que cet abruti en vélo doit être sanctionné, ce qui ne dédouane en rien les bagnolards, contrairement à ce qu'ils vont écrire.

N'est-ce pas la réponse du berger à la bergère puisqu'on a droit au déferlement de haine des cyclistes dès qu'une voiture est impliquée?

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3,2,1,0 partez le 25/06/2026 à 08:59
5, 4, 3, 2, 1 a écrit le 25/06/2026 à 08h23

C'est parti pour le grand défoulement des bagnolards qui vont vite oublier le nombre de morts, de blessés et de handicapés qu'on doit à Sainte Bagnole. Bien évidemment que cet abruti en vélo doit être sanctionné, ce qui ne dédouane en rien les bagnolards, contrairement à ce qu'ils vont écrire.

C’est qu’une question de temps pour qu’un de vos congénères nous parle du panneau M12

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1789 le 25/06/2026 à 08:57

C'est pas large un 2 roues ou un piétin. il y a en général assez d'espace pour changer de trajectoire et éviter un choc.

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Exact le 25/06/2026 à 08:56
la poutre a écrit le 25/06/2026 à 08h28

il se serait arrêté les automobilistes s'arretent plus souvent au feu rouge que les vélos...

Voiture : feu rouge ou stop, je m arrête vs vélo : intersection égale je passe quoiqu il arrive avec panneau M12 dans ma tête

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Libriste Estuncon le 25/06/2026 à 08:56
Bribri2 a écrit le 25/06/2026 à 08h22

Encore un fou furieux qui se croit surpuissant et qui pense que la route lui appartient....Courage à cet enfant . Quant a l'autre, j'espère qu'il va payer pour son inconséquence.

Par contre , des radasses comme toi , il y en à toujours eu a LYON, on les reconnais facilement , elles sont toujours en train de beugler CAR ELLES NE SONT JAMAIS CONTENTES et il écrivent certains mots en MAJUSCULES, parce qu'ils sont névrosées

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Tusaisrien le 25/06/2026 à 08:48
Jesaistout a écrit le 25/06/2026 à 08h32

Je crois que vous vous faites un film. Il n'y a pas de commentaires de bagnolards. Seulement de personnes conscientes de la responsabilité de chacun.

Attend un peu la fin de journée, il n'est même pas 9h00.

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Les cyclistes sont dangereux le 25/06/2026 à 08:48

Petite histoire perso.
Quand mon fils avait 9 ans, alors qu'il traversait une route, il a été renversé par un vélo qui descendait à vive allure cette route en pente.
Résultat : un gros traumatisme crânien et une clavicule cassée.
Et vous voulez savoir le pire ? Ce cycliste a obtenu mon numéro de téléphone auprès des gendarmes en prétextant vouloir s'excuser, il m'a appelé une semaine après et, sans même me demander des nouvelles de mon fils, m'a dit que son vélo était cassé à cause de mon enfant, et que ça serait bien qu'on évite les assurances (sous prétexte que c'est lent pour les indemnisations) et que je lui rachète directement un vélo !
Ben il n'a pas été sourd, ne m'a jamais téléphoné à nouveau, et nos assurances ont déterminé que le cycliste était totalement en faute !!

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Rob le 25/06/2026 à 08:47

Je n'ai jamais vu un cycliste s'arrêter à un feu rouge ,pas plus tard qu'hier j'ai faillit me faire percuter par un vélo alors que le feu était au rouge.

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