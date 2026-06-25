Près de Lyon : un enfant de 6 ans grièvement blessé après avoir été percuté par un cycliste sur un passage piéton

Un grave accident s’est produit mercredi 24 juin en fin de matinée à Tarare, dans le Rhône.
Vers 11h15, avenue Édouard-Herriot, à proximité du supermarché Auchan, un enfant de 6 ans a été percuté par un cycliste alors qu’il traversait un passage piéton aux côtés de sa grand-mère.
Selon le Progrès, le vélo aurait poursuivi sa route alors que le feu piéton était vert.
Le choc a été particulièrement violent. Le garçon a souffert d’un traumatisme crânien ainsi que d’une blessure au coude. Si son pronostic vital n’était pas engagé, les secours ont décidé de l’évacuer par hélicoptère vers l’hôpital Femme Mère Enfant de Bron, par mesure de précaution.
Le cycliste également blessé
Le cycliste, un homme d’une cinquantaine d’années domicilié à Tarare, a lui aussi été pris en charge par les secours pour des contusions et une douleur à l’épaule. Il a été transporté à l’hôpital de Tarare.
Les dépistages d’alcool et de stupéfiants pratiqués sur le quinquagénaire se sont révélés négatifs.
Les circonstances exactes de l’accident devront désormais être précisées par l’enquête.
les sens interditsSignaler Répondre
peut-être mais les cyclistes c'est encore pire : bien peu s'arrêtent même au feu rougeSignaler Répondre
Tu as oublié droitardé, c est bagnolard-droitardé la réduction at nominem préférée des intellectuels de ton genre . Et pi un sur cent tu es gentil, je dirai un sur cent mille, qui dit mieux ?Signaler Répondre
cet accident démontre qu'il faut interdire les autos,ce chauffard en vélo,en voiture ,aurait tué le gosseSignaler Répondre
rappel casi tous les piétons tués le sont par des voitures
Le code de la route, c'est pour les voitures uniquement.Signaler Répondre
Vous faites les mêmes statistiques sur les vélos et les stop et feux rouges?Signaler Répondre
il faut que l'état prenne en charge ces jeunes sauvageons qui ne respectent plus rienSignaler Répondre
Un cycliste qui ne respecte pas les feux ?Signaler Répondre
La routine, quoi...
Le problème est que le code de la route n'est pas obligatoire pour les vélos !Signaler Répondre
Et voilà, ce qu'on redoutait....Cours Émile Zola à Villeurbanne les cyclistes se sentent aussi exempté de s'arrêter au feu rouge...Signaler Répondre
Un piéton des qu il s engage sur la chaussée est prioritaire même en dehors du passage piéton,je suis piéton cycliste motard automobiliste,je respecte le plus vulnérable.Signaler Répondre
Démission du maire écolo immédiate.Signaler Répondre
On veut des pistes cyclables, on assume !
Votre proposition est très pertinente et de bon sens . Revenons aux règles de base et universelles du code de la route et point barreSignaler Répondre
Encore plus quand ils parlent de "respecter" le code. IL suffit de se poster à un carrefour et de voir combien de bagnolards s'arrêtent au feu orange, comme le stipule ledit code. Un sur cent, et je suis gentil ! Idem, si le carrefour est bloqué, le bagnolard s'engage malgré tout alors qu'il n'y a pas de dégagement possible.Signaler Répondre
Pourtant il cause le bagnolard, il cause, et surtout donne des leçons. Faut oser. Au secours, Oncle Fernand !
Le nombre de fois où j'ai vu un vélo couper la route à un piéton. Un vélo, ça ne veut pas s'arrêter, trop fatiguant.Signaler Répondre
Puisque les cyclistes ne respectent pas le panneau M12 (qui est un céder le passage et non un droit prioritaire ! ) et en font une libre interprétation le plus simple est de le supprimer !!Signaler Répondre
On leur a proposé une alternative, ils ne respectent pas le code de la route et bien on l’enlève et ils devront s’arrêter à tout les feux !!
Alors ça les cyclopathes ne veulent jamais l entendreSignaler Répondre
Tous les ans la Prefecture declenche un journée de sensibilisation (le plus souvent dans le 6eme arrondissement)afin que les cyclistes prennent conscience de leurs erreurs.Signaler Répondre
Tres peu de verbalisation ,(il faut rester pédagogique ) et le soir venu on replie tout jusqu a l année d apres . A fond à fond !
"Les circonstances exactes de l’accident devront désormais être précisées par l’enquête."Signaler Répondre
Simplement : le cycliste s'est affranchi d'une des règles du code de la route qui stipule que les PIETONS sont PRIORITAIRES.
Triste fait divers à ... TarareSignaler Répondre
sauf que le panneau M12 ne donne pas la priorité, c’est un céder le passage au contraireSignaler Répondre
Toute les routes aussi du coup alors?Signaler Répondre
les cyclistes foncent, sûrs d'eux-mêmes, avec un regard d'halluciné, ne respectent aucune signalisation, aucun feu, se foutent royalement des piétons, et s'enfuient, lorsqu'ils le peuvent, après avoir percuté des piétons. Je suis sûr que ce type, s'il ne s'était pas cassé la figure, se serait enfui. Le cycliste, nouveau roi de la société bobo-écolo, réussit l'exploit d'être devenu plus dangereux pour les piétons que les automobilistes. Et il n'est jamais sanctionné.Signaler Répondre
D'accord je n'avais pas fait attention à cet élément.Signaler Répondre
Dans ce cas effectivement ça change tout.
En voiture comme à pied il faut toujours faire attention aux autres, avec les incivilités qu'il y a normalement on regarde avant de traverser mais ça n'engage que moi.
On devine que dans l éducation de l enfant il manque l apprentissage avant tout des règles du panneau M12 qui donne tous les droits aux vélos !Signaler Répondre
Certainement un de ces cyclistes qui respectent les limitations, les feux, les stop et les autres usagers. Bref un cycliste modèle.Signaler Répondre
Apparemment comme vous avec vos majuscules 😉Signaler Répondre
Tous les jours, je vois des cyclistes passés au feu rouge qui frolent la catastrophe. Parfois ces vélos qui ne respectent pas le code de la route sont des vélos cargos chargés d’enfants...Signaler Répondre
On rêve c'était à l'enfant de s'arrêter au passage piéton ? Il n'a pas vu le vélo et le cycliste lui il a vu le piéton sur le passage protégé. Les cyclistes ont pour la plupart un petit vélo à la place du cerveau.Signaler Répondre
Moi, bagnolard, je ne roule pas sur les trottoirs et je m’arrête quand le feu est rougeSignaler Répondre
Pas sûr, là l'enfant s'en sort bien mais aurait aussi bien pu être tué. Les cyclistes le nez dans le guidon, ne respecte aucun code de la route pas même un passage piétons. Ce tout permissif aux trottinettes et vélos voilà ce que cela donne.Signaler Répondre
Il faut être complêtement con pour faire un commentaire tel que le votre.Signaler Répondre
Oui il y a 3500 morts et c'est terrible pour les personnes concernées et leurs familles.
Ceci dit, la voiture a été un progrès et il y en a des millions sur la route contrairement aux vélos et elles parcourent plus de KM.
De plus, dans les 3500 morts, il faut analyser les diverses responsabilités, par exemple ceux concernés par les camions qui transportent vos produits achetés sur internet.
J'ajoute que je reviens de florence ou il n'y a pratiquement pas de vélos ni de trottinettes et je peux vous dire qu'en tant que pièton c'est appréciable.
c'est sur un passage piéton protégé par un feu qui était au vert pour le gamin et sa grand mèreSignaler Répondre
Oh ! Mme Irma est de retour !Signaler Répondre
Tu as les numéros du loto aussi ?
Plus sérieusement et sans remettre en question les risques liés aux voitures, pour l'instant il y a peu de cyclistes mais plus leur nombre augmentera et plus il y aura d'accidents car malheureusement nous constatons tous les jours qu'une grande partie d'entre eux roulent en ne respectant strictement rien ni personne.
Tous mes voeux de rétablissement à cet enfant.
Le vélo tue.Signaler Répondre
Les piétons sont de véritables danger.Signaler Répondre
Idem à Lyon. Ils emmer…dent le monde à vélo
Il y en a marre de ces abrutis de cyclistes qui se croient tout permis et qui ne respectent pas le code de la route.Signaler Répondre
Pauvre pays incapable de faire respecter la loi même avec avec de simples gugusse en vélo.
TellementSignaler Répondre
Si le cycliste avait respecté le code, il n'y aurait pas eu d'article dans le journal.Signaler Répondre
quand est ce que le préfet donnera consigne à la police de verbaliser les deux roue en infraction partout il suffit de sortir sur les trottoirs lyonnais pour comprendre que le nouveau danger urbains et les délinquants sont les bobos pseudos écolos en deux roues sur les trottoirsSignaler Répondre
Votre commentaire est malheureusement vraiSignaler Répondre
Pourquoi, vous vous attendiez à une vache ou à un cochon sur un vélo ?Signaler Répondre
N'est-ce pas la réponse du berger à la bergère puisqu'on a droit au déferlement de haine des cyclistes dès qu'une voiture est impliquée?Signaler Répondre
C’est qu’une question de temps pour qu’un de vos congénères nous parle du panneau M12Signaler Répondre
C'est pas large un 2 roues ou un piétin. il y a en général assez d'espace pour changer de trajectoire et éviter un choc.Signaler Répondre
Voiture : feu rouge ou stop, je m arrête vs vélo : intersection égale je passe quoiqu il arrive avec panneau M12 dans ma têteSignaler Répondre
Par contre , des radasses comme toi , il y en à toujours eu a LYON, on les reconnais facilement , elles sont toujours en train de beugler CAR ELLES NE SONT JAMAIS CONTENTES et il écrivent certains mots en MAJUSCULES, parce qu'ils sont névroséesSignaler Répondre
Attend un peu la fin de journée, il n'est même pas 9h00.Signaler Répondre
Petite histoire perso.Signaler Répondre
Quand mon fils avait 9 ans, alors qu'il traversait une route, il a été renversé par un vélo qui descendait à vive allure cette route en pente.
Résultat : un gros traumatisme crânien et une clavicule cassée.
Et vous voulez savoir le pire ? Ce cycliste a obtenu mon numéro de téléphone auprès des gendarmes en prétextant vouloir s'excuser, il m'a appelé une semaine après et, sans même me demander des nouvelles de mon fils, m'a dit que son vélo était cassé à cause de mon enfant, et que ça serait bien qu'on évite les assurances (sous prétexte que c'est lent pour les indemnisations) et que je lui rachète directement un vélo !
Ben il n'a pas été sourd, ne m'a jamais téléphoné à nouveau, et nos assurances ont déterminé que le cycliste était totalement en faute !!
Je n'ai jamais vu un cycliste s'arrêter à un feu rouge ,pas plus tard qu'hier j'ai faillit me faire percuter par un vélo alors que le feu était au rouge.Signaler Répondre