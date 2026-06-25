Près de Lyon : un enfant de 6 ans grièvement blessé après avoir été percuté par un cycliste sur un passage piéton

Un grave accident s’est produit mercredi 24 juin en fin de matinée à Tarare, dans le Rhône.

Vers 11h15, avenue Édouard-Herriot, à proximité du supermarché Auchan, un enfant de 6 ans a été percuté par un cycliste alors qu’il traversait un passage piéton aux côtés de sa grand-mère.

Selon le Progrès, le vélo aurait poursuivi sa route alors que le feu piéton était vert.

Le choc a été particulièrement violent. Le garçon a souffert d’un traumatisme crânien ainsi que d’une blessure au coude. Si son pronostic vital n’était pas engagé, les secours ont décidé de l’évacuer par hélicoptère vers l’hôpital Femme Mère Enfant de Bron, par mesure de précaution.

Le cycliste également blessé

Le cycliste, un homme d’une cinquantaine d’années domicilié à Tarare, a lui aussi été pris en charge par les secours pour des contusions et une douleur à l’épaule. Il a été transporté à l’hôpital de Tarare.

Les dépistages d’alcool et de stupéfiants pratiqués sur le quinquagénaire se sont révélés négatifs.

Les circonstances exactes de l’accident devront désormais être précisées par l’enquête.