Lyon : Laurent Ruquier sur le point de racheter le Théâtre Tête d’Or

Laurent Ruquier renforce son ancrage dans le monde du théâtre.

Alors qu’il a récemment annoncé son retrait de la télévision après une saison décevante sur T18, l’animateur des Grosses Têtes semble déterminé à consacrer l’essentiel de son activité au spectacle vivant. Et c’est à Lyon qu’il s’apprête à franchir une nouvelle étape.

Invité de RTL le 26 juin dernier, Laurent Ruquier a confirmé vouloir recentrer sa carrière sur la scène.

Déjà propriétaire de la Comédie des Champs-Élysées et du Studio des Champs-Élysées à Paris, il est désormais en passe de devenir propriétaire du Théâtre Tête d’Or, dans le 3e arrondissement de Lyon, selon Lyon People.

Présent récemment dans la capitale des Gaules pour finaliser l’opération, l’animateur a expliqué que cette nouvelle aventure s’était imposée presque naturellement.

Le Théâtre Tête d’Or occupe une place particulière dans le paysage culturel lyonnais.

Fondé en 1980 par Jacqueline Bœuf, il était initialement installé rue Dunoir avant de rejoindre en 2001 ses locaux actuels, avenue de Saxe. La salle de 371 places, aménagée dans l’ancienne salle de spectacle La Cigale, est devenue au fil des années un rendez-vous incontournable du théâtre privé lyonnais.

Depuis 2007, elle est dirigée par Pascal Héritier et Bruno Davanzo, qui ont poursuivi le développement d’un établissement revendiquant aujourd’hui près de 15 000 abonnés.

L’objectif affiché semble être de préserver l’identité de cette institution tout en profitant des synergies possibles avec les théâtres parisiens déjà détenus par Laurent Ruquier.

Reste désormais à savoir comment l'animateur entend développer cette scène lyonnaise emblématique, dont l’histoire se poursuit désormais sous une nouvelle direction.