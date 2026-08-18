Rhône : deux hectares de champ ravagés par un incendie au nord de Lyon

Les quelques pluies tombées récemment dans le Beaujolais n’ont pas suffi à écarter le risque d’incendie. Ce mardi 18 août, un départ de feu s’est produit en début d’après-midi dans un champ situé entre Lachassagne et Frontenas.

Les flammes ont parcouru environ deux hectares de cultures, particulièrement sèches après les épisodes successifs de canicule.

Une quinzaine de sapeurs-pompiers ainsi que plusieurs véhicules ont été engagés pour maîtriser l’incendie.

Le Rhône connaît déjà une saison particulièrement marquée par les feux. Au 31 juillet, plus de 240 hectares avaient brûlé dans le département, soit sept fois davantage que sur l’ensemble de l’année précédente.