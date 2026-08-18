Faits Divers

Rhône : deux hectares de champ ravagés par un incendie au nord de Lyon

Rhône : deux hectares de champ ravagés par un incendie au nord de Lyon

Un feu s’est déclaré ce mardi après-midi entre Lachassagne et Frontenas, dans le nord du Rhône. Environ deux hectares de cultures ont été détruits malgré l’intervention d’une quinzaine de sapeurs-pompiers.

Les quelques pluies tombées récemment dans le Beaujolais n’ont pas suffi à écarter le risque d’incendie. Ce mardi 18 août, un départ de feu s’est produit en début d’après-midi dans un champ situé entre Lachassagne et Frontenas.

Les flammes ont parcouru environ deux hectares de cultures, particulièrement sèches après les épisodes successifs de canicule.

Une quinzaine de sapeurs-pompiers ainsi que plusieurs véhicules ont été engagés pour maîtriser l’incendie.

Le Rhône connaît déjà une saison particulièrement marquée par les feux. Au 31 juillet, plus de 240 hectares avaient brûlé dans le département, soit sept fois davantage que sur l’ensemble de l’année précédente.

9 commentaires
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Calahann le 18/08/2026 à 22:43
Quel talent a écrit le 18/08/2026 à 20h34

Qu’est-ce que tu es amusant. C’est léger, c’est fin et c’est si bien écrit. Je sais que derrière ce talent, il y a énormément de travail, mais je dois admettre, que la nature t’a gâté. Veinard !

Vas-y, on partage ensemble nos connaissances et compétences afin d'améliorer cette triste France.

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Jacques20 le 18/08/2026 à 22:14
Libriste. a écrit le 18/08/2026 à 19h24

Les petits roquets insultants et agressifs comme toi se retrouvent pas mal chez les militants ou sympathisants EELV/LFI aussi, il suffit de parcourir les commentaires pour le constater.

De quel droit te permets-tu de me traiter de roquet ? Ensuite tu dois avoir un sacré problème de raisonnement pour mélanger la politique à mon commentaire mais il y a de la place au Vinatier pour les gens comme toi. Déjà, sache que je suis à l'opposé des gens que tu cites et que je respecte les gens qui ont tout perdu à ause d'un petit con qui a jeté un mégot.
Mais, toi le respect, tu ignores comme les gens d'EELV/LFI.

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Quel talent le 18/08/2026 à 20:34
Calahann a écrit le 18/08/2026 à 18h37

Le feu c'est produit juste en début d'après midi dans se coin du Beaujolais !
Faut surtout pas le dire à notre ami Ex Précision car, il va nous dire genre " Bin quoi, c'est juste après l'apéro " .
Le Beaujolpif !

Qu’est-ce que tu es amusant. C’est léger, c’est fin et c’est si bien écrit. Je sais que derrière ce talent, il y a énormément de travail, mais je dois admettre, que la nature t’a gâté. Veinard !

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Calahann le 18/08/2026 à 19:33
Ex Précisions a écrit le 18/08/2026 à 18h48

Pas touché le beaujolpif ?
J'aurai été triste ;-)

Pardonne moi Ex Précision 😪
C'était probablement de la piquette et non du Beaujolpif certifiée 😉

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Libriste. le 18/08/2026 à 19:24
Jacques20 a écrit le 18/08/2026 à 18h57

T'iras dire ça à ceux qui ont perdu leur maison ou des membres de leur famille.
Y'en a qui n'ont vraiment pas la lumière à tous les étages.

Les petits roquets insultants et agressifs comme toi se retrouvent pas mal chez les militants ou sympathisants EELV/LFI aussi, il suffit de parcourir les commentaires pour le constater.

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Jacques20 le 18/08/2026 à 18:57
écolo sous mon SUV a écrit le 18/08/2026 à 18h35

1 hectare lol pas grave : il y a 50 millions d'hectare en France

T'iras dire ça à ceux qui ont perdu leur maison ou des membres de leur famille.
Y'en a qui n'ont vraiment pas la lumière à tous les étages.

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Ex Précisions le 18/08/2026 à 18:48

Pas touché le beaujolpif ?
J'aurai été triste ;-)

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Calahann le 18/08/2026 à 18:37

Le feu c'est produit juste en début d'après midi dans se coin du Beaujolais !
Faut surtout pas le dire à notre ami Ex Précision car, il va nous dire genre " Bin quoi, c'est juste après l'apéro " .
Le Beaujolpif !

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écolo sous mon SUV le 18/08/2026 à 18:35

1 hectare lol pas grave : il y a 50 millions d'hectare en France

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