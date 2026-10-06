Encadrement des loyers : Grégory Doucet redoute une hausse de 100 euros à Lyon

À quelques semaines de la possible fin de l’encadrement des loyers, Grégory Doucet monte au créneau. Le maire de Lyon s’est rendu devant l’université Lyon 2, ce lundi 5 octobre, accompagné notamment du député écologiste Boris Tavernier, pour défendre le maintien du dispositif. Expérimenté à Lyon et Villeurbanne depuis 2022, l’encadrement doit arriver au terme de sa période de test en novembre 2026. Une échéance que les deux élus souhaitent repousser. Boris Tavernier défend ainsi à l’Assemblée nationale une prolongation jusqu’en 2028. Selon lui, l’arrêt du dispositif pourrait avoir un impact direct sur le budget des habitants : " C’est la perspective tangible d’avoir 100 euros en plus sur son loyer à la fin du mois ". Le député affirme également que l’encadrement permet aux locataires d’économiser en moyenne 500 euros par an.

La Métropole également dans le viseur

L’avenir du dispositif dépend aussi de la Métropole de Lyon. Sa présidente LR, Véronique Sarselli, élue en mars 2026, avait promis pendant sa campagne de retirer Lyon et Villeurbanne du programme, estimant qu’il freinait le marché locatif. Grégory Doucet conteste cette position et souhaite que les villes puissent décider elles-mêmes. " Aujourd’hui, c’est la Métropole qui décide à la place des villes. C’est lunaire ! On souhaite récupérer cette prérogative ", a-t-il déclaré. Le maire PS de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael, est lui aussi favorable à la reconduction.

Le maire de Lyon reconnaît toutefois certaines limites du système, notamment concernant les compléments de loyers ou la lutte contre les irrégularités. Il estime néanmoins que son maintien reste préférable à sa disparition. " Ce dispositif marche ! ", a défendu Grégory Doucet devant les étudiants, alertant notamment sur les difficultés rencontrées par certains jeunes pour trouver un logement abordable.

Pour Boris Tavernier, le risque est désormais de voir le mécanisme disparaître brutalement. Les deux élus entendent donc poursuivre leur mobilisation pour obtenir sa prolongation.