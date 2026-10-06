Encadrement des loyers : Grégory Doucet redoute une hausse de 100 euros à Lyon

À quelques semaines de la possible fin de l’encadrement des loyers, Grégory Doucet monte au créneau. Le maire de Lyon s’est rendu devant l’université Lyon 2, ce lundi 5 octobre, accompagné notamment du député écologiste Boris Tavernier, pour défendre le maintien du dispositif. Expérimenté à Lyon et Villeurbanne depuis 2022, l’encadrement doit arriver au terme de sa période de test en novembre 2026. Une échéance que les deux élus souhaitent repousser. Boris Tavernier défend ainsi à l’Assemblée nationale une prolongation jusqu’en 2028. Selon lui, l’arrêt du dispositif pourrait avoir un impact direct sur le budget des habitants : " C’est la perspective tangible d’avoir 100 euros en plus sur son loyer à la fin du mois ". Le député affirme également que l’encadrement permet aux locataires d’économiser en moyenne 500 euros par an.
La Métropole également dans le viseur
L’avenir du dispositif dépend aussi de la Métropole de Lyon. Sa présidente LR, Véronique Sarselli, élue en mars 2026, avait promis pendant sa campagne de retirer Lyon et Villeurbanne du programme, estimant qu’il freinait le marché locatif. Grégory Doucet conteste cette position et souhaite que les villes puissent décider elles-mêmes. " Aujourd’hui, c’est la Métropole qui décide à la place des villes. C’est lunaire ! On souhaite récupérer cette prérogative ", a-t-il déclaré. Le maire PS de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael, est lui aussi favorable à la reconduction.
Le maire de Lyon reconnaît toutefois certaines limites du système, notamment concernant les compléments de loyers ou la lutte contre les irrégularités. Il estime néanmoins que son maintien reste préférable à sa disparition. " Ce dispositif marche ! ", a défendu Grégory Doucet devant les étudiants, alertant notamment sur les difficultés rencontrées par certains jeunes pour trouver un logement abordable.
Pour Boris Tavernier, le risque est désormais de voir le mécanisme disparaître brutalement. Les deux élus entendent donc poursuivre leur mobilisation pour obtenir sa prolongation.
la main d’œuvre est moins chère ailleurs ? parce que les charges pesant sur les salaires ont explosé de meme que les impôts et taxes sur les entreprises ; aujourd'hui lorsque vous gagnez 100 brut , il vous reste 76 et cela en coute 155 a l'entrepriseSignaler Répondre
nous savons depuis plus de 40 ans que la retraite par répartition est une impasse ; mais toutes les tentatives de réformes ont été sabordées par la cgt et la gauche en générale ; donc nous allons joyeusement dans le mur grâce a Tonton et la retraite a 60 ansSignaler Répondre
Ah ! non ! c’est un peu court, jeune homme !Signaler Répondre
vous auriez pu dire pourquoi.
voici mes faits
2018 taxe d'habitation 600 foncier 600
2026 foncier 900.
j'attends les tiens.
C'est factuellement faux !Signaler Répondre
faut être héroïque pour donner un appartement en location : rentabilité de plus en plus réduite avec les impôts, taxes, normes, risques de squats et de mauvais payeurs…Signaler Répondre
ou la Suisse-Luxembourg .Signaler Répondre
En tout cas certainement pas celui ou son peuple avait su fort courageusement inscrire sur le fronton de ses mairies " Liberté-Egalité-Fraternité.
Chaque fois que les vieux réacs aigris ont voulu rompre le fil , la jeunesse du pays s 'est levé .
les locataires n’ont jamais payé de taxe foncière et leur taxe d’habitation a été entièrement supprimée au 1 janvier 2023 sur l’initiative … de Macron !Signaler Répondre
les locataires n’ont jamais payé de taxe foncière et leur taxe d’habitation a été entièrement supprimée au 1 janvier 2023 sur l’initiative … de Macron !Signaler Répondre
Je t'invite à regarder combien tu payais d'impôts locaux en 2018 et maintenant.Signaler Répondre
tous les propriétaires occupants leur résidence principale ont vu leur impôts locaux diminuer.
tous les locataires ont vu leur impôt locaux disparaitre.
Doucet pense vouloir maîtriser les coûts de logement avec cette mesure mais à côté tout a explosé et tout c’est compliqué ! Taxe foncière, parking ! cantine etc.. et combiné de proprio attendent la fin de l’encadrement de loyer pour remettre leur bien en location ?Signaler Répondre
La délocalisation c'est pour mieux s'enrichir car la main d'œuvre y est moins chère !Signaler Répondre
La dette abyssale s'est creusée par les gouvernements de droite (regarde les courbes !)! Et surtout à cause des retraites et de la santé ! (4 actifs finançaient 1 retraité en 1980, c'est 1 actif pour 1 retraité aujourd'hui !)
L’Économie vue par les écologistes. Comment compenser par des aides et des encadrements des loyers, la loi de l’offre et la demande!Signaler Répondre
Et les impôts locaux qui est ce qui les augmentent ???Signaler Répondre
C’est aussi de la faute des propriétaires ?
Quel tocard…
C. B, virement bancaire, chèque ...Signaler Répondre
Notre maire a entendu des voix ! Où il a vu une baisse des loyers? y’a que Payre qui le disait pour justifier son poste !! Des comme lui, y’en a pas deux!Signaler Répondre
Si les entreprises sont partie c'est à cause de la fiscalité de gauche et de sa haine des riches , la dette c'est celle de l'assistanat et de la bouche ouverte en attendant que ça vienne , et pour ma part avec 4 enfants bien sécurisés je n'ai pas de leçon de bouffon trotskiste et renégat LFIste à recevoir.Signaler Répondre
En gonettes c'est possible ?Signaler Répondre
Et la hausse de la taxe foncière sur Lyon et la Métropole avec ses électeurs casseurs ?Signaler Répondre
Doucet n'arrive plus à payer son loyer! Vite une quête, organisée par eelv/lfi. Donnez, donnez des pépettes...Signaler Répondre
Vous avez plombé durablement l'économie : vous avez tout délocalisé, vous avez explosé la dette, vous n'avez pas fait assez d'enfants pour payer vos retraites dorées, etc.Signaler Répondre
défaut ??Signaler Répondre
Les boomers nous asphyxient a écrit le 06/10/2026 à 08h47
Merci Monsieur Doucet. L'immobilier c'est de l'argent spéculatif facile qui va dans la poche des boomers, au détriment des actifs qui travaillent ! Stop la gabegie !
tu n'as pas encore pu prendre un crédit pour investir ??? ne t'inquiète pas, ça viendra, à te lire tu es très malin et très rusé !!!!
tu es du genre : ne croyez pas ce que je vous dis car je fais autrement ????
quand tu auras investi, tu constateras que le locatif est un travail à temps plein
les investisseurs ne sont pas tous des requins !!!
"Sarselli s'est augmenté de 700€/mois, atteignant le plafond maximal autorisé par la loi."Signaler Répondre
Allié au gouvernement, la droite Lyonnaise participe à la baisse du pouvoir d'achat de la population... Pour enrichir toujours plus les très richesSignaler Répondre
100 euros , il s'y connait en finance et investissement, c'est lui qui conseille les achats de camionnettes à Gerland ?Signaler Répondre
Un fin connaisseur des marchés immobilliers, avec l'argent des autres c'est toujours plus facile, et son patrimoine à lui, il le protège pour ses enfants où il l'offre aux autres ?
La génération qui suit celle des boomers est la plus riche qui n'est jamais exister. Grâce a qui ? à Papa , qui fait tourner l’économie aujourd'hui ? encore Papa, qui assure la sécurité financière des quadra ? toujours Papa !! Mais avec les branquignoles vert profond et rouge vif cela devrait encore se gâter et nous finirions par mettre notre pognon et nos contributions filiale, sociale et fiscale ailleurs .Signaler Répondre
Déjà installe bien tes migrants dans les appartements de tes électeurs du printemps.Signaler Répondre
Ils ont voté pour toi donc autant qu'ils assurent l'hébergement des gens que tu fais venir sur Lyon non?
Tu devrais même leur donner ton lit et ta barraque au lieu de demander à des propriétaires privés d'assumer tes choix politiques non?
Si certains ici disent que les propriétaires peuvent dégager des squatteurs ou des locataires mauvais payeurs, ils mentent.
Vous avez laissé pourrir la situation depuis des années ce qui fait que maintenant pour un locataire honnête il devient très difficile de trouver un petit truc car les dossiers sont devenus hyper exigeants. Mais la raison de cette situation est d'avoir un Etat qui a validé le squat et les mauvais payeurs à l'origine... bref maintenant tout le monde est dans la merde car en plus les propriétaires privés n'investissent plus d'ou le manque croissant de logements... un serpent qui se mord la queue.
Les EELV qui n'ont jamais rien représenté en France ont sacrément accéléré la ruine de ce pays.
Salut Doucet le devin,Signaler Répondre
+100 euros ? tu tiens ça d'où ?? D'où c'est ?
tu ferais mieux de t'occuper de lutter contre les marchands de sommeil et les immeubles en péril au lieu de t'attaquer aux autres qui louent légalement et en toute sécurité !!!!
C Q F D
et lui et sa bande de copains de combien s’il se sont auto augmentés aux frais des lyonnais ??? et de combien les VERTS ont augmenté les impôts locaux pour financer leurs caprices et leurs magouilles ???? comme Macron, il est le roi du «faites ce que je dis pas ce que je fais »Signaler Répondre
Tiens le fantôme TAVERNIER est la .....il prépare sa réélection de 2027🤣🤣.Signaler Répondre
Retourne a ton association subventionnée grassement par la mairie de Lyon, au final ça coûtera quand même moins cher a Nicolas ...
La génération qui suit celle des boomers est la plus riche qui n'est jamais existé , grâce à qui ? à Papa ! qui fait tourner l’économie aujourd'hui encore Papa, qui assure la sécurité financière des quadra toujours Papa , mais avec les branquignoles verts profond et rouge vif cela à commencer de se gâter et on finira par mettre notre pognon et nos contributions ailleurs.Signaler Répondre
Big Greg doit être actionnaire chez Décathlon. Les ventes de tentes Quechua s'explosent !Signaler Répondre
Des arguments sinon plutôt que 0 ?Signaler Répondre
Après un premier mandat il ne connait pas le fonctionnement! Non seulement il s'est associé avec la LFI en trahissant et Il n'a pas soutenu Bruno Bernard . Triste bilan d'un maire dont le seul pouvoir est de 's'occuper des maternelles et des cimetières et de pendre son linge sale place Bellecour.Signaler Répondre
les APL compense ces 100€ mais cette fin d’encadrement va libèrer beaucoup de logements à lyonSignaler Répondre
Typique de la gauche. Quand les instances vont dans leurs sens y'a pas de problèmes, ( en l'occurrence, tant que la métropole était du même bord, même si les propriétaires était mécontent ) mais des que ce n'est plus le cas ça devient "lunaire" et faut récupérer les prérogatives...si c'est pas de la démocratie ça!Signaler Répondre
Son soutien populiste à l'encadrement des loyers fait l'autruche devant la baisse de l'offre locative et donc de la possibilité effective pour les gens de se loger, puisque les propriétaires abandonnent leurs activités de location, devenues moins rentables.Signaler Répondre
" Aujourd’hui, c’est la Métropole qui décide à la place des villes. C’est lunaire ! On souhaite récupérer cette prérogative "Signaler Répondre
Bizarre, il ne trouvait pas ça lunaire quand la métropole était dirigée par les verts. Encore une indignation à géométrie variable.
L'encadrement des loyers favorise la pénurie, car démotive les bailleurs et constructeurs. Donc, au final ceux qui louent, louent moins cher, mais il y a peu d'élus. Et les autres continuent à être mal logés, ou obligés de faire des trajets énormes car repoussés loin de la Métropole.Signaler Répondre
Le bilan avantages (quelques uns paient 100 € de moins) coûts (Tous les autres sont dans des logement de mauvaise qualité, inadaptés, ou rejetés au loin) serait à faire, mais comme toute politique de contrôle des prix, cela fini toujours négativement.
Simple 0Signaler Répondre
avec le décès des boomers ,beaucoup d'appartements reçus par les heritiers ,et qui ne veulent plus les conserver ,seront à la vente et non à la location:ce sera peut être bon pour les acquéreurs ,mais pas pour les locataires..Signaler Répondre
Merci Monsieur Doucet. L'immobilier c'est de l'argent spéculatif facile qui va dans la poche des boomers, au détriment des actifs qui travaillent ! Stop la gabegie !Signaler Répondre
Combien de promoteurs ont été détournés de Lyon avec cette mesure pour produire du logement ? Combien de proprios ont été découragés de mettre leurs logements sur le marché locatif avec cette mesure ? Comment créer de la crise à la crise avec cette mesure ?Signaler Répondre
Nous commençons à saturer des polémiques de l’extrême gauche qui ne sait plus quoi faire pour se faire entendre. Vous pouvez faire une seule chose: démissionnez de votre poste de maire de notre ville. Vous faites honte à notre ville.Signaler Répondre
C'est ça de favoriser les bailleurs et chasser les petits propriétaires...Signaler Répondre