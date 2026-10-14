La défense lyonnaise ne sera toujours pas au complet jeudi soir pour la réception de Crystal Palace en Ligue Europa. Ce mercredi en conférence de presse, Paulo Fonseca a annoncé que l’absence de Nicolás Tagliafico devrait se prolonger après une blessure contractée en sélection.
OL : encore un défenseur blessé, Moussa Niakhaté de retour
Paulo Fonseca prévoit environ trois semaines d’absence pour Nicolás Tagliafico, blessé avec l’Argentine.
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