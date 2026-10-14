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OL : encore un défenseur blessé, Moussa Niakhaté de retour

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OL : encore un défenseur blessé, Moussa Niakhaté de retour
Lyon Mag

Paulo Fonseca prévoit environ trois semaines d’absence pour Nicolás Tagliafico, blessé avec l’Argentine. 

La défense lyonnaise ne sera toujours pas au complet jeudi soir pour la réception de Crystal Palace en Ligue Europa. Ce mercredi en conférence de presse, Paulo Fonseca a annoncé que l’absence de Nicolás Tagliafico devrait se prolonger après une blessure contractée en sélection.

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