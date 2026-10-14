Urbanisme

Châtillon-d’Azergues : les RD70 et RD596 barrées pendant dix jours au Pont de Dorieux

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Châtillon-d’Azergues : les RD70 et RD596 barrées pendant dix jours au Pont de Dorieux

Des travaux de sécurisation des cheminements piétons vont débuter lundi 19 octobre au carrefour du Pont de Dorieux, à Châtillon-d’Azergues. Les RD70 et RD596 seront barrées pendant dix jours, avec un accès maintenu pour les riverains et les entreprises de la zone d’activités.

La circulation va être fortement modifiée à Châtillon-d’Azergues à partir du lundi 19 octobre.

Le Département du Rhône va engager des travaux au niveau du carrefour du Pont de Dorieux, à l’intersection des RD70 et RD596. Ce secteur supporte aujourd’hui plus de 15 000 véhicules par jour, avec des flux automobiles qui continuent d’augmenter.

Sécuriser les déplacements des piétons

L’objectif du chantier est principalement d’améliorer la sécurité des usagers et notamment les cheminements piétons.

Les travaux concerneront en particulier la liaison entre le chemin du Plan et le chemin du Montgilloux, en bordure de l’Azergues.

Le plan diffusé par le Département prévoit notamment la création d’un trottoir et la reprise de traversées piétonnes afin de mieux sécuriser le franchissement du carrefour.

Routes barrées pendant dix jours

Pendant la durée du chantier, les RD70 et RD596 seront barrées au niveau de la zone de travaux.

Cette fermeture est annoncée pour dix jours. Un passage restera toutefois maintenu en permanence pour les habitants situés à l’intérieur du périmètre concerné ainsi que pour les entreprises de la zone d’activités.

Des itinéraires de déviation seront mis en place autour de Châtillon-d’Azergues afin de contourner le secteur.

Un chantier de près de 33 000 euros

Le coût annoncé de l’opération s’élève à 32 752 euros TTC.

Le Département invite les automobilistes à consulter Inforoute69 pour suivre en temps réel les fermetures, déviations et éventuelles modifications de circulation sur le réseau routier rhodanien.

Tags :

Pont de Dorieux

Châtillon-d'Azergues

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Département 69 le 14/10/2026 à 17:57

Et les pistes cyclables ?

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