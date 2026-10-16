Vaulx-en-Velin : derrière la façade d'un fast-food, une découverte particulièrement inquiétante

Ce jeudi 15 octobre, aux alentours de 20h, les agents des douanes et de l'Urssaf sont intervenus dans un établissement de restauration rapide situé au 119, rue de la République, dans le quartier du Village à Vaulx-en-Velin.

L'opération, menée dans le cadre de soupçons de fraude et de blanchiment d'argent, a rapidement pris une autre dimension.

Des armes, de la cocaïne et des milliers d'euros en liquide

C'est en inspectant le sous-sol du Dragon ball food que les agents ont découvert plusieurs armes de poing, rapporte le Progrès. Des policiers ont alors été appelés en renfort afin de poursuivre les investigations.

La fouille de l'établissement a permis de mettre au jour 3 kg de cocaïne, quatre armes de poing, dont un revolver, ainsi qu'environ 70 000 euros en espèces.

Une centaine de munitions de différents calibres ont également été retrouvées, parmi lesquelles 48 cartouches de calibre .44 Magnum. Des gilets pare-balles ont aussi été découverts sur place.

Un employé, seul présent dans le restaurant au moment du contrôle, a été interpellé. Plusieurs membres de la famille propriétaire de l'établissement sont déjà connus des services de police.