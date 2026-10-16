Vaulx-en-Velin : derrière la façade d'un fast-food, une découverte particulièrement inquiétante

Ce jeudi 15 octobre, aux alentours de 20h, les agents des douanes et de l'Urssaf sont intervenus dans un établissement de restauration rapide situé au 119, rue de la République, dans le quartier du Village à Vaulx-en-Velin.
L'opération, menée dans le cadre de soupçons de fraude et de blanchiment d'argent, a rapidement pris une autre dimension.
Des armes, de la cocaïne et des milliers d'euros en liquide
C'est en inspectant le sous-sol du Dragon ball food que les agents ont découvert plusieurs armes de poing, rapporte le Progrès. Des policiers ont alors été appelés en renfort afin de poursuivre les investigations.
La fouille de l'établissement a permis de mettre au jour 3 kg de cocaïne, quatre armes de poing, dont un revolver, ainsi qu'environ 70 000 euros en espèces.
Une centaine de munitions de différents calibres ont également été retrouvées, parmi lesquelles 48 cartouches de calibre .44 Magnum. Des gilets pare-balles ont aussi été découverts sur place.
Un employé, seul présent dans le restaurant au moment du contrôle, a été interpellé. Plusieurs membres de la famille propriétaire de l'établissement sont déjà connus des services de police.
qui pullulent dans le centre ville ! plus de magasins que de doigts !Signaler Répondre
Excellent......Signaler Répondre
il dit: "Je m’en fiche que l’on fasse des bénéfices".Signaler Répondre
C'est sûr, c'est pas lui qui payera les dettes.
Blanchiment au barber shop et kebab sauce poudre blanche, ça c'est une journée pour se faire plaisir.Signaler Répondre
Au pire, quand t'es en service de nuit t'as toujours les horaires étendus de l'épicerie du quartier, pratique si t'as besoin de javel entre deux demandes Snapchat de livraison.
Venu pour un tacos, j'ai poussé la mauvaise porte et surpris un conclave LFI en pleine cérémonie occulte au milieu de la friture : des liasses de billets brûlant dans un autel, des pains de drogue étiquetés « Redistribution », et une Kalachnikov posée dans la friteuse. Quand j'ai demandé si les armes servaient à la révolution, Jean-Luc Mélenchon est sorti du bac à glaçons pour m'opposer un veto parlementaire. Frites froides, portail interdimensionnel dérangeant. Je ne reviendrai pas.Signaler Répondre
Non seulement le pain est dégueulasse mais en plus ils se font canarder , un coup à se prendre une rafale gratuite .Signaler Répondre
Bien vu 👍Signaler Répondre
Camés ah mais ah !Signaler Répondre
Tout le monde sait très bien qu une proportion tres grande de ces commerces sert a blanchir l argent de la drogue.Signaler Répondre
Maintenant ils achètent des boulangeries a tour de bras. Va falloir faire des bornes pour trouver du bon pain dans les années qui viennent.
Les politicards morts de trouille les laissent faire ce qu'ils veulent.
Pour les gentils cons que nous sommes, c est tolérance zéro...
Fantastique, multiculturel !Signaler Répondre
Il préfère balayer devant la porte du maire de Rillieux que de sa commune apparemmentSignaler Répondre
C'est la même chose pour trop de "restaurants", "barbers" et autres épiceries : des moyens royaux pour blanchir une somme d'argent qu'on avait obtenue par des voies illégales, voire pour continuer d'en accumuler.Signaler Répondre
Il faut un plan d'ampleur stratégique pour s'attaquer à ce problème, pas juste réussir tout juste à faire tomber quelques dizaines de "commerces" par ci par là.
les 3 kg de farine ; il y a des acheteurs a l ' ANSignaler Répondre
Étonnant, mais que fait monsieur le maire...?Signaler Répondre
Il est vrai que de Caluire, c est loin pour voir ce qui se passe dans la ville....
D'avoir trouvé les 7 boules de cristalSignaler Répondre
Mais qui est encore étonné ? et ils seront laissés libres et qui sera encore étonné ?Signaler Répondre
mais je suis tellement étonnée ../ non je deconneSignaler Répondre
Kebab et barber ça sent la magouille ..Signaler Répondre
L'état cherche de l'argent, un joli don de 70 000 euros , merciSignaler Répondre
Vaux en Velin la cour des miracles . Même Villeurbanne est à des années lumières de cette enclave terrestre.Signaler Répondre
Alors ça, pour une surprise c'est une surpriseSignaler Répondre
Ah les beaux entrepreneurs de la nouvelle France by EELV-LFI que voilà !Signaler Répondre