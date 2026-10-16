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Vaulx-en-Velin : derrière la façade d'un fast-food, une découverte particulièrement inquiétante

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Vaulx-en-Velin : derrière la façade d'un fast-food, une découverte particulièrement inquiétante
Vaulx-en-Velin : derrière la façade d'un fast-food, une découverte particulièrement inquiétante

Un contrôle qui débouche sur une importante saisie.

Ce jeudi 15 octobre, aux alentours de 20h, les agents des douanes et de l'Urssaf sont intervenus dans un établissement de restauration rapide situé au 119, rue de la République, dans le quartier du Village à Vaulx-en-Velin.

L'opération, menée dans le cadre de soupçons de fraude et de blanchiment d'argent, a rapidement pris une autre dimension.

Des armes, de la cocaïne et des milliers d'euros en liquide

C'est en inspectant le sous-sol du Dragon ball food que les agents ont découvert plusieurs armes de poing, rapporte le Progrès. Des policiers ont alors été appelés en renfort afin de poursuivre les investigations.

La fouille de l'établissement a permis de mettre au jour 3 kg de cocaïne, quatre armes de poing, dont un revolver, ainsi qu'environ 70 000 euros en espèces.

Une centaine de munitions de différents calibres ont également été retrouvées, parmi lesquelles 48 cartouches de calibre .44 Magnum. Des gilets pare-balles ont aussi été découverts sur place.

Un employé, seul présent dans le restaurant au moment du contrôle, a été interpellé. Plusieurs membres de la famille propriétaire de l'établissement sont déjà connus des services de police.

Tags :

Dragon ball food

saisie

22 commentaires
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comme les ongleries le 16/10/2026 à 19:32
Warda a écrit le 16/10/2026 à 17h08

Kebab et barber ça sent la magouille ..

qui pullulent dans le centre ville ! plus de magasins que de doigts !

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LFI et les gourbis.... le 16/10/2026 à 19:28
NewFrenchSociety a écrit le 16/10/2026 à 18h40

Venu pour un tacos, j'ai poussé la mauvaise porte et surpris un conclave LFI en pleine cérémonie occulte au milieu de la friture : des liasses de billets brûlant dans un autel, des pains de drogue étiquetés « Redistribution », et une Kalachnikov posée dans la friteuse. Quand j'ai demandé si les armes servaient à la révolution, Jean-Luc Mélenchon est sorti du bac à glaçons pour m'opposer un veto parlementaire. Frites froides, portail interdimensionnel dérangeant. Je ne reviendrai pas.

Excellent......

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le maire... le 16/10/2026 à 19:24
Ah Vaulx en velin, ses trafics sa douceur devvivre a écrit le 16/10/2026 à 17h14

Étonnant, mais que fait monsieur le maire...?
Il est vrai que de Caluire, c est loin pour voir ce qui se passe dans la ville....

il dit: "Je m’en fiche que l’on fasse des bénéfices".
C'est sûr, c'est pas lui qui payera les dettes.

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Commerces de proximité le 16/10/2026 à 18:48

Blanchiment au barber shop et kebab sauce poudre blanche, ça c'est une journée pour se faire plaisir.
Au pire, quand t'es en service de nuit t'as toujours les horaires étendus de l'épicerie du quartier, pratique si t'as besoin de javel entre deux demandes Snapchat de livraison.

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NewFrenchSociety le 16/10/2026 à 18:40

Venu pour un tacos, j'ai poussé la mauvaise porte et surpris un conclave LFI en pleine cérémonie occulte au milieu de la friture : des liasses de billets brûlant dans un autel, des pains de drogue étiquetés « Redistribution », et une Kalachnikov posée dans la friteuse. Quand j'ai demandé si les armes servaient à la révolution, Jean-Luc Mélenchon est sorti du bac à glaçons pour m'opposer un veto parlementaire. Frites froides, portail interdimensionnel dérangeant. Je ne reviendrai pas.

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Valmy le 16/10/2026 à 18:36
Bl74 a écrit le 16/10/2026 à 17h56

Tout le monde sait très bien qu une proportion tres grande de ces commerces sert a blanchir l argent de la drogue.
Maintenant ils achètent des boulangeries a tour de bras. Va falloir faire des bornes pour trouver du bon pain dans les années qui viennent.

Les politicards morts de trouille les laissent faire ce qu'ils veulent.
Pour les gentils cons que nous sommes, c est tolérance zéro...

Non seulement le pain est dégueulasse mais en plus ils se font canarder , un coup à se prendre une rafale gratuite .

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Tortue Géniale le 16/10/2026 à 18:34
oksour a écrit le 16/10/2026 à 18h04

Camés ah mais ah !

Bien vu 👍

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oksour le 16/10/2026 à 18:04

Camés ah mais ah !

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Bl74 le 16/10/2026 à 17:56

Tout le monde sait très bien qu une proportion tres grande de ces commerces sert a blanchir l argent de la drogue.
Maintenant ils achètent des boulangeries a tour de bras. Va falloir faire des bornes pour trouver du bon pain dans les années qui viennent.

Les politicards morts de trouille les laissent faire ce qu'ils veulent.
Pour les gentils cons que nous sommes, c est tolérance zéro...

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Privados le 16/10/2026 à 17:56

Fantastique, multiculturel !

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Gabin69 le 16/10/2026 à 17:41
Ah Vaulx en velin, ses trafics sa douceur devvivre a écrit le 16/10/2026 à 17h14

Étonnant, mais que fait monsieur le maire...?
Il est vrai que de Caluire, c est loin pour voir ce qui se passe dans la ville....

Il préfère balayer devant la porte du maire de Rillieux que de sa commune apparemment

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Fast-blanchissage le 16/10/2026 à 17:22

C'est la même chose pour trop de "restaurants", "barbers" et autres épiceries : des moyens royaux pour blanchir une somme d'argent qu'on avait obtenue par des voies illégales, voire pour continuer d'en accumuler.

Il faut un plan d'ampleur stratégique pour s'attaquer à ce problème, pas juste réussir tout juste à faire tomber quelques dizaines de "commerces" par ci par là.

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et sans oublier le 16/10/2026 à 17:16
Un joli DON a écrit le 16/10/2026 à 17h04

L'état cherche de l'argent, un joli don de 70 000 euros , merci

les 3 kg de farine ; il y a des acheteurs a l ' AN

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Ah Vaulx en velin, ses trafics sa douceur devvivre le 16/10/2026 à 17:14

Étonnant, mais que fait monsieur le maire...?
Il est vrai que de Caluire, c est loin pour voir ce qui se passe dans la ville....

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À défaut le 16/10/2026 à 17:14

D'avoir trouvé les 7 boules de cristal

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jo le 16/10/2026 à 17:13

Mais qui est encore étonné ? et ils seront laissés libres et qui sera encore étonné ?

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cri69 le 16/10/2026 à 17:12

mais je suis tellement étonnée ../ non je deconne

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Warda le 16/10/2026 à 17:08

Kebab et barber ça sent la magouille ..

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Un joli DON le 16/10/2026 à 17:04
Solidarité 69 a écrit le 16/10/2026 à 16h38

Ah les beaux entrepreneurs de la nouvelle France by EELV-LFI que voilà !

L'état cherche de l'argent, un joli don de 70 000 euros , merci

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Free Lyon le 16/10/2026 à 16:59

Vaux en Velin la cour des miracles . Même Villeurbanne est à des années lumières de cette enclave terrestre.

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Dupon le 16/10/2026 à 16:47

Alors ça, pour une surprise c'est une surprise

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Solidarité 69 le 16/10/2026 à 16:38

Ah les beaux entrepreneurs de la nouvelle France by EELV-LFI que voilà !

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