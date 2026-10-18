Rhône : pressé de manger ses pizzas, il double une voiture de gendarmes à pleine vitesse

Son impatience lui aura coûté cher. Le 5 janvier dernier, vers 20h15, un automobiliste de 39 ans circulait à Ambérieux-d'Azergues, dans le Rhône, après avoir récupéré des pizzas auprès d'un camion ambulant.
Trouvant le véhicule devant lui trop lent, il a décidé de le dépasser malgré la présence d'une ligne blanche. Problème : la voiture en question était un véhicule banalisé de la gendarmerie.
Les militaires ont immédiatement procédé à son interpellation. Lors du contrôle, ils ont découvert que le conducteur se trouvait sous l'emprise de stupéfiants.
Neuf mois de suspension de permis
Jugé mercredi 14 octobre par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône, le trentenaire a reconnu les faits, tout en tentant de justifier son comportement par le fait que les militaires roulaient trop lentement à son goût.
Des arguments qui n'ont pas empêché sa condamnation.
Le tribunal lui a infligé 180 jours-amendes à 5 euros, soit 900 euros, auxquels s'ajoute une amende de 100 euros.
Au total, l'automobiliste devra donc payer 1000 euros. Son permis de conduire a également été suspendu pour une durée de neuf mois.
Les CRS se régalent surtout de frapper les étudiants et casser du Français ! Ils n’ont rien dans le cerveau 🧠 pour être des chiens de gardes des personnes corrompues et irresponsables leur hiérarchie politiques qui les détestent en plus 😂. ..Signaler Répondre
Pour niker les français les FDO sont bons mais pour les protéger ? Ils sont seuls ..entre les délinquants en cagoules noires et les délinquants en cols blancs qui les rackettent aussi psychologiquement.Signaler Répondre
Encore un très bon automobiliste,comme en voit de + en + chaque jour !Signaler Répondre
Outre la conduite dangereuse qui méritait à elle seule la suspension de 9 mois, on constate une total banalisation de la prise de stupéfiants !Signaler Répondre
- y t il eu une enquête pour remonter l’approvisionnement de stupéfiant ?
- A t-il été condamné lourdement pour ne pas avoir dénoncé son dealer ?
- sa restitution de permis à t elle été suspensive d’un contrôle et de soin et suivi, lié a l’absence de stupéfiants ?
NON bien sûr ! Une flag vite bâcler avec un drogué au volant dans 9 mois et une filière a l’abris. Bravo la France !
confirmé dans la nullitéSignaler Répondre
ça garni les pages Lyon Mag, on peut sourir, mais on aurait pu pleurer en cas d'accidentSignaler Répondre
Un âne cet individu , à mettre au trou , pain sec et à l'eau , pendant 1 mois
comme quoi il faut respecter le code de la route !Signaler Répondre
Ça fait cher la part de pizza, satanée inflation ;-)Signaler Répondre