Rhône : pressé de manger ses pizzas, il double une voiture de gendarmes à pleine vitesse

Son impatience lui aura coûté cher. Le 5 janvier dernier, vers 20h15, un automobiliste de 39 ans circulait à Ambérieux-d'Azergues, dans le Rhône, après avoir récupéré des pizzas auprès d'un camion ambulant.

Trouvant le véhicule devant lui trop lent, il a décidé de le dépasser malgré la présence d'une ligne blanche. Problème : la voiture en question était un véhicule banalisé de la gendarmerie.

Les militaires ont immédiatement procédé à son interpellation. Lors du contrôle, ils ont découvert que le conducteur se trouvait sous l'emprise de stupéfiants.

Neuf mois de suspension de permis

Jugé mercredi 14 octobre par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône, le trentenaire a reconnu les faits, tout en tentant de justifier son comportement par le fait que les militaires roulaient trop lentement à son goût.

Des arguments qui n'ont pas empêché sa condamnation.

Le tribunal lui a infligé 180 jours-amendes à 5 euros, soit 900 euros, auxquels s'ajoute une amende de 100 euros.

Au total, l'automobiliste devra donc payer 1000 euros. Son permis de conduire a également été suspendu pour une durée de neuf mois.