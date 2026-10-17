Violences à Lyon : Tim Bouzon (RN) appelle la jeunesse à "ne plus laisser les casseurs parler en son nom"

Les réactions politiques se multiplient après les violences qui ont marqué la mobilisation du 17 octobre à Lyon.

L’Office du tourisme situé place Bellecour a notamment été saccagé puis incendié en marge du rassemblement.

Tim Bouzon, élu de la circonscription Rhône Amont et membre du groupe Rassemblement national à la Métropole de Lyon, prend à son tour position.

"Les casseurs de Lyon ne sont pas le visage de notre jeunesse"

Tim Bouzon entend d’abord dissocier les auteurs des violences de l’ensemble des jeunes mobilisés ou de sa génération.

"Les casseurs de Lyon ne sont pas le visage de notre jeunesse !", affirme-t-il.

L’élu RN de 25 ans oppose ces scènes aux jeunes qui, selon ses mots, "se lèvent chaque matin pour apprendre un métier, travailler, créer et préparer leur avenir".

"Il y en a assez de voir toujours les mêmes prétendre représenter notre génération. Pendant que certains brûlent nos villes, des millions de jeunes se lèvent chaque matin pour apprendre un métier, travailler, créer et préparer leur avenir. Ceux-là méritent aussi d’être entendus !", poursuit-il.

La France insoumise directement mise en cause

Tim Bouzon profite également de cette réaction pour attaquer politiquement La France insoumise et Jean-Luc Mélenchon.

Dans son communiqué, il associe la "Nouvelle France" revendiquée par le dirigeant insoumis à une logique de "confrontation permanente" et estime que LFI porte une responsabilité politique dans le climat actuel.

Le conseiller métropolitain appelle désormais les jeunes partageant ses convictions à davantage s’engager.

"Il est temps que la jeunesse se lève. Non pas pour détruire nos villes, mais pour proclamer son amour de la France, du travail et de notre patrimoine. Notre génération doit être celle du renouveau, pas celle des décombres", déclare-t-il.