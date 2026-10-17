Violences à Lyon : Tim Bouzon (RN) appelle la jeunesse à "ne plus laisser les casseurs parler en son nom"

Les réactions politiques se multiplient après les violences qui ont marqué la mobilisation du 17 octobre à Lyon.
L’Office du tourisme situé place Bellecour a notamment été saccagé puis incendié en marge du rassemblement.
Tim Bouzon, élu de la circonscription Rhône Amont et membre du groupe Rassemblement national à la Métropole de Lyon, prend à son tour position.
"Les casseurs de Lyon ne sont pas le visage de notre jeunesse"
Tim Bouzon entend d’abord dissocier les auteurs des violences de l’ensemble des jeunes mobilisés ou de sa génération.
"Les casseurs de Lyon ne sont pas le visage de notre jeunesse !", affirme-t-il.
L’élu RN de 25 ans oppose ces scènes aux jeunes qui, selon ses mots, "se lèvent chaque matin pour apprendre un métier, travailler, créer et préparer leur avenir".
"Il y en a assez de voir toujours les mêmes prétendre représenter notre génération. Pendant que certains brûlent nos villes, des millions de jeunes se lèvent chaque matin pour apprendre un métier, travailler, créer et préparer leur avenir. Ceux-là méritent aussi d’être entendus !", poursuit-il.
La France insoumise directement mise en cause
Tim Bouzon profite également de cette réaction pour attaquer politiquement La France insoumise et Jean-Luc Mélenchon.
Dans son communiqué, il associe la "Nouvelle France" revendiquée par le dirigeant insoumis à une logique de "confrontation permanente" et estime que LFI porte une responsabilité politique dans le climat actuel.
Le conseiller métropolitain appelle désormais les jeunes partageant ses convictions à davantage s’engager.
"Il est temps que la jeunesse se lève. Non pas pour détruire nos villes, mais pour proclamer son amour de la France, du travail et de notre patrimoine. Notre génération doit être celle du renouveau, pas celle des décombres", déclare-t-il.
UNE MOBILISATION MASSIVE CONTRE LA POLITIQUE D’EMMANUEL MACRON ! La colère gronde à Lyon , où de nombreux manifestants se mobilisent en ce samedi 17 octobre. Les participants se rassemblent pour exprimer leur mécontentement et dénoncer la politique du gouvernement. De Paris à Marseille, de Strasbourg à Brest, la mobilisation s’étend aux quatre coins de la France Le mouvement du 17 octobre prend une dimension nationaleSignaler Répondre
"Les casseurs de Lyon ne sont pas le visage de notre jeunesse", au fait son visage à lui va comment ?Signaler Répondre
Depuis qu'un casseur, l'ex de TJ, lui a refait bien comme il faut.
Je ne sais pas si il y a eu des interpellations ce jou, mais si les casseurs -voleurs ne sont pas sanctionnés, va falloir imaginer la défense milicienne des commerçants des ville,Signaler Répondre
A la campagne , s'ils viennent ils repartiront les pieds devant
D'autres part, les instigateurs doivent être jugés , les porte parole LFI qui proclament la violence, risquent la vindicque populaire des travailleurs mis en danger pas leurs actions d'insuréction
Le RN n'a même plus besoin de faire campagne, d'autres s'en chargent très bien... Ce chaos est l'illustration de 50 ans de démagogie... Il est temps de rétablir une République forte...Signaler Répondre
Je suis bien d'accord, il faut que les jeunes fassent des blocus des établissements et pas des manifs pour ne pas laisser la place aux casseurs !Signaler Répondre
Gouvernement et médias se régalent d’images choc. J’appelle toutes celles et ceux qui étaient présents dans les cortèges pacifiques partout en France à diffuser les images du nombre, de la joie, des pancartes, etc. Lyonmag n’a même pas diffusé des images des manifestants bcp de revendicationsSignaler Répondre