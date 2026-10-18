Violences du 17 octobre : Grégory Doucet et les maires de Paris et Marseille demandent à être reçus par le Premier ministre

La réaction est désormais commune entre Lyon, Paris et Marseille.
Au lendemain de la mobilisation nationale du 17 octobre et des importantes dégradations survenues dans plusieurs villes, Grégory Doucet, maire de Lyon, Emmanuel Grégoire, maire de Paris, et Benoît Payan, maire de Marseille, demandent à être reçus par le Premier ministre Sébastien Lecornu.
Les trois édiles souhaitent que cette rencontre intervienne "dès le début de la semaine prochaine", en présence également des maires des autres communes touchées.
"Comprendre l’enchaînement des événements"
Les élus réclament surtout des explications sur les conditions dans lesquelles les violences ont pu prendre une telle ampleur.
"Face à l’ampleur des dégâts et à la gravité de la situation, nous demandons à être reçus par le Premier ministre dès le début de la semaine prochaine, en présence des maires des communes touchées", déclarent-ils conjointement.
Ils demandent également "qu’un diagnostic précis et transparent soit établi afin de comprendre l’enchaînement des événements qui a conduit à cette situation".
Et préviennent : "De tels événements ne peuvent ni ne doivent se reproduire."
De quoi instaurer une bonne ambiance avant le point presse commun entre Grégory Doucet et le préfet du Rhône Etienne Guyot ce dimanche matin...
Lyon particulièrement touchée samedi
À Lyon, la journée du 17 octobre a notamment été marquée par l’incendie de l’Office de tourisme, des commerces vandalisés ou pillés et de violents affrontements dans le centre-ville. Des scènes similaires ont également été signalées à Paris et Marseille.
À Marseille, Benoît Payan avait déjà dénoncé samedi les conditions du maintien de l’ordre après l’intrusion d’individus dans l’hôtel de ville et des dégradations visant notamment la police municipale.
À Paris, Emmanuel Grégoire avait pour sa part évoqué un bilan "lourd" après des pillages et des dégâts dans plusieurs quartiers de la capitale, tout en distinguant les auteurs de violences de la majorité des manifestants.
Les trois maires veulent désormais porter ensemble leurs interrogations auprès du gouvernement sur la gestion de cette journée de mobilisation.
Mais c'est un maire responsable cela, qui va prétendre pouvoir chouiner auprès de l'Etat ?Signaler Répondre
Quand il refuse activement ne serait-ce que de mieux doter sa police municipale (sans oublier d'y avoir nommé un chef décoratif) ou d'installer des caméras de surveillance qui auraient là permis de contribuer à l'identification des pillards ?
Mais qui, qui a voté pour un homme pareil ?
Ça pourra pas être pire que ce qui nous attend avec le vieux nostalgique des régimes soviétiques, dont le modèle est Hugo Chavez.....Signaler Répondre
Pas pire non plus avec cette gauchiasse de salon, cette droite molle et insipide et un centre mou mou et mou...
La finesse langagière des gauchistes va rentrer dans la légende......Au secours Victor HUGO.....Signaler Répondre
Vous avez raison ! Marine le Pen avec sa baguette magique va changer les délinquants en enfants de cœur et des boules de feux 🔥 sortiront de son Cul , pour’ anéantir les voyous qui auront échappé à son premier maléfice lol🤣🤣😂Signaler Répondre
Oui, on les entends pas 🤔 ils vont encore nous dire qu'ils ont pas votés pour lui 🤣🤣🤣Signaler Répondre
La démographie galopante, augmentée des arrivants naturalisés finira par emporter la majorité. Dans leurs dictatures, la double nationalité est incompatible avec une élection.Signaler Répondre
Il était où hier le doucet ? à l'apéro pour changer un peu ? bizarre on l'a pas trop entendu, à part dire qu'il condamne comme d'hab, c'est la seule chose qu'il sait faireSignaler Répondre
les lyonnais qui ont voté Dousset doivent être satisfaits… j’en ai pas vu beaucoup dans les rue de Lyon aujourd’hui… Ses électeurs etaient couchés ou en train de compter leurs larcins en remerciant celui qui à toujours soutenu les groupes violents de casseurs pilleurs criminels et incendiaires, Doucet le maire écolo bobo qui manifestait il y a peu contre la dissolution de la milice violente de Melenchon « la nouvelle garde »Signaler Répondre
Les Lyonnais, arrêtez de pleurer ,vous avez élu un maire qui a fait un pacte avec LFI ne vous plaignez pas,!Signaler Répondre
Dousse contre les puncheurs est une abeille contre le mielSignaler Répondre
Sacré doucet,élu ,grâce aux vois de LFI ,parti violent ,dirigé par un fou furieux !Signaler Répondre
Il sort la tète du sable lui qui ne veut pas de police ? ? ? ?Signaler Répondre
ça c'est entrainement!!!!! en mai 2027 ce sera le vrais match et la france ne fera pas le poids face aux hordes de sarrazins!!!!!!!!!!!!!!! seule une dictature comme chez euxSignaler Répondre
Mais à force de vouloir le "justice sociale" et "plus de redistribution des richesses", il faut pour cela des thunes. Or il n'y a plus de valeur ajoutée créé dans notre pays et plus bcp de riches à matraquer fiscalement.Signaler Répondre
C'est une vraie leçon de communisme, a la fin tout le monde est perdant.
Ça ne vous rappelle pas cette anecdote ?
Un professeur d’économie dans un lycée annonce fièrement qu’il n’a jamais vu un seul de ses élèves échouer, à l’exception d’une année, où ce fut la classe entière qui a connu l’échec.
Cette classe était entièrement convaincue que le socialisme était une idéologie qui fonctionnait, et que personne n’était ni pauvre ni riche ! Un système égalitaire parfait.
Le professeur dit lors : « OK donc, nous allons mener une expérience du socialisme dans cette classe. A chaque contrôle, on fera la moyenne de toutes les notes et chacun recevra cette note. Ainsi personne ne ratera son contrôle et personne ne caracolera en tête avec de très bonnes notes. »
Après le 1er contrôle, on fit la moyenne de la classe et tout le monde obtint un 13/20. Les élèves qui avaient travaillé dur n’étaient pas très heureux au contraire de ceux qui n’avaient rien fait et qui, eux, étaient ravis.
A l’approche du 2ème contrôle, les élèves qui avaient peu travaillé en firent encore moins tandis que ceux qui s’étaient donné de la peine pour le 1er test décidèrent de lever le pied et de moins travailler. La moyenne de ce contrôle fut de 9/20 ! Personne n’était satisfait.
Quand arriva le 3ème contrôle, la moyenne tomba à 5/20. Les notes ne remontèrent jamais, alors que fusaient remarques acerbes, accusations et noms d’oiseaux, dans une atmosphère épouvantable, où plus personne ne voulait faire quoi que ce soit si cela devait être au bénéfice de quelqu’un d’autre.
A leur grande surprise, tous ratèrent leur examen final. Le professeur leur expliqua alors que le socialisme finit TOUJOURS MAL car, quand la récompense est importante, l’effort pour l’obtenir est tout aussi important, tandis que, si on confisque les récompenses, plus personne ne cherche ni n’essaie de réussir. Les choses sont aussi simples que çà.
Bref quand la moitié d’un peuple croit qu’il ne sert à rien de faire des efforts car l’autre moitié les fera pour elle, et quand cette dernière moitié se dit qu’il ne sert à rien d’en faire car ils bénéficieront à d’autres, cela mes amis, s’appelle le déclin et la fin d’une nation. On n’accroît pas les biens en les divisant !
DOUCET démission........😡😡😡Signaler Répondre
Le petit Gregory ferait bien mieux de se faire tout petit...Signaler Répondre
Il s'est fait huer le demi maire....Il a demandé aux Lyonnais de revenir voir les commerçants.....alors je lui dis " profitons en pour supprimer la ztl"....Signaler Répondre
c est ça la manif syndicale bon enfant ?????les lycéens qui manifestent c'est autre chose que la cgt de papa!!! génération d' importation!!!!!!!!! produire français comme avantSignaler Répondre
Que des maires de gauche...Signaler Répondre
Tiens , mais que fait Eric COCQUEREL , depute LFI de la Seine St Denis a LYON, aux côtés de DOUDOU..?.....Ça ressemble à de la surveillance au plus près.....et on voudrait nous faire croire que LFI n est pas complice de tout ce chaos...Signaler Répondre
les résultats d'une politique de laxisme totale N'oublions pas que Monsieur Doucet s'est allié à l'ultra gauche de LFI et donc ce clan d'émeutiers pour se faire élire et sauver sa placeSignaler Répondre
Quel Tartufe ce Doucet. Ce n'est pas lui et ses amis qui prônent la désobéissance civile.....Signaler Répondre
Faut sortir du monde des Bisounours Greg, quand on ouvre la boîte de Pandore il faut en assumer les conséquences....
Vous faite beaucoup de fautes d'hortographe, a party ça votre recit est assez bon.Signaler Répondre
Le gouvernement ne deviendra audible que lorsque il mettra en acte une véritable poursuite judiciaire contre LFI et ses allies.....Signaler Répondre
En attendant, il n est plus crédible...
Les maires qui estimait que les policiers étaient violents. D un certain côté ils s en foutent car ce n est pas leurs biens, les commerçants eux par contre en ont plus que ras le bol. arrêtez d appeler ça des manifestations, c était une hordes de sauvages de petits blonds aux yeux bleu et de jeunes des quartiers ainsi que des ultra de gauche soutenue par des syndicats qui n ont rien géré. Tous ces pseudos révolutionnaires jubilaient du chaos ambiant. Arrêtez d accuser les policier car elle a fait le job avec les ordres et les moyens qu il avaient mais plutôt la chaîne de commandement qui est laxiste et hors sol. Et maintenant qui payent? Je sais, les commerçants et les personnes qui se lèvent pour aller travailler et payer des impôts. Messieurs les responsables de la nation pensez vous que cela va durer longtemps ?. Soutients au commerçant dépouillé et aux policiers abandonner pour une idéologie mortifère. cordialementSignaler Répondre
Il a vu avec le gendre a papy, le nouveau sénateur AMARD, pour se mettre d accord...Signaler Répondre
D ailleurs que devient son élection maintenant que les 3 maires LFI sont hors jeu ?
les maires de gauche veulent attiser le feu politique maintenant…. comme en maternelle il vont se plaindre et pleurer en proclamant c’est pas de notre faute c’est la faute des autres …. mais n’oublions pas que le maire de Lyon a toujours manifesté son soutient aux milices violentes d’extrême gauche, il y a encore quelques mois il interpellait le ministre de l’´intérieur contre la dissolution de la nouvelle garde les « chers amis de Melenchon » confirmant par la même occasion son allégeance à Melenchon et LFISignaler Répondre
Vous analyser ces pillages sans sortir de votre moule idéologique nauséabond. Vous savez, les pilleurs d'hier soir adorent le capitalisme, les grandes marques, les survêtement Lacoste et les iPhone.Signaler Répondre
Tiens on n a pas encore entendu le gendre a MELENCHON le sénateur de la secte, Gabriel AMARD ?Signaler Répondre
Doucet se plaint de ne pas comprendre l'enchaînement des évènements. C'est pourtant TRÈS TRÈS SIMPLE : 1- Le maire prône la désobéissance civile et la lutte contre la vidéosurveillance 2- Le maire exprime de la sympathie vis à vis de la dangereuse mouvance ultra gauche, jusqu'à se faire réélire sur une liste LFI 3- Le maire apporte son plein soutien aux lycéens au lieu de présider le conseil municipal 4- Le maire indique que la réponse policière est excessive 5- Le maire constate la destruction d'un bâtiment municipal et le pillage de centaines de commerces 6- Le maire déplore la récupération politique de ces pillages et refuse de faire un lien avec l'immigration 7- Marine Le Pen est élue présidente, et dans la foulée remporte les élections législatives avec une majorité relativeSignaler Répondre
Ils demandent a etre reçu par lecornul? Mais pour faire quoi? demander plus de flics, pour regarder les casseurs tout détruire et pillés?Signaler Répondre
Quelle bande de comédiens. Y en a-t-il un seul qui mérite vraiment sa place et son énorme salaire ? De la tête de l'état au politicien le plus local, c'est magouille et compagnie. Ils ont tous ruiné la confiance des français ! Vive notre beau pays, avec un président non méritant qui a été élu par défaut et qui n'a pourtant pas modifié une ligne de son programme pourtant uniquement en faveur des ultras riches qui le financent.Signaler Répondre
Il a entrainé à sa suite toute une lignée de politiques mal élu. Nos "institutions" ne veulent plus rien dire (un sénat tenu par un parti qui ne fait plus que 7% aux élections nationales ! c'est absolument risible. Combien de magouilles et de compromissions au niveau des "grands électeurs" pour en arriver là ?). Des comités, des agences et des "conseils" tous tenus par des "amis" qui pillent les budgets directement à Paris. Un président qui préfère aider son ami ukrainien sans mandat et qui a fait massacré une partie de sa population (il faut se souvenir des origines ! Le peuple, sur place, ne demandait qu'à exercer son droit à l'auto-détermination ! )
Des milliards et des milliards dépensés pour soutenir une "caste" d'hommes d'affaires véreux et de milliardaires qui veulent nous faire comprendre que dans "le nouveau monde", tout s'achète et tout se vend : aussi bien des bras, des jambes, que les ventres des femmes...
Que vont-ils se dire à Paris ? A part dépenser encore des milliers d'euros en gueuletons et en "frais de mandat" ? Ils ne vont certainement, ni les uns ni les autres, faire leur "mea culpa", mais plutôt discuter de la meilleure façon d'entortiller une nouvelle fois le peuple français avec des recettes éculés qui ne fonctionnent que pour leurs magouilles personnelles et qui appauvrissent et font régresser 95% des français (ceux qui ne sont rien, dixit le roi de la gaffe et de l'hubris). Le problème, c'est que ce sont ces derniers qui ont fait ou qui font toujours tourner la France et pas nos rentiers exilés fiscaux !
Il me semble que m PAYAN soit le seul des 3 à avoir refusé une alliance avec LFI.Signaler Répondre
Quant a notre DOUDOU, il veuf faire l important mais j espère que le 1,et ministre saura lui rappeler que :
- ses amis antifas avaient accès aux caméras mais pas la police nationale,
- qu il avait appelé a la désobéissance, et qu il est passé avec les voix de LFI,
- qu il a laissé cette faction tenir des meetings antisémites,
- qu il a enfreint délibérément les ordres de la préfecture en affichant sur toutes les mairies le drapeau palestinien,
- qu il a fait citoyen d honneur un colonel du HAMAS
Et surtout qu il ne représente qu un lyonnais sur 2 au vu de son score.....
Il serait donc plus judicieux de recevoir les maires des arrondissements de droite qui, comme par hasard sont ceux qui subissent le plus la criminalite....
Recevoir DOUCET, c est lui reconnaître un droit que certes il a, mais qui est illégitime.....
On récolte ce que l'on sèmeSignaler Répondre
3 maires de gauche (alliés avec LFI pour arriver à la marie), ce sont eux les responsables et non l’état ! Les français qui travaillent ont (je l’espère) bien compris que « faire barrage à l’extrême droite » n’est plus d’actualité ! Faire barrage à LFI doit être la nouvelle tendance !Signaler Répondre
Ce sont vraiment des crapules que ces maires.Signaler Répondre
Ils continuent de nier après toutes les images le profil des casseurs.
Il faudrait commencer par enfermer ces profils de politique qui nient la réalité et mettent en danger les Nicolas de France.
Le bilan : ras le bol de ces militants aussi sectaires que bornés qui servent d'élus et qui refusent de voir le réel par posture dogmatique, qui refusent de nommer les maux de la société par aveuglement idéologique.Signaler Répondre
il n y avait aucun leader politique de droite dans les cortèges, a l inverse tous les responsables de gauche étaient présents.Signaler Répondre
La gauche est une catastrophe, impuissante 3 maires de gauche Paris Lyon Marseille ont montrés leurs limites d’une politique sécuritaire désastreuse ! Quelle honte et soutiens à ces pauvres commerçantsSignaler Répondre
Les élus de notre ville ne font rien depuis plusieurs années pour la sécurité des citoyens ce qu'il y a eu, c'est le résultat.Signaler Répondre
Doucet est l'ami des antifas ultea violents, l'allié de LFI et des ecoterroristes radicaux d'extrême gauche.... et il a la bêtise crasse de demander des comptes....Signaler Répondre
Doucet est d’une hypocrisie phénoménale. Il tape depuis des années sur les flics, prone le laxisme, et s’accoquine avec l'extrême-gauche aux élections. Il a le résultat sous les yeux.Signaler Répondre
......on récolte la tempête . Mr Doucet a soutenu pendant son premier mandat la gauche extrême et maintenant voyant qu'il ne peut plus rien maitriser il vient demander de l'aide au parti qu'il a toujours condamné et critiqué ouvertement . C'est l'hôpital qui se fout de la charité de toute façon il n'a jamais voulu connaître LYON , il y été parachuté et s'il a été réélu c'est vraiment grâce à toute cette population marginale qu'il y a fait entrerSignaler Répondre
LYON est dévastée par ceux qui n'ont rien entre les deux oreilles , je parle du cerveau !
Ces maires, nos magistrats ultra gauchisés, la majorité des médias, Macron et le Gouvernement qui ont lâché la Police depuis le début, parlant à tour de bras de violences policières, privant nos forces de l’ordre de moyens d’action, stigmatisant une profession et les privant de reponses légitimes !Signaler Répondre
Quand on veut trouver des solutions à un problème il faut déjà avoir le courage de faire le BON diagnostic ! Le bon diagnostic c’est incriminer les responsables : d’abord l’Etat qui refuse de reconnaître que c’était la guerre civile, l’ultra gauche et ces mer*** de LFI qui soufflent sur les braises, les black blocs et les opportunistes qui ont tout pillé hier, mais aussi tous ces jeunes de banlieue très organisés qui sont venus tout saccager et piller mais que tout le monde refuse de nommer !
Sans vrai diagnostic pas de solutions !
Le Doucet a un sentiment d'insécurité dans son bureau dorée !!! 🤣🤣Signaler Répondre
On a fermé les yeux, tout allait bien.Signaler Répondre
Il est trop tard pour pleurer, politiques FERMEZ LA, On a le retour de la colonisation
Le maire de Lyon oublie avec quelles électeurs il a été élu. C est un peu facile de crier au secours maintenant..,.Signaler Répondre
Alors Gregory, ça y est tu finis par comprendre que tes amis de LFI sont ceux qui commandent et que tu n es que leur marionnette.Signaler Répondre
cet homme allié de la France Imbécile voulait apaiser la ville. pauvre homme, lui et sbires écolos, par leurs comportements ont une grande part de responsabilité et sont complices de ce merdier. La France Insoumise doit être dissoute et son gourou condamner pour incitation à la violence. ces adeptes au QI de moule sont tous complices. habitant près du centre les émeutiers de cette nouvelle france ont fait leurs courses. c est à gerber.Signaler Répondre
Ils vont vouloir plus de Police les gauchistes ?Signaler Répondre
Leurs électeurs ont frappé...
Gauche + racaille = France à feu et à sang
Même le RN apparaît aujourd'hui pas assez radical