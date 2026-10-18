Politique

Violences du 17 octobre : Grégory Doucet et les maires de Paris et Marseille demandent à être reçus par le Premier ministre

Suivez-nous sur Google
Violences du 17 octobre : Grégory Doucet et les maires de Paris et Marseille demandent à être reçus par le Premier ministre

Au lendemain des violences et dégradations qui ont touché plusieurs grandes villes françaises, les maires de Lyon, Paris et Marseille réclament un rendez-vous avec le Premier ministre dès le début de la semaine. Ils demandent également qu’un diagnostic précis soit réalisé sur le déroulement de la journée du 17 octobre.

La réaction est désormais commune entre Lyon, Paris et Marseille.

Au lendemain de la mobilisation nationale du 17 octobre et des importantes dégradations survenues dans plusieurs villes, Grégory Doucet, maire de Lyon, Emmanuel Grégoire, maire de Paris, et Benoît Payan, maire de Marseille, demandent à être reçus par le Premier ministre Sébastien Lecornu.

Les trois édiles souhaitent que cette rencontre intervienne "dès le début de la semaine prochaine", en présence également des maires des autres communes touchées.

"Comprendre l’enchaînement des événements"

Les élus réclament surtout des explications sur les conditions dans lesquelles les violences ont pu prendre une telle ampleur.

"Face à l’ampleur des dégâts et à la gravité de la situation, nous demandons à être reçus par le Premier ministre dès le début de la semaine prochaine, en présence des maires des communes touchées", déclarent-ils conjointement.

Ils demandent également "qu’un diagnostic précis et transparent soit établi afin de comprendre l’enchaînement des événements qui a conduit à cette situation".

Et préviennent : "De tels événements ne peuvent ni ne doivent se reproduire."

De quoi instaurer une bonne ambiance avant le point presse commun entre Grégory Doucet et le préfet du Rhône Etienne Guyot ce dimanche matin...

Lyon particulièrement touchée samedi

À Lyon, la journée du 17 octobre a notamment été marquée par l’incendie de l’Office de tourisme, des commerces vandalisés ou pillés et de violents affrontements dans le centre-ville. Des scènes similaires ont également été signalées à Paris et Marseille.

À Marseille, Benoît Payan avait déjà dénoncé samedi les conditions du maintien de l’ordre après l’intrusion d’individus dans l’hôtel de ville et des dégradations visant notamment la police municipale.

À Paris, Emmanuel Grégoire avait pour sa part évoqué un bilan "lourd" après des pillages et des dégâts dans plusieurs quartiers de la capitale, tout en distinguant les auteurs de violences de la majorité des manifestants.

Les trois maires veulent désormais porter ensemble leurs interrogations auprès du gouvernement sur la gestion de cette journée de mobilisation.

Tags :

Grégory Doucet

17 octobre

0-50 sur 80 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Regarde-toi dans la glace plutôt le 18/10/2026 à 12:02

Mais c'est un maire responsable cela, qui va prétendre pouvoir chouiner auprès de l'Etat ?

Quand il refuse activement ne serait-ce que de mieux doter sa police municipale (sans oublier d'y avoir nommé un chef décoratif) ou d'installer des caméras de surveillance qui auraient là permis de contribuer à l'identification des pillards ?

Mais qui, qui a voté pour un homme pareil ?

Signaler Répondre
avatar
Ouvrez les yeux .. le 18/10/2026 à 11:45
Les Vincent cervelles du RN a écrit le 18/10/2026 à 11h10

Vous avez raison ! Marine le Pen avec sa baguette magique va changer les délinquants en enfants de cœur et des boules de feux 🔥 sortiront de son Cul , pour’ anéantir les voyous qui auront échappé à son premier maléfice lol🤣🤣😂

Ça pourra pas être pire que ce qui nous attend avec le vieux nostalgique des régimes soviétiques, dont le modèle est Hugo Chavez.....
Pas pire non plus avec cette gauchiasse de salon, cette droite molle et insipide et un centre mou mou et mou...

Signaler Répondre
avatar
ça donne faim au petit matin.. le 18/10/2026 à 11:17
Les Vincent cervelles du RN a écrit le 18/10/2026 à 11h10

Vous avez raison ! Marine le Pen avec sa baguette magique va changer les délinquants en enfants de cœur et des boules de feux 🔥 sortiront de son Cul , pour’ anéantir les voyous qui auront échappé à son premier maléfice lol🤣🤣😂

La finesse langagière des gauchistes va rentrer dans la légende......Au secours Victor HUGO.....

Signaler Répondre
avatar
Les Vincent cervelles du RN le 18/10/2026 à 11:10
BOF .... a écrit le 18/10/2026 à 10h34

Sacré doucet,élu ,grâce aux vois de LFI ,parti violent ,dirigé par un fou furieux !

Vous avez raison ! Marine le Pen avec sa baguette magique va changer les délinquants en enfants de cœur et des boules de feux 🔥 sortiront de son Cul , pour’ anéantir les voyous qui auront échappé à son premier maléfice lol🤣🤣😂

Signaler Répondre
avatar
jamais eux le 18/10/2026 à 11:00
Cmoi a écrit le 18/10/2026 à 10h36

Les Lyonnais, arrêtez de pleurer ,vous avez élu un maire qui a fait un pacte avec LFI ne vous plaignez pas,!

Oui, on les entends pas 🤔 ils vont encore nous dire qu'ils ont pas votés pour lui 🤣🤣🤣

Signaler Répondre
avatar
1789 le 18/10/2026 à 10:58
fin de la république a écrit le 18/10/2026 à 10h25

ça c'est entrainement!!!!! en mai 2027 ce sera le vrais match et la france ne fera pas le poids face aux hordes de sarrazins!!!!!!!!!!!!!!! seule une dictature comme chez eux

La démographie galopante, augmentée des arrivants naturalisés finira par emporter la majorité. Dans leurs dictatures, la double nationalité est incompatible avec une élection.

Signaler Répondre
avatar
Gabin69 le 18/10/2026 à 10:40

Il était où hier le doucet ? à l'apéro pour changer un peu ? bizarre on l'a pas trop entendu, à part dire qu'il condamne comme d'hab, c'est la seule chose qu'il sait faire

Signaler Répondre
avatar
saco697 le 18/10/2026 à 10:37

les lyonnais qui ont voté Dousset doivent être satisfaits… j’en ai pas vu beaucoup dans les rue de Lyon aujourd’hui… Ses électeurs etaient couchés ou en train de compter leurs larcins en remerciant celui qui à toujours soutenu les groupes violents de casseurs pilleurs criminels et incendiaires, Doucet le maire écolo bobo qui manifestait il y a peu contre la dissolution de la milice violente de Melenchon « la nouvelle garde »

Signaler Répondre
avatar
Cmoi le 18/10/2026 à 10:36

Les Lyonnais, arrêtez de pleurer ,vous avez élu un maire qui a fait un pacte avec LFI ne vous plaignez pas,!

Signaler Répondre
avatar
Leont14 le 18/10/2026 à 10:36

Dousse contre les puncheurs est une abeille contre le miel

Signaler Répondre
avatar
BOF .... le 18/10/2026 à 10:34

Sacré doucet,élu ,grâce aux vois de LFI ,parti violent ,dirigé par un fou furieux !

Signaler Répondre
avatar
qu'est ce qui se passe le 18/10/2026 à 10:27

Il sort la tète du sable lui qui ne veut pas de police ? ? ? ?

Signaler Répondre
avatar
fin de la république le 18/10/2026 à 10:25

ça c'est entrainement!!!!! en mai 2027 ce sera le vrais match et la france ne fera pas le poids face aux hordes de sarrazins!!!!!!!!!!!!!!! seule une dictature comme chez eux

Signaler Répondre
avatar
Euh le 18/10/2026 à 10:20
2027 a écrit le 18/10/2026 à 08h20

on a eu hier un avant goût de ce qui se passera si Le Pen gagne les élections, ajouter à ça la vie chère, le faite que le travail ne permet plus de s élevé socialement dans la société, le climat est explosif et je ne sais pas comment tout ça va finir. il faut absolument que le capitalisme s'humanise un petit peu, il doit avoir plus de gagnant pour que la pression redescende. le chaos d hier doit alerté les gouvernements la réponse ne peut pas être seulement punir les casseurs, il doit aussi avoir une réponse politique sinon sa ne fera que s'empirer.
un simple avis,pas une vérité absolue.

Mais à force de vouloir le "justice sociale" et "plus de redistribution des richesses", il faut pour cela des thunes. Or il n'y a plus de valeur ajoutée créé dans notre pays et plus bcp de riches à matraquer fiscalement.
C'est une vraie leçon de communisme, a la fin tout le monde est perdant.
Ça ne vous rappelle pas cette anecdote ?

Un professeur d’économie dans un lycée annonce fièrement qu’il n’a jamais vu un seul de ses élèves échouer, à l’exception d’une année, où ce fut la classe entière qui a connu l’échec.
Cette classe était entièrement convaincue que le socialisme était une idéologie qui fonctionnait, et que personne n’était ni pauvre ni riche ! Un système égalitaire parfait.

Le professeur dit lors : « OK donc, nous allons mener une expérience du socialisme dans cette classe. A chaque contrôle, on fera la moyenne de toutes les notes et chacun recevra cette note. Ainsi personne ne ratera son contrôle et personne ne caracolera en tête avec de très bonnes notes. »

Après le 1er contrôle, on fit la moyenne de la classe et tout le monde obtint un 13/20. Les élèves qui avaient travaillé dur n’étaient pas très heureux au contraire de ceux qui n’avaient rien fait et qui, eux, étaient ravis.
A l’approche du 2ème contrôle, les élèves qui avaient peu travaillé en firent encore moins tandis que ceux qui s’étaient donné de la peine pour le 1er test décidèrent de lever le pied et de moins travailler. La moyenne de ce contrôle fut de 9/20 ! Personne n’était satisfait.

Quand arriva le 3ème contrôle, la moyenne tomba à 5/20. Les notes ne remontèrent jamais, alors que fusaient remarques acerbes, accusations et noms d’oiseaux, dans une atmosphère épouvantable, où plus personne ne voulait faire quoi que ce soit si cela devait être au bénéfice de quelqu’un d’autre.

A leur grande surprise, tous ratèrent leur examen final. Le professeur leur expliqua alors que le socialisme finit TOUJOURS MAL car, quand la récompense est importante, l’effort pour l’obtenir est tout aussi important, tandis que, si on confisque les récompenses, plus personne ne cherche ni n’essaie de réussir. Les choses sont aussi simples que çà.

Bref quand la moitié d’un peuple croit qu’il ne sert à rien de faire des efforts car l’autre moitié les fera pour elle, et quand cette dernière moitié se dit qu’il ne sert à rien d’en faire car ils bénéficieront à d’autres, cela mes amis, s’appelle le déclin et la fin d’une nation. On n’accroît pas les biens en les divisant !

Signaler Répondre
avatar
Bref et précis.. le 18/10/2026 à 10:17

DOUCET démission........😡😡😡

Signaler Répondre
avatar
Chris25 le 18/10/2026 à 10:13

Le petit Gregory ferait bien mieux de se faire tout petit...

Signaler Répondre
avatar
Anti verts le 18/10/2026 à 10:11

Il s'est fait huer le demi maire....Il a demandé aux Lyonnais de revenir voir les commerçants.....alors je lui dis " profitons en pour supprimer la ztl"....

Signaler Répondre
avatar
les gavés le 18/10/2026 à 10:08

c est ça la manif syndicale bon enfant ?????les lycéens qui manifestent c'est autre chose que la cgt de papa!!! génération d' importation!!!!!!!!! produire français comme avant

Signaler Répondre
avatar
Watt le 18/10/2026 à 10:07

Que des maires de gauche...

Signaler Répondre
avatar
A LFI c est ambiance KGB.. le 18/10/2026 à 10:02

Tiens , mais que fait Eric COCQUEREL , depute LFI de la Seine St Denis a LYON, aux côtés de DOUDOU..?.....Ça ressemble à de la surveillance au plus près.....et on voudrait nous faire croire que LFI n est pas complice de tout ce chaos...

Signaler Répondre
avatar
Tidjai le 18/10/2026 à 10:00

les résultats d'une politique de laxisme totale N'oublions pas que Monsieur Doucet s'est allié à l'ultra gauche de LFI et donc ce clan d'émeutiers pour se faire élire et sauver sa place

Signaler Répondre
avatar
Ah ah ah le 18/10/2026 à 09:53

Quel Tartufe ce Doucet. Ce n'est pas lui et ses amis qui prônent la désobéissance civile.....
Faut sortir du monde des Bisounours Greg, quand on ouvre la boîte de Pandore il faut en assumer les conséquences....

Signaler Répondre
avatar
Danielus6 le 18/10/2026 à 09:51
2027 a écrit le 18/10/2026 à 08h20

on a eu hier un avant goût de ce qui se passera si Le Pen gagne les élections, ajouter à ça la vie chère, le faite que le travail ne permet plus de s élevé socialement dans la société, le climat est explosif et je ne sais pas comment tout ça va finir. il faut absolument que le capitalisme s'humanise un petit peu, il doit avoir plus de gagnant pour que la pression redescende. le chaos d hier doit alerté les gouvernements la réponse ne peut pas être seulement punir les casseurs, il doit aussi avoir une réponse politique sinon sa ne fera que s'empirer.
un simple avis,pas une vérité absolue.

Vous faite beaucoup de fautes d'hortographe, a party ça votre recit est assez bon.

Signaler Répondre
avatar
Des actes concrets pour notre securite le 18/10/2026 à 09:50

Le gouvernement ne deviendra audible que lorsque il mettra en acte une véritable poursuite judiciaire contre LFI et ses allies.....
En attendant, il n est plus crédible...

Signaler Répondre
avatar
flux le 18/10/2026 à 09:50

Les maires qui estimait que les policiers étaient violents. D un certain côté ils s en foutent car ce n est pas leurs biens, les commerçants eux par contre en ont plus que ras le bol. arrêtez d appeler ça des manifestations, c était une hordes de sauvages de petits blonds aux yeux bleu et de jeunes des quartiers ainsi que des ultra de gauche soutenue par des syndicats qui n ont rien géré. Tous ces pseudos révolutionnaires jubilaient du chaos ambiant. Arrêtez d accuser les policier car elle a fait le job avec les ordres et les moyens qu il avaient mais plutôt la chaîne de commandement qui est laxiste et hors sol. Et maintenant qui payent? Je sais, les commerçants et les personnes qui se lèvent pour aller travailler et payer des impôts. Messieurs les responsables de la nation pensez vous que cela va durer longtemps ?. Soutients au commerçant dépouillé et aux policiers abandonner pour une idéologie mortifère. cordialement

Signaler Répondre
avatar
Tirons la ficelle..... le 18/10/2026 à 09:46
Ex Précisions a écrit le 18/10/2026 à 07h58

Qu'il voit avec son électorat et ses potes de LFI pourquoi ils ont cassé....

Il a vu avec le gendre a papy, le nouveau sénateur AMARD, pour se mettre d accord...
D ailleurs que devient son élection maintenant que les 3 maires LFI sont hors jeu ?

Signaler Répondre
avatar
saco697 le 18/10/2026 à 09:42

les maires de gauche veulent attiser le feu politique maintenant…. comme en maternelle il vont se plaindre et pleurer en proclamant c’est pas de notre faute c’est la faute des autres …. mais n’oublions pas que le maire de Lyon a toujours manifesté son soutient aux milices violentes d’extrême gauche, il y a encore quelques mois il interpellait le ministre de l’´intérieur contre la dissolution de la nouvelle garde les « chers amis de Melenchon » confirmant par la même occasion son allégeance à Melenchon et LFI

Signaler Répondre
avatar
Votre lecture le 18/10/2026 à 09:40
2027 a écrit le 18/10/2026 à 08h20

on a eu hier un avant goût de ce qui se passera si Le Pen gagne les élections, ajouter à ça la vie chère, le faite que le travail ne permet plus de s élevé socialement dans la société, le climat est explosif et je ne sais pas comment tout ça va finir. il faut absolument que le capitalisme s'humanise un petit peu, il doit avoir plus de gagnant pour que la pression redescende. le chaos d hier doit alerté les gouvernements la réponse ne peut pas être seulement punir les casseurs, il doit aussi avoir une réponse politique sinon sa ne fera que s'empirer.
un simple avis,pas une vérité absolue.

Vous analyser ces pillages sans sortir de votre moule idéologique nauséabond. Vous savez, les pilleurs d'hier soir adorent le capitalisme, les grandes marques, les survêtement Lacoste et les iPhone.

Signaler Répondre
avatar
ou est il ? le 18/10/2026 à 09:38

Tiens on n a pas encore entendu le gendre a MELENCHON le sénateur de la secte, Gabriel AMARD ?

Signaler Répondre
avatar
Un effort Greg le 18/10/2026 à 09:36

Doucet se plaint de ne pas comprendre l'enchaînement des évènements. C'est pourtant TRÈS TRÈS SIMPLE : 1- Le maire prône la désobéissance civile et la lutte contre la vidéosurveillance 2- Le maire exprime de la sympathie vis à vis de la dangereuse mouvance ultra gauche, jusqu'à se faire réélire sur une liste LFI 3- Le maire apporte son plein soutien aux lycéens au lieu de présider le conseil municipal 4- Le maire indique que la réponse policière est excessive 5- Le maire constate la destruction d'un bâtiment municipal et le pillage de centaines de commerces 6- Le maire déplore la récupération politique de ces pillages et refuse de faire un lien avec l'immigration 7- Marine Le Pen est élue présidente, et dans la foulée remporte les élections législatives avec une majorité relative

Signaler Répondre
avatar
mais taisez vous le 18/10/2026 à 09:36

Ils demandent a etre reçu par lecornul? Mais pour faire quoi? demander plus de flics, pour regarder les casseurs tout détruire et pillés?

Signaler Répondre
avatar
Alak le 18/10/2026 à 09:35

Quelle bande de comédiens. Y en a-t-il un seul qui mérite vraiment sa place et son énorme salaire ? De la tête de l'état au politicien le plus local, c'est magouille et compagnie. Ils ont tous ruiné la confiance des français ! Vive notre beau pays, avec un président non méritant qui a été élu par défaut et qui n'a pourtant pas modifié une ligne de son programme pourtant uniquement en faveur des ultras riches qui le financent.

Il a entrainé à sa suite toute une lignée de politiques mal élu. Nos "institutions" ne veulent plus rien dire (un sénat tenu par un parti qui ne fait plus que 7% aux élections nationales ! c'est absolument risible. Combien de magouilles et de compromissions au niveau des "grands électeurs" pour en arriver là ?). Des comités, des agences et des "conseils" tous tenus par des "amis" qui pillent les budgets directement à Paris. Un président qui préfère aider son ami ukrainien sans mandat et qui a fait massacré une partie de sa population (il faut se souvenir des origines ! Le peuple, sur place, ne demandait qu'à exercer son droit à l'auto-détermination ! )

Des milliards et des milliards dépensés pour soutenir une "caste" d'hommes d'affaires véreux et de milliardaires qui veulent nous faire comprendre que dans "le nouveau monde", tout s'achète et tout se vend : aussi bien des bras, des jambes, que les ventres des femmes...

Que vont-ils se dire à Paris ? A part dépenser encore des milliers d'euros en gueuletons et en "frais de mandat" ? Ils ne vont certainement, ni les uns ni les autres, faire leur "mea culpa", mais plutôt discuter de la meilleure façon d'entortiller une nouvelle fois le peuple français avec des recettes éculés qui ne fonctionnent que pour leurs magouilles personnelles et qui appauvrissent et font régresser 95% des français (ceux qui ne sont rien, dixit le roi de la gaffe et de l'hubris). Le problème, c'est que ce sont ces derniers qui ont fait ou qui font toujours tourner la France et pas nos rentiers exilés fiscaux !

Signaler Répondre
avatar
Pas en notre nom..... le 18/10/2026 à 09:35
PICATAR a écrit le 18/10/2026 à 07h27

Suite aux événements de Marseille, le Maire M. Payan a été parfait. Aucun autre commentaire.

Il me semble que m PAYAN soit le seul des 3 à avoir refusé une alliance avec LFI.
Quant a notre DOUDOU, il veuf faire l important mais j espère que le 1,et ministre saura lui rappeler que :
- ses amis antifas avaient accès aux caméras mais pas la police nationale,
- qu il avait appelé a la désobéissance, et qu il est passé avec les voix de LFI,
- qu il a laissé cette faction tenir des meetings antisémites,
- qu il a enfreint délibérément les ordres de la préfecture en affichant sur toutes les mairies le drapeau palestinien,
- qu il a fait citoyen d honneur un colonel du HAMAS
Et surtout qu il ne représente qu un lyonnais sur 2 au vu de son score.....
Il serait donc plus judicieux de recevoir les maires des arrondissements de droite qui, comme par hasard sont ceux qui subissent le plus la criminalite....
Recevoir DOUCET, c est lui reconnaître un droit que certes il a, mais qui est illégitime.....

Signaler Répondre
avatar
Alouf1959 le 18/10/2026 à 09:34

On récolte ce que l'on sème

Signaler Répondre
avatar
pie69 le 18/10/2026 à 09:23

3 maires de gauche (alliés avec LFI pour arriver à la marie), ce sont eux les responsables et non l’état ! Les français qui travaillent ont (je l’espère) bien compris que « faire barrage à l’extrême droite » n’est plus d’actualité ! Faire barrage à LFI doit être la nouvelle tendance !

Signaler Répondre
avatar
Solidarité 69 le 18/10/2026 à 09:21

Ce sont vraiment des crapules que ces maires.
Ils continuent de nier après toutes les images le profil des casseurs.
Il faudrait commencer par enfermer ces profils de politique qui nient la réalité et mettent en danger les Nicolas de France.

Signaler Répondre
avatar
Néant Vert le 18/10/2026 à 09:16

Le bilan : ras le bol de ces militants aussi sectaires que bornés qui servent d'élus et qui refusent de voir le réel par posture dogmatique, qui refusent de nommer les maux de la société par aveuglement idéologique.

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 18/10/2026 à 09:15
Rigolo a écrit le 18/10/2026 à 08h02

Comment connaissez vous la couleur politique des casseurs svp?

il n y avait aucun leader politique de droite dans les cortèges, a l inverse tous les responsables de gauche étaient présents.

Signaler Répondre
avatar
ColyseeK le 18/10/2026 à 09:13

La gauche est une catastrophe, impuissante 3 maires de gauche Paris Lyon Marseille ont montrés leurs limites d’une politique sécuritaire désastreuse ! Quelle honte et soutiens à ces pauvres commerçants

Signaler Répondre
avatar
aimelyon le 18/10/2026 à 09:12

Les élus de notre ville ne font rien depuis plusieurs années pour la sécurité des citoyens ce qu'il y a eu, c'est le résultat.

Signaler Répondre
avatar
rakkkzeroxxx le 18/10/2026 à 09:08

Doucet est l'ami des antifas ultea violents, l'allié de LFI et des ecoterroristes radicaux d'extrême gauche.... et il a la bêtise crasse de demander des comptes....

Signaler Répondre
avatar
Champion de l'hypocrisie le 18/10/2026 à 09:03

Doucet est d’une hypocrisie phénoménale. Il tape depuis des années sur les flics, prone le laxisme, et s’accoquine avec l'extrême-gauche aux élections. Il a le résultat sous les yeux.

Signaler Répondre
avatar
à semer le vent ....... le 18/10/2026 à 09:00
Catalan a écrit le 18/10/2026 à 07h39

Depuis 10 ans tous les partis de gauche et les médias ne font que dire qu'il faut faire barrage a l extrême droite,,,,,,,on a vu en direct de quoi est capable l extrême gauche !!!!!!!!

......on récolte la tempête . Mr Doucet a soutenu pendant son premier mandat la gauche extrême et maintenant voyant qu'il ne peut plus rien maitriser il vient demander de l'aide au parti qu'il a toujours condamné et critiqué ouvertement . C'est l'hôpital qui se fout de la charité de toute façon il n'a jamais voulu connaître LYON , il y été parachuté et s'il a été réélu c'est vraiment grâce à toute cette population marginale qu'il y a fait entrer
LYON est dévastée par ceux qui n'ont rien entre les deux oreilles , je parle du cerveau !

Signaler Répondre
avatar
Juju69350 le 18/10/2026 à 08:58

Ces maires, nos magistrats ultra gauchisés, la majorité des médias, Macron et le Gouvernement qui ont lâché la Police depuis le début, parlant à tour de bras de violences policières, privant nos forces de l’ordre de moyens d’action, stigmatisant une profession et les privant de reponses légitimes !
Quand on veut trouver des solutions à un problème il faut déjà avoir le courage de faire le BON diagnostic ! Le bon diagnostic c’est incriminer les responsables : d’abord l’Etat qui refuse de reconnaître que c’était la guerre civile, l’ultra gauche et ces mer*** de LFI qui soufflent sur les braises, les black blocs et les opportunistes qui ont tout pillé hier, mais aussi tous ces jeunes de banlieue très organisés qui sont venus tout saccager et piller mais que tout le monde refuse de nommer !
Sans vrai diagnostic pas de solutions !

Signaler Répondre
avatar
Gui le 18/10/2026 à 08:51

Le Doucet a un sentiment d'insécurité dans son bureau dorée !!! 🤣🤣

Signaler Répondre
avatar
Rlb le 18/10/2026 à 08:50

On a fermé les yeux, tout allait bien.
Il est trop tard pour pleurer, politiques FERMEZ LA, On a le retour de la colonisation

Signaler Répondre
avatar
Ad le 18/10/2026 à 08:40

Le maire de Lyon oublie avec quelles électeurs il a été élu. C est un peu facile de crier au secours maintenant..,.

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 18/10/2026 à 08:38

Alors Gregory, ça y est tu finis par comprendre que tes amis de LFI sont ceux qui commandent et que tu n es que leur marionnette.

Signaler Répondre
avatar
doudou69 le 18/10/2026 à 08:36

cet homme allié de la France Imbécile voulait apaiser la ville. pauvre homme, lui et sbires écolos, par leurs comportements ont une grande part de responsabilité et sont complices de ce merdier. La France Insoumise doit être dissoute et son gourou condamner pour incitation à la violence. ces adeptes au QI de moule sont tous complices. habitant près du centre les émeutiers de cette nouvelle france ont fait leurs courses. c est à gerber.

Signaler Répondre
avatar
France Libre le 18/10/2026 à 08:28

Ils vont vouloir plus de Police les gauchistes ?

Leurs électeurs ont frappé...

Gauche + racaille = France à feu et à sang

Même le RN apparaît aujourd'hui pas assez radical

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.