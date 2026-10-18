Violences du 17 octobre : Grégory Doucet et les maires de Paris et Marseille demandent à être reçus par le Premier ministre

La réaction est désormais commune entre Lyon, Paris et Marseille.

Au lendemain de la mobilisation nationale du 17 octobre et des importantes dégradations survenues dans plusieurs villes, Grégory Doucet, maire de Lyon, Emmanuel Grégoire, maire de Paris, et Benoît Payan, maire de Marseille, demandent à être reçus par le Premier ministre Sébastien Lecornu.

Les trois édiles souhaitent que cette rencontre intervienne "dès le début de la semaine prochaine", en présence également des maires des autres communes touchées.

"Comprendre l’enchaînement des événements"

Les élus réclament surtout des explications sur les conditions dans lesquelles les violences ont pu prendre une telle ampleur.

"Face à l’ampleur des dégâts et à la gravité de la situation, nous demandons à être reçus par le Premier ministre dès le début de la semaine prochaine, en présence des maires des communes touchées", déclarent-ils conjointement.

Ils demandent également "qu’un diagnostic précis et transparent soit établi afin de comprendre l’enchaînement des événements qui a conduit à cette situation".

Et préviennent : "De tels événements ne peuvent ni ne doivent se reproduire."

De quoi instaurer une bonne ambiance avant le point presse commun entre Grégory Doucet et le préfet du Rhône Etienne Guyot ce dimanche matin...

Lyon particulièrement touchée samedi

À Lyon, la journée du 17 octobre a notamment été marquée par l’incendie de l’Office de tourisme, des commerces vandalisés ou pillés et de violents affrontements dans le centre-ville. Des scènes similaires ont également été signalées à Paris et Marseille.

À Marseille, Benoît Payan avait déjà dénoncé samedi les conditions du maintien de l’ordre après l’intrusion d’individus dans l’hôtel de ville et des dégradations visant notamment la police municipale.

À Paris, Emmanuel Grégoire avait pour sa part évoqué un bilan "lourd" après des pillages et des dégâts dans plusieurs quartiers de la capitale, tout en distinguant les auteurs de violences de la majorité des manifestants.

Les trois maires veulent désormais porter ensemble leurs interrogations auprès du gouvernement sur la gestion de cette journée de mobilisation.