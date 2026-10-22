Rhône : depuis sa prison, il menace un juge sur TikTok et écope de six mois de prison supplémentaires

Il voulait obtenir une liberté conditionnelle. Il écope finalement de six mois de prison supplémentaires.

Ce jeudi, un homme de 47 ans, déjà incarcéré à la prison de Bourg-en-Bresse pour des vols avec violence, comparaissait devant le tribunal de Villefranche-sur-Saône pour avoir menacé un juge d'application des peines.

Condamné à six ans de prison, avec une fin de peine prévue en 2028, le quadragénaire supportait difficilement les refus successifs opposés à ses demandes d'aménagement.

Entre le 13 et le 24 juillet 2026, il avait publié plusieurs vidéos sur TikTok, sous différents pseudonymes, pour s'en prendre au magistrat.

"Je vais être ton pire cauchemar"

Dans ces publications, le détenu dévoilait notamment des informations sur le parcours professionnel du juge, avant de multiplier les menaces.

"Je vais être ton pire cauchemar", "Je vais te baiser" ou encore "Il faut me lâcher en semi-liberté, je ne vais jamais te lâcher", déclarait-il notamment dans ses vidéos selon le Progrès.

Les premières publications ont été repérées le 15 septembre par la Direction des affaires criminelles et des grâces. D'autres enregistrements ont ensuite été transmis par l'administration pénitentiaire.

Une fouille de sa cellule a permis de découvrir deux téléphones portables.

Six mois de prison ferme supplémentaires

Face au tribunal, le prévenu a tenté de justifier sa colère par les refus répétés de ses demandes de remise en liberté.

Le quadragénaire a finalement présenté ses excuses, affirmant avoir agi sous le coup de la colère.

Le tribunal a suivi les réquisitions du parquet en condamnant le détenu à six mois de prison ferme supplémentaires.

Il lui est également interdit d'entrer en contact avec le magistrat pendant trois ans.