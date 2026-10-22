Lyon : l'ancien communicant de Jean-Michel Aulas perd son procès contre un élu et devra lui verser 2000 euros

Nouveau rebondissement dans les suites de la campagne municipale de Jean-Michel Aulas à Lyon. Ce mardi 20 octobre, le tribunal correctionnel de Lyon a relaxé Jean-Arnaud Niepceron, élu du 6e arrondissement et militant du mouvement Grand Cœur Lyonnais, dans une affaire l'opposant à Roman Abreu.

Ce dernier, qui avait assuré la stratégie de communication de l'ancien président de l'OL lors des municipales de 2026, reprochait à Jean-Arnaud Niepceron d'avoir communiqué son adresse électronique et son numéro de téléphone professionnels à environ 10 000 sympathisants du mouvement.

Un message ironique envoyé après les municipales

L'affaire trouve son origine dans un courriel adressé aux sympathisants de Grand Cœur Lyonnais au lendemain de la défaite électorale.

Dans ce message, Jean-Arnaud Niepceron évoquait "l'excellent Roman Abreu" et invitait les destinataires à lui transmettre leurs commentaires sur la campagne afin de l'aider à améliorer ses futures prestations.

À l'audience, l'élu avait reconnu avoir employé un ton "un peu sarcastique", tout en affirmant avoir agi à la demande du communicant.

La plainte reposait sur le délit de doxing, qui vise la diffusion d'informations permettant d'identifier ou de localiser une personne dans le but de l'exposer à un risque direct d'atteinte à sa personne ou à ses biens.

Mais pour le tribunal correctionnel de Lyon, les coordonnées professionnelles diffusées étaient déjà disponibles sur Internet.

Les magistrats ont donc prononcé la relaxe de Jean-Arnaud Niepceron.

Roman Abreu a également été condamné à verser 2000 euros à l'élu lyonnais au titre des frais de justice.

L'ancien communicant de Jean-Michel Aulas, toujours dans la tourmente dans l'affaire de viol présumé sur une militante, n'entend toutefois pas en rester là et fera appel.